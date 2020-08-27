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2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!

2020 yılı askeri personel yan ödeme kararnamesi açıklandı! Kararname ve çizelge belli oldu! Askeri personellere verilen yan ödeme ya da ek ödeme denilen ödeme ile ilgili detaylar ve 2020 yılında ödemelerin ne kadar olduğu askeri personeller tarafından merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:12
2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!
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Askeri Personel Yan Ödeme Karanamesi 2020 Yılı

Askeri personellere verilen ve yan ödeme ya da ek ödeme adıyla bilinen ödemelerin 2020 yılı içerisinde ne kadar olduğu ve yayımlanan karaname içerisinde nelerin yer aldığı askeri personeller tarafından merak ediliyor.

Verilen yan ödemelerle ilgili karaname Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmaktadır. İş güçlüğü, iş riski veya güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı adı altında bu yan ödemeler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunları içerisinde verilen bu ödeme madde halinde yer almaktadır. 2020 yılında da verilecek olan yan ödemeler ile ilgili karaname Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanmıştır.

2006 yılından beri askeri personellere yan ödeme kararı alınmakta ve her yıl bu alınan kararlar karaname ile beyan edilmektedir. 2020 yılında da askeri personellere yan ödeme yapılacaktır. Bu konu ile ilgili karaname yayınlanmıştır. Karaname içerisinde yer alan maddeler şunlardır:

MADDE 1- (1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince subay (hâkim subaylar hariç), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı Ödeneceği EK-1 ve EK-2 çizelgelerde puan olarak gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar uyarınca ödenecek zam ve tazminatların tutarı, bu Karara ekli çizelgelerde yer alan puanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için tespit edilmiş olan yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu zam ve tazminatlar, vekâlet görevinden dolayı yapılacak Ödemeler ile kısıt olarak yapılması gereken ödemeler hariç aybaşında aylıklarla birlikte peşin ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 4- (1) Yurt dışında birliği ile birlikte bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar bu Kararda belirtilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatından aynen faydalanırlar. Yurt dışına sürekli görevle atananlar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar.

(2)Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri için gösterilen puanlan toplam olarak verilir.

(3)Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruluşu dışında görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar, bu zam ve tazminatlardan fazla olanını tercih edebilirler.

MADDE 5- (1) 926 sayılı Kanun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Karanamesi gereğince yapılan atamalarda, EK-2 Çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara EK-1 Çizelgeden kendi rütbesirıin, EK-2 Çizelgeden atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa Teşkilat Malzeme Kadro (TMK) açıklama kodlan esas alınarak komutanlık puanı, temininde güçlük zammı olarak aynca ödenir.

(2)  Personele, atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa TMK açıklama kodlan esas alınarak öngörülmüş olan komutanlık puanının, kendi rütbesine karşılık olarak belirlenmiş komutanlık puanından düşük olması halinde, yüksek olan ödenir.

(3)  General ve amiral rütbesindeki personele, EK-2 Çizelgenin 1 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralan kapsamında; kendi rütbesi için öngörülen komutanlık puanı ile atandığı görevin unvan karşılığı için öngörülen komutanlık puanından yüksek olan ödenir.

(4) Bu madde hükümlerine göre ödeme yapılmakta iken asli görevi uhdesinde olmaksızın, başka bir vazife için görevlendirilen personele komutanlık puanı ödenmez. 

MADDE 6- (1) "O" olan komutanlık kadrolarına yapılan görevlendirmelerde, görevlendirilen personele bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.

(2)Sınır ötesi harekât veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen Birinci Derece Kritik İllerde yürütülen görevlerde, birinci fıkrada belirtilen 90 günlük süre 30 gün olarak uygulanır.

(3)Personele, vekâlet görevi için öngörülen komutanlık puanı ile asli görevi için ödenmekte olan komutanlık puanından veya EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre verilen puandan yüksek olan ödenir.

(4)Vekâlet eden personelin vekâlet görevine ilişkin komutanlık puanını hak ettiği tarihten itibaren, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış olan personele, 4 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre ödeme yapılır. Ancak, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış personelin terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanması neticesinde görevinden ayrı kalması halinde, her iki personele de komutanlık puanı verilir.

