2020 Vergi yapılandırması ile hangi borçlar yeniden yapılandırılabilecek? Yapılandırma kapsamında olan borçlar

Yapılandırmaların başlaması ile birlikte pek çok vatandaş işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. Aynı zamanda hangi cezaların kapsama dahil olduğu ve hangi borçların kapsam dışı olduğu araştırmaları devam ediyor.

TBMM genel kurulunda işsizlik sigortası kanununda yapılan bazı değişiklikler araştırılmaya devam ederken kanun teklifinde 10 maddede değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanması sonrasında vatandaşların araştırmalarına hız verdiği konuların başında ise yapılandırma kapsamına giren ve kapsam dışı olan borçlar araştırılmaya başlandı.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Vergi yapılandırma ve af kapsamına giren borçlar;

Trafik para cezaları,

Her türlü vergi, harç ve resimler,

Vergi cezaları ile gecikme faizi,

Gecikme zamları,

Askerlik, seçim ve nüfus para cezaları,

RTÜK İdari Para Cezaları,

Karayolu Taşıma Kanununda kesilen para cezaları,

Karayollarından usulsüz geçişler nedeni ile kesilen para cezaları (Köprü),

İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri,

Emlak vergisi,

Çevre temizlik vergisi,

Ecrimisil borçları,

Öğrencilerin KYK, Yurt-Kur’a olan borçları,

Öğrenim kredisi borçları,

Vergi dairelerine intikal eden katkı kredileri,

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

TOBB üye aidatları,

Belediyelere su, atık su borçları ve katı atık ücret borçları,

Sigorta primleri,

Topluluk sigortası primleri,

Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

İşsizlik sigorta primi,

Sosyal güvenlik destek primi,

İdari para cezaları,

Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme zamları,

TÜRMOB üye aidatları,

TESK üye aidatlar

Yapılandırma kapsamına alınan borçlar olarak dikkat çekiyor.

Yapılandırma almayacak borçlar hangileridir?

Adli para cezaları,

Şeker fiyat farkı,

Sigara cezaları,

İdari para cezaları (Kapsama Girenler Hariç),

Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı,

Kılavuzluk ve römorkçülük hizmet payları,

Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,

Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı.

Borçları ise yapılandırma kapsamına alınmayan borçlardır.

Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamalar ve irtifak hakkı tesislerinden alacaklar yapılanma kapsamına dahil edildi.

Büyükşehir belediyelerine bağlı olan kurum ve kuruluşların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan çiftçiler ve kredi kullanan orman köylülerinin borçları yapılandırma kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi vatandaşlara iş verenlere yapılan desteklerin bir önceki yıla göre 12 ay, işe alınan kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda yapılan desteklerin 18 ay süre ile işverene sağlanacağı belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkisi nedeniyle, Esnaf Ahilik Sandığı başvurusunun yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği başvurusunu 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olacak.

İşverene ödenecek prim destekleri 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalı normal çalışma hayatına dönerse, Cumhurbaşkanı, işverene ödenen ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan tarafından prim desteklerinin süreleri 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilir.

SGK'ya haber vermeksizin işsizlerin yeniden işe alınması ve işçi çalıştırılması için 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında iş veya hizmet sözleşmesi sona eren ve çalışanların durumları ­SGK'ya bildirilmesine gerek yoktur. Çalışanlar, işveren tarafından istihdam ediliyorlarsa, işveren acenteye aylık ödeme yapacaktır. 44,15 TL'lik günlük destek tüm primlerden düşülecektir.

Başvuranlardan işveren tarafından işe alınan ücretsiz izin için her gün 39,24 liralık, başvuruları kabul etmeyenlerden bildirimleri sonrasında ise her gün 34,34 lira verilmektedir. SGK'ya bildirimde bulunulmaksızın işverenlerin aldıkları hizmetler, ücret ve maaşlara ilişkin haklar dışındaki diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve sosyal yardım ve ilgili kanunlar kapsamında daha önce elde edilen diğer haklar kesinti yapılmayacaktır.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019 - Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Başvuranlardan işveren tarafından işe alınan ücretsiz izin için her gün 39,24 liralık, başvurularını kabul etmeyeceklerini açıklayan ailelere ise her gün 34,34 lira verilmektedir. Bu durumda, işsizlik sigortası fonunun istihdam tarihinden itibaren çalıştırılan sigortalılar için günde 44,15 lira, ek olarak işveren tarafından istihdam edilecekler için günde 39,24 lira sübvansiyon sağlaması beklenmektedir.

