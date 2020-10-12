İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Ekim 2020 tarihinde yatırılacak destekler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! tarihinde yatırılacak destekler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 05:55
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Ekim 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Takip Et:

Pandemi sürecinin ülkemizde ciddi boyutlara ulaşması ile birlikte ekonomik olarak da birçok vatandaş sıkıntı yaşamaya başladı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara destek ödemeleri yapan devletimiz, 2020 yılı itibariyle bu destekleri arttırdı. Yılın başından itibaren başlayan destekler 8’i buldu. Birçok vatandaşa yapılan bu destekler ile insanların rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Her ay verilen bu destekler temmuz ayı itibariyle de verilmeye devam ediyor.

277 TL – 1460 TL arası ödeme yapılıyor!

Yeni yılın getirdiği maddi zorlukları aşmak için vatandaşlarına yardım elini uzatan devletimiz, başvuran herkese 277 TL’den başlayan yardım olanakları sağlamaktadır. Bu yardımlar muhtaç kesimdeki vatandaşlara ilaç gibi gelmektedir.

2020 Çeyiz yardımı SGK tarafından ödeniyor!

Yetim kız çocuklarına yapılan destek kampanyası kapsamında bu kızlara evlenmek istemeleri halinde devlet tarafından çeyiz yardımı yapılmaktadır. SGK’ya bağlı bir kurumda çalışırken anne veya babasını kaybeden kız çocuklarına yapılan yardımı SGK yapmaktadır.

Muhtaç engelliye 2020’de 818 TL yardım!

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Bu destekler neticesinde muhtaç engellilerin ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenmektedir. SGK güvencesi olmayan engelli vatandaşlara verilen bu aylık 818 TL’dir.

Evde bakım parası 2020’de 1500 TL ödenecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı, evde yaşlı veya engelli kişilere verilen bir maaştır. Yeni zamlanan maaş 1500 TL olarak belirlenmiştir.

Yaşlılık maaşı 2020’de 700 TL ödeniyor!


SGK’ya bağlı bulunmayan ve 65 yaşını geçmiş vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı 2020 yılı itibariyle 700 TL olarak belirlendi. Yaşlılık maaşı almak isteyenler valiliklere ilgili belgeler ile birlikte başvurabilmektedir.

Emekli olmayan sigortalılara

Sigortası olan kişilerin emekliliğine az kala işveren tarafından işten çıkarılması veya bir yerde SGK’lı olarak 4-5 yıl çalışılması halinde SGK tarafından kişiye hakkediş parası ödenmektedir.

716 TL cenaze yardımı 2020 yılında SGK’dan alabilirsiniz!

Daha önce 360 gün sigorta primi yatırmış kişilerin ölmesi halinde verilen cenaze yardımı artık prim yatırmış olma şartı aranmadan verilmektedir. Kişi ölmesi halinde birinci derece yakınları tarafından başvurulması halinde 716 TL olarak alınabilmektedir. Bu yardım SGK tarafın yapılmaktadır.

Doğum izninde anneye en az 6000 TL!

Hamile kadınlar doğumlarından önce ve sonrasında 4 aylık izne ayılma hakkına sahipler. Bu hakkı kullanan kadınlara 4 aylık maaşları devlet tarafından ödenmektedir. En az 6000 TL olarak ödenen doğum izni maaşları Ziraat Bankası aracılığıyla çocuk sahibi anneye ulaştırılmaktadır.

Rapor parası 2020 en çok unutulan para!

Birçok işçi tarafından alınması unutulan paralardan birisi olan rapor parası SGK tarafından ödenmektedir. Rapor alan bir işçinin günlük kazancı işveren tarafından değil SGK tarafından kişiye verilir. Bu parayı almak isteyen kişiler SGK’ya başvurarak bu paraları elde edebilmektedir.

Barınma desteği 2020 eklendi!

2020 yılında son olarak açıklanan yardımlardan birisi de barınma desteği kampanyası oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyurulan barınma desteği ile Bakanlık 10 Bin TL ile 25 Bin TL arasında muhtaç kişilere barınma desteği veriyor. Başvuruları almaya başladığını açıklayan Bakanlık, başvuruları onaylanan kişilere temmuz ayı  itibariyle bu desteği sağlanacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 12.10.2020 05:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Popüler Haberler

2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Ekim 2020 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 12 Ekim 2020 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
O Ses Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?
Mamut nedir? Mamut türleri nelerdir? Soyları neden tükendi? Nerede yaşıyorlardı?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2020
Hasta kabul sekreteri olma şartları nelerdir? 2020 Hasta kabul sekreteri maaşları
Güncel gümüş fiyatları 12 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ekim 2020 Pazartesi
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.