MADDE 7- (1) Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak; a)Resmi sağlık kurumlan tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile verilen hastalık izinleri, b)Kanser, verem ve akıl hastalıktan, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlann kullandıklan hastalık (sıhhi) izinleri, c)Hastalıklan sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlannda yatarak tedavi gördükleri süreler ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel, için bu hüküm uygulanmaz.

MADDE 8- (1) Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; "silah taşıyamaz/silahlı görev yapamaz", akıl/ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı "denizin kıyı teşkillerinde çalışır", "denizin kıyı teşkillerinde görev yapması uygundur", "kara görevi" ve benzeri fiilen gemi görevinin yürütülmesine mazeret teşkil eden rapor alanlara, bu raporların bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 1/3 oranında ödenir.

(2)Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; göreve yönelik eğitim, spor ve benzeri faaliyetlerden belirli bir süre muaf olduğuna ilişkin raporu bulunan personele, bu kapsamdaki raporlann bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 2/3 oranında ödenir.

(3)Terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel ve hamile personel (hamileliğin doktor raporu ile tespit edilmesinden doğuma kadar geçen süre içerisinde alınan raporlar) ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malul sayılan personel için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 9- (1) Bu Kararın uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamaları yapmaya Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 10- (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere C Karan tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK-1 ÇİZELGE

Sıra Numaraları/ Rütbeler

İş Güçlüğü Zammı Puanı

İş Riski Zammı Puanı

Toplam Puan

1. Genelkurmay Başkanı

66.500

51.394

117.894

2. Orgeneral-Oramiral

54.000

42.794

96.794

3. Korgeneral-Koramiral

46.200

39.544

85.744

4. Tümgeneral-Tümamiral

42.800

37.694

80.494

5. Tuğgeneral-Tuğamiral

40.000

36.094

76.094

6. Kd.Albay

34.600

32.794

67.394

7. Albay

31.500

31.044

62.544

8. Yarbay

26.300

28.744

55.044

9. Kd.Binbaşı

23.700

27.044

50.744

10. Binbaşı

22.600

26.344

48.944

11. Kd.Yüzbaşı

21.500

25.494

46.994

12. Yüzbaşı

20.700

24.944

45.644

13. Kd.Üsteğmen

20.000

24.044

44.044

14. Üsteğmen

18.500

23.444

41.944

15. Teğmen

17.500

22.744

40.244

16. Asteğmen

15.200

21.444

36.644


17. ILKad.Kd.Bçvş.

21.700

25.544

47.244

18. Kad.Kd.Bçvş.

21.100

24.944

46.044

19. Kd.Bçvş.

19.900

24.394

44.294

20. Kad.Bçvş.

18.700

23.444

42.144

21. Bçvş.

17.850

22.794

40.644

22. Kad.Kd.Üçvş.

17.200

22.544

39.744

23. Kd.Üçvş.

16.500

22.244

38.744

24. Kad.Üçvş.

15.890

21.944

37.834

25. Üçvş.

15.250

21.644

36.894

26. Kd.Çvş.

14.200

21.144

35.344

27. Astsb.Çvş.

13.200

20.844

34.044

28. Astsb.Açvş

13.100

20.800

33.900

29. Uz.J.Vm.Kad.Çvş.

20.650

24.644

45.294

30. UzJ.Vn.Kad.Çvş.

19.350

24.044

43.394

31. Uz.J.VI.Kad.Çvş.

18.100

23.094

41.194

32. UzJ.V.Kad.Çvş

17.500

22.694

40.194

33. UzJ.IV.Kad.Çvş.

16.600

22.244

38.844

34. Uz.J.ULKad.Çvş.

15.700

21.794

37.494

35. Uz.J.II.Kad.Çvş.

14.900

21.594

36.494

36. UzJ.LKad.Çvş.

13.600

21.394

34.994

37. UzJ.Çvş.

12.100

21.194

33.294

38. Uz.Erbaş

11.300

20.544

31.844

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:12
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