İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

2020 yılı 6661 işveren asgari ücret desteği ne kadar? Asgari ücret desteği sorgulama

İşyerleri için ödenen 6661 sayılı asgari ücret desteğine 2020 yılında da devam ediliyor. İşverenler asgari ücret desteğinin ne kadar olduğunu araştırırken SGK sistemi üzerinden destek sorgulaması yapılabilmektedir.

20 Ekim 2020 Salı 03:00
2020 yılı 6661 işveren asgari ücret desteği ne kadar? Asgari ücret desteği sorgulama
Takip Et:

Asgari ücrete zam gelmesinin ardından işverenlerin yükünü azaltmak adına 2016 yılından beri 6661 asgari ücret desteği veriliyor. İşverenler için hayata geçirilen bu sistem 2020 yılında da devam ediyor. 6661 sayılı kanun desteği bu yılda 12 aya eşit şekilde yapılıyor.

6661 Sayılı Destek Şartları Nelerdir?

İşverenlerin 6661 sayılı kanun kapsamında destek alabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu teşvikten sadece özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilmektedir. Bunun yanında Ek 9 ev hizmetleri bakımından 10 günden fazla bakıcı, temizlikçi çalıştıranlar da yararlanabilir.

Emekliliğin ardından SGK Destekleme Primi kapsamında çalışma hayatını sürdürenler için 6661 indirimleri yapılmayacak. Destek başvuruları için SGK’ya başvurmaz gerekmez. İlk kez 1 Ocak 2020 ve sonrasında tescil edilen veya 2019 yılında çalışanı olmayan işletmelerin asgari ücret desteği alabilmesi için geçmiş dönemlere ait prim borçlarının olmaması ve prim ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

6661 Sayılı Destek Sorgulaması

İşverenler asgari ücret desteği sorgulaması yapabilmektedir. Asgari ücret desteği için öncelikle SGK işveren sistemine giriş yapmak gerekir. Sisteme gelindiğinde e-bildirge kullanıcı bilgileriyle işveren sistemine giriş yapılır ve SGK müfredat kartı bölümüne girilmelidir. “İşveren-Müfredat Kartı-Seçim-6661 Asgari Destek” bölümünden yararlanılan bütün destekler görüntülenebilmektedir.

6661 Mahsup Miktarı


Mahsup prim borcuna aktarılan miktar anlamına gelmektedir. İşveren sisteminde Müfredat kartından 6661 destek miktarlarını ve prim borcuna mahsup edilip edilmeyeceği sorgulanabilir. Emanet hesaplarında prim borcu aktarılmayan mahsup edilmeyen miktarlar dilekçe ile bağlı olunan SGK müdürlüğüne bildirilmelidir.

6661 Asgari Ücret Desteği Hesaplaması

6661 asgari ücret hesaplaması bir önceki yılın aynı döneminde çalışanların gün sayısının belirlenen destek miktarı ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Öneğin geçtiğimiz yılın Ocak ayında çalışan sayısı 5 ve toplam gün sayıları 122 olan bir işletme için, çalışan başına aylık olarak 75 TL, günlük olarak 2,5 TL destek verilir. Bu halde 2020 Ocak ayında yararlanılacak destek miktarı 305 TL olmaktadır.

İlk kez 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında bildirilen veya 2019’da çalışanı olmayan işyerleriyle ek 9 ev hizmetleri işyerlerinin önceki yılda çalışanı olmadığı için destek hesaplaması mevcut ayda çalışanın gün sayısının destek miktarı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

İşletmeler asgari ücret desteğinden her ay yararlanabilmektedir. İşyeri sahipleri teşvik sorgulamalarını SGK intenet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

6661 Destek Ödemeleri 2021’de Sürecek Mi?

Gelecek yıl için asgari ücret miktarının belli olmasıyla birlikte 6661 sayılı destek ödemelerinin durumu netlik kazanacak.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 03:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Desteği6661 Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!

Popüler Haberler

2020 yılı 6661 işveren asgari ücret desteği ne kadar? Asgari ücret desteği sorgulama
Ücretli öğretmenlerin maaşları neye göre hesaplanmaktadır? Maaşları ne zaman yatıyor?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
BİLSEM 2. aşama nedir? BİLSEM 2. aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2020 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
Altın ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 20 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yurtdışı çıkış harcı nedir? Yurtdışı çıkış harcı kaç paradır, kimler öder?
Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimli ürünleri
Adil Karaismailoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu? Adil Karaismailoğlu siyasi ve iş yaşamı geçmişi
Şeref Sözü nerede çekiliyor? Adabeyli Adası Şeref Sözü dizisi çekim yeri
KYK borçlarına af gelecek mi? KYK kredi geri ödeme veya faiz affı çıkacak mı?
2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam miktarı belli oldu mu?
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Neden icralık olunur? İcralık olan vatandaşlar icra gelince ne yapmalıdır? Hakları nelerdir?
Ziraat Bankasından Borç Yapılandırması!
Ratched dizi konusu nedir? Netflix'in en çok izlenen dizisi Ratched konusu ve fragmanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.