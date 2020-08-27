2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!

Askeri Personel Yan Ödeme Karanamesi 2020 Yılı

Askeri personellere verilen ve yan ödeme ya da ek ödeme adıyla bilinen ödemelerin 2020 yılı içerisinde ne kadar olduğu ve yayımlanan karaname içerisinde nelerin yer aldığı askeri personeller tarafından merak ediliyor.

Verilen yan ödemelerle ilgili karaname Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmaktadır. İş güçlüğü, iş riski veya güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı adı altında bu yan ödemeler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunları içerisinde verilen bu ödeme madde halinde yer almaktadır. 2020 yılında da verilecek olan yan ödemeler ile ilgili karaname Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanmıştır.

2006 yılından beri askeri personellere yan ödeme kararı alınmakta ve her yıl bu alınan kararlar karaname ile beyan edilmektedir. 2020 yılında da askeri personellere yan ödeme yapılacaktır. Bu konu ile ilgili karaname yayınlanmıştır. Karaname içerisinde yer alan maddeler şunlardır:

MADDE 1- (1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince subay (hâkim subaylar hariç), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı Ödeneceği EK-1 ve EK-2 çizelgelerde puan olarak gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar uyarınca ödenecek zam ve tazminatların tutarı, bu Karara ekli çizelgelerde yer alan puanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için tespit edilmiş olan yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu zam ve tazminatlar, vekâlet görevinden dolayı yapılacak Ödemeler ile kısıt olarak yapılması gereken ödemeler hariç aybaşında aylıklarla birlikte peşin ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 4- (1) Yurt dışında birliği ile birlikte bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar bu Kararda belirtilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatından aynen faydalanırlar. Yurt dışına sürekli görevle atananlar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar.

(2)Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri için gösterilen puanlan toplam olarak verilir.

(3)Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruluşu dışında görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar, bu zam ve tazminatlardan fazla olanını tercih edebilirler.

MADDE 5- (1) 926 sayılı Kanun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Karanamesi gereğince yapılan atamalarda, EK-2 Çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara EK-1 Çizelgeden kendi rütbesirıin, EK-2 Çizelgeden atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa Teşkilat Malzeme Kadro (TMK) açıklama kodlan esas alınarak komutanlık puanı, temininde güçlük zammı olarak aynca ödenir.

(2) Personele, atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa TMK açıklama kodlan esas alınarak öngörülmüş olan komutanlık puanının, kendi rütbesine karşılık olarak belirlenmiş komutanlık puanından düşük olması halinde, yüksek olan ödenir.

(3) General ve amiral rütbesindeki personele, EK-2 Çizelgenin 1 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralan kapsamında; kendi rütbesi için öngörülen komutanlık puanı ile atandığı görevin unvan karşılığı için öngörülen komutanlık puanından yüksek olan ödenir.

(4) Bu madde hükümlerine göre ödeme yapılmakta iken asli görevi uhdesinde olmaksızın, başka bir vazife için görevlendirilen personele komutanlık puanı ödenmez.

MADDE 6- (1) "O" olan komutanlık kadrolarına yapılan görevlendirmelerde, görevlendirilen personele bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.

(2)Sınır ötesi harekât veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen Birinci Derece Kritik İllerde yürütülen görevlerde, birinci fıkrada belirtilen 90 günlük süre 30 gün olarak uygulanır.

(3)Personele, vekâlet görevi için öngörülen komutanlık puanı ile asli görevi için ödenmekte olan komutanlık puanından veya EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre verilen puandan yüksek olan ödenir.

(4)Vekâlet eden personelin vekâlet görevine ilişkin komutanlık puanını hak ettiği tarihten itibaren, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış olan personele, 4 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre ödeme yapılır. Ancak, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış personelin terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanması neticesinde görevinden ayrı kalması halinde, her iki personele de komutanlık puanı verilir.

MADDE 7- (1) Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak; a)Resmi sağlık kurumlan tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile verilen hastalık izinleri, b)Kanser, verem ve akıl hastalıktan, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlann kullandıklan hastalık (sıhhi) izinleri, c)Hastalıklan sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlannda yatarak tedavi gördükleri süreler ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel, için bu hüküm uygulanmaz.

MADDE 8- (1) Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; "silah taşıyamaz/silahlı görev yapamaz", akıl/ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı "denizin kıyı teşkillerinde çalışır", "denizin kıyı teşkillerinde görev yapması uygundur", "kara görevi" ve benzeri fiilen gemi görevinin yürütülmesine mazeret teşkil eden rapor alanlara, bu raporların bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 1/3 oranında ödenir.

(2)Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; göreve yönelik eğitim, spor ve benzeri faaliyetlerden belirli bir süre muaf olduğuna ilişkin raporu bulunan personele, bu kapsamdaki raporlann bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 2/3 oranında ödenir.

(3)Terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel ve hamile personel (hamileliğin doktor raporu ile tespit edilmesinden doğuma kadar geçen süre içerisinde alınan raporlar) ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malul sayılan personel için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 9- (1) Bu Kararın uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamaları yapmaya Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 10- (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere C Karan tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK-1 ÇİZELGE