2020 Yılbaşı hindisi fiyatları ne kadar?

Yeni yıl yaklaşırken intenet ortamında en çok aranılan sorular arasında, yeni yıl hindi fiyatları 2020'de ne kadar olacak sorusu yer aldı. Bizde haberimizde, yeni yıl hindi fiyatlarına, Hindi alırken dikkat edilmesi gereken konulara ve daha birçok bilgiye yer verdik.

Yeni Yılda Hindi Fiyatları Kaç TL?

Ortalama 6 kilogram olan Amerikan bronz hindinin fiyatı 120 TL ile 350 TL arasındadır. Kandıra hindisinin fiyatı 165 TL olarak açıklanırken, organik doğal köy hindisi 200 TL'den satıldı. Direk köylerde üreticinin beslediği hindiler ise 250 TL'den satışa sunuldu.

Hindi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yılbaşı sofrasının vazgeçilmez yemeği olan hindiyi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gaffar Aktoz açıkladı. Hindi alırken genç hindilerin alınması gerektiğinin daha doğru olacağına, alınan hindinin hareketli, tüylerinin parlak, ibiklerinin ise pembe veya kırmızıya yakın olması gerektiğini söyleyen Aktoz: " Hindi sürüsünün içinden öncelikle çok hareket eden, çok canlı, yerinde duramayan yaramaz çocuklar gibi olan hindiler seçilmelidir." ifadelerini kullandı. Yılbaşı hindisi alınırken genç, canlı ağırlığı 6-8 ya da 6-10 kilogram olması gerektiğini belirten Aktoz yaşlı hindi ile genç hindinin belirli ayrımlarını şu sözlerle açıkladı: "Yaşlı hindilerin ayaklarının üzerindeki deriler balık puluna benzemez ama pul puldur. Genç hindilerin ayaklarının üzerinde bu durum yoktur. Görünüş daha derimsi haldedir, pullaşmamıştır, sertleşmemiştir. Genç hindi yaşlısına oranla çok daha lezzetlidir."

Doğru Hindi Nasıl Seçilir?

Hindinin iyi olup olmadığını kanatlarının altına bakarak anlayabileceğimiz söyleyen uzmanlar kanatlarının altının sarı veya yağ bağlamış olup olmadığını kontrol etmemiz gerektiğini de belirtti. Uzmanlar kanatlarının altında sarılık olmayan hindilerin yağ bağlamamış olduğunu, yağlı olan hindinin daha besili ve lezzetli olduğunu söyledi.

Hindi Dolması Tarifi

Malzemeler

4 kg'lık bir hindi (temizlenmiş)

7 çorba kaşığı tereyağı,

1 diş dövülmüş sarımsak,

1 portakalın kabuğu, (İnce rendelenmiş)

1 kahve kaşığı pul kırmızı biber.

İç Pilav Malzemesi

2 çorba kaşığı sıvı yağ,

2 orta boy soğan,

500 gr. kıyılmış sosis,

125 gr. haşlanmış pirinç,

3 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu,

1+yarım tatlı kaşığı tuz,

2 tatlı kaşığı karabiber,

1 tatlı kaşığı kekik,

2 çırpılmış yumurta,

3 çorba kaşığı kuş üzümü ya da kuru üzüm

Hindi Dolaması Yapılışı

İlk başta fırınımızın sıcaklığını 230 °C ye ayarlarız. Harcı hazırlamak için, orta boy bir tencerede 2 çorba kaşığı rafine yağı orta ateşte kızdırırız. Yağ kızınca soğanları ekleyip ara ara karıştırarak 5-6 dakika yani soğanlar yumuşak ve pembe olana kadar kızartırız. Sosisleri ekleyip sürekli karıştırarak sosislerin pembeliği gidene kadar pişirip tencerenin içindekileri büyük bir kâseye boşaltırız. Geri kalan harç malzemesini de kâseye katıp iyice karıştırırız. Hazırladığımız harcı hindinin kanına doldurup iplikle dikeriz. Küçük bir kâsede 7 çorba kaşığı yağ, sarımsak, portakal kabuğu rendesi ve pul kırmızı biberi iyice karıştırıp fırçayla hindinin her yanına süreriz. Hindiyi fırın tepsisine yerleştirip fırına veririz 10 dakika kızartırız. Fırının sıcaklığını 170°C ye kadar azaltıp 3 saat daha pişiririz. Hindinin buduna bıçak batırıldığında akan su renksiz olursa hindi pişmiş demektir. Tepsiyi fırından alıp kanındaki iplikleri çıkararak atarız. Hindiyi ve suyunu ısıtılmış bir servis tabağına aktarıp servis ederiz. Afiyet olsun.

Hindi Kaç Saatte Pişebilir?

Dondurulmuş olarak aldığınız hindinin buzunun tamamen çözülmesini bekleriz. Fakat bu sırada sıcak su kullanmamalıyız çünkü etimiz bozulabilir ve bakteri üretebilir. Hindi pişirirken büyük bir fırın kullanırız çünkü hindi fırında pişerken tavandan en az 10 santimetre uzakta durması gerekmektedir yoksa hindinin üst kısmı hemen yanar. Etin her tarafını eşit pişirmek için alüminyum folyo veya pişirme torbası kullanabiliriz. Eğer bunlardan birini kullanacaksak fırının derecesini 200 yapabiliriz. Orta büyüklükteki olan bir hindi fırında en az 3 saatte pişerken, büyük hindilerde bu süre 4 saate çıkabilir.

İç Pilavın Nasıl Olası Gerekir?

Yılbaşında yapılan hindinin en iyi dostu kestaneli, kuş üzümlü iç pilavdır. Bu pilavı yaparken kestane kullanacaksak, kestaneleri önceden biraz haşlamamız gerekir çünkü o zaman daha kolay soyulur ver pilavın içinde yumuşacık olur. Kestane, soğan ve kuş üzümünü biraz kavurduktan sonra hindi ciğerini de temizleyip küçük bir şekilde doğrayıp içine atarız bu pilavın lezzetini arttırır. Son olarak da pirinci ve suyu ekleriz ve pilav pişirir gibi pişiririz.

İç Pilavı Hindiye Ne Zaman Doldururuz?

Eğer bu kısımda çiğ hindinin içine az olarak pişirdiğimiz bir iç pilav koyarak fırına verirseniz büyük ihtimal başarısız olursunuz. Çok iyi bir hindi yemek için hindiyi fırınlayıp hafif soğuduktan sonra içine pilavı içine koyarak tekrar fırına veririz.