Evde ürettiklerini intenetten satanlara muafiyet

Başvuranlardan işveren tarafından işe alınan ücretsiz izinler için her gün 39,24 liralık, başvurularının kabul edilmediğini açıklayan kişilere ise her gün 34,34 lira verilmektedir. Gelir Vergisi Kanunun’da yapılan değişikliklere göre, evde ürettiği kendi ürünlerini endüstriyel veya seri üretim makine ve araçlarını kullanmadan satanlar muaf tutulacak. Türkiye'de kurulu bir banka tarafından açılan bir işletme hesabından yararlanabilmek için, vergiden muaf ticaret sertifikası muaf tutulacak ve hesaptaki tüm gelirler üzerinden vergi tahsil edilecek ve belirlenen gelir miktarını aşması gerekecektir.

Bankalar, devir tarihinden itibaren gelir vergisinin %4'ünü (veya bir veya daha fazla işçi çalıştırılması halinde %2'sini) keser ve açılan iş hesabına aktarılan tutarda kanuna göre beyan ve ödeme yapmakla yükümlüdür. İşleri, zirai veya mesleki gelirleri üzerinden fiilen gelir vergisi ödemek zorunda olanlar ile bu maddede sayılan faaliyetlere gelire bağlı olarak iştirak edenler ve kurumlar vergisi mükellefleri bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

Yönetmelik, Cumhurbaşkanına maddede öngörülen oran ve miktarı yarı yarıya azaltma ve ikiye katlama yetkisi veriyor ve 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. 30 Haziran 2021 itibariyle, yurtdışında bulunan altın, döviz, menkul kıymetler ve fiziki nesneler ve tüzel kişilikler gibi diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracıların bu varlıklarda serbestçe tasarruf sağlayabileceklerini göstermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca çıkarılan "İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması" gereğince, Gümrük Genel Müdürlüğü veya Gümrük Kanunu ile dolaylı temsilci olarak yetkilendirilmiş kurye şirketi tarafından düzenlenen e-ticaret gümrük beyannamesi formunda, ihracat kapsamında elde edilen mallar Tam vergi mükellefi gerçek bir kişidir. Gelir beyannamesinde beyan edilen gelirden gelirin %50'si kesilir.

Bu indirimden yararlanabilmek için, bu aralıkta hesaplanan ve yıllık ihracat geliri 400.000 TL’ye ulaşanların ilgili yılda sigorta ettirilmesi gerekmektedir. Yılda 800.000 TL’ye kadar olanların sigortalı ve ilgili yılda istihdam edilmiş olmaları gerekmektedir. En az bir ortalama tam zamanlı veya eşdeğer yarı zamanlı çalışan. Yıllık geliri 1 milyon 600.000 TL’yi geçmeyenlerin ilgili yılda sigortalı olması ve en az iki tam zamanlı veya muadili yarı zamanlı işçi çalıştırması, yıllık ihracat geliri 2 milyon 400.000 TL’yi geçmeyenlerin ise ilgili yılda sigortalı olması ve en az Ortalama üç tam zamanlı veya eşdeğer yarı zamanlı işçi çalıştırılmalıdır.

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan oranları, miktarları ve miktarları yarı yarıya, üçe katlayabilecektir. Tam sorumlu sermaye şirketinin hisselerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul) işlem görüp görmediğini, toplam sermaye içinde işlem gören payların oranını ve geri alınan payların Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul) işlem gören paylar olup olmadığını Cumhurbaşkanı belirleyecektir. Tam sorumlu sermaye şirketinin hisselerinin tam sorumlu şirketten alınıp alınmayacağı ve tam sorumlu sermaye şirketinin yıllık satış geliri. Ve diğer gelirlerin toplamına bağlı olarak, bu vergi oranını tek tek veya birlikte sıfıra veya iki katına çıkarmaya yetkili olacaklar.

Kanun, bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılan kaldıraçlı alım satım (döviz) işlemlerinden elde edilen gelir için vergi indirimi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu fıkranın uygulama süresi 31 Aralık 2025'e uzatılmış ve süreyi 5 yıla kadar uzatma Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

Lisans sahibi veya lisans sahibi tarafından izin verilen yarışa katılan jokey, jokey ve at eğitmenlerinin ödemesinden% 20 gelir vergisinin mahsup edilmesi şartı 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Yurt dışında para, altın ve dövizi bulunanların Türkiye’ye de ki bankalara bildirilmesi

Yapılan düzenlemeler kapsamında yurt dışında para, altın, döviz ve Gayrimenkulü olan kişilerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar mal varlıklarını Türkiye’de ki bankalara bildirmