2020 yılı 6661 işveren asgari ücret desteği ne kadar? Asgari ücret desteği sorgulama

Asgari ücrete zam gelmesinin ardından işverenlerin yükünü azaltmak adına 2016 yılından beri 6661 asgari ücret desteği veriliyor. İşverenler için hayata geçirilen bu sistem 2020 yılında da devam ediyor. 6661 sayılı kanun desteği bu yılda 12 aya eşit şekilde yapılıyor.

6661 Sayılı Destek Şartları Nelerdir?

İşverenlerin 6661 sayılı kanun kapsamında destek alabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu teşvikten sadece özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilmektedir. Bunun yanında Ek 9 ev hizmetleri bakımından 10 günden fazla bakıcı, temizlikçi çalıştıranlar da yararlanabilir.

Emekliliğin ardından SGK Destekleme Primi kapsamında çalışma hayatını sürdürenler için 6661 indirimleri yapılmayacak. Destek başvuruları için SGK’ya başvurmaz gerekmez. İlk kez 1 Ocak 2020 ve sonrasında tescil edilen veya 2019 yılında çalışanı olmayan işletmelerin asgari ücret desteği alabilmesi için geçmiş dönemlere ait prim borçlarının olmaması ve prim ödemelerini düzenli bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

6661 Sayılı Destek Sorgulaması

İşverenler asgari ücret desteği sorgulaması yapabilmektedir. Asgari ücret desteği için öncelikle SGK işveren sistemine giriş yapmak gerekir. Sisteme gelindiğinde e-bildirge kullanıcı bilgileriyle işveren sistemine giriş yapılır ve SGK müfredat kartı bölümüne girilmelidir. “İşveren-Müfredat Kartı-Seçim-6661 Asgari Destek” bölümünden yararlanılan bütün destekler görüntülenebilmektedir.

6661 Mahsup Miktarı

6661 Asgari Ücret Desteği Hesaplaması

Mahsup prim borcuna aktarılan miktar anlamına gelmektedir. İşveren sisteminde Müfredat kartından 6661 destek miktarlarını ve prim borcuna mahsup edilip edilmeyeceği sorgulanabilir. Emanet hesaplarında prim borcu aktarılmayan mahsup edilmeyen miktarlar dilekçe ile bağlı olunan SGK müdürlüğüne bildirilmelidir.

6661 asgari ücret hesaplaması bir önceki yılın aynı döneminde çalışanların gün sayısının belirlenen destek miktarı ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Öneğin geçtiğimiz yılın Ocak ayında çalışan sayısı 5 ve toplam gün sayıları 122 olan bir işletme için, çalışan başına aylık olarak 75 TL, günlük olarak 2,5 TL destek verilir. Bu halde 2020 Ocak ayında yararlanılacak destek miktarı 305 TL olmaktadır.

İlk kez 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında bildirilen veya 2019’da çalışanı olmayan işyerleriyle ek 9 ev hizmetleri işyerlerinin önceki yılda çalışanı olmadığı için destek hesaplaması mevcut ayda çalışanın gün sayısının destek miktarı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

İşletmeler asgari ücret desteğinden her ay yararlanabilmektedir. İşyeri sahipleri teşvik sorgulamalarını SGK intenet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

6661 Destek Ödemeleri 2021’de Sürecek Mi?

Gelecek yıl için asgari ücret miktarının belli olmasıyla birlikte 6661 sayılı destek ödemelerinin durumu netlik kazanacak.