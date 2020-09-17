İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

2020 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Eylül 17 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 16:41
2020 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Takip Et:

Her yıl düzenli olarak emeklilere devlet tarafından emekli ikramiyesi verilmektedir. Ramazan ve kurban bayramı öncesi verilen bu ikramiyeler ile birlikte emeklilerin ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir. 1000 TL olarak belirlenen emekli ikramiyesinin zamlanması beklenmektedir. Bu konu hakkında kanun tasarısının meclise sunulması beklenirken bu durum gerçekleşti. Yaklaşan kurban bayramı öncesi yatırılacağı açıklanan emekli ikramiyeler, 17-28 Temmuz arasındaki tarihlerde yatırılmaya başlanacak.

Bayram ikramiyelerine zam olacak mı?

1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekliler, emekli ikramiyesine yapılacak zam ile birlikte rahat bir nefes almayı hedefliyor.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Tasarı olarak bulunan zam konusu yürürlüğe girmesi halinde ikramiyeler 500 TL artarak 1500 TL’yi bulacak.

Herkes yapılması beklenen bu zam ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, 500 TL’lik ikramiyeden herkesin yararlanıp yararlanmayacağı büyük merak konusu oldu.

Emeklilere bayram ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?

Bayram ikramiyesi alan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler şu şekildedir:

  • SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler,
  • Ölüm aylığı alan kişiler,
  • Şehit yakınları ve gazi olan kişiler,
  • Şeref aylığı alan kişiler,
  • Geçici köy korucuları,
  • Harp malullüğü alan er ve erbaşlar,
  • Savaş gazileri,
  • Şampiyon sporcular,
  • Terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanmış olan kişiler.

Ödemeler birlikte yapılacak!

Kurban bayramı öncesi yapılacak olan emekli ikramiye ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşları ile ikramiyelerin beraber yatırılacağını duyurdu. Ödemelerini toplu alacak olan emekliler için bir diğer açıklama ise Ziraat Bankası’ndan geldi. Açıklamada bulunan banka, emeklilerin aaşlarını ne zaman alacağını resmi intenet sitesinden açıkladı.



Son Güncelleme: 17.09.2020 16:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!

Popüler Haberler

2020 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
Cuma hutbesi 19 Temmuz 2019 Diyanet Türkiye geneli cuma hutbesi
Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm Yayınlandı! Digiturk HBO GOT Nasıl İzlenebilir?
Steam indirim tarihleri ne zamandır? Steam indirimleri hangi tarihlerde olur? Steam indirim rehberi
Avlu Zerrin Müdür Öldü mü? Zerrin Müdür Avlu Dizisinden Ayrıldı mı? Nergis Öztürk Geri Dönecek mi?
Hayat Eve Sığar'uygulaması hayata geçti riskli bölgeler nasıl görüntülenir? Hayat Eve Sığar uygulama kullanımı ve riskli bölge uyarısı
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 17 Eylül 2020 Perşembe
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2020
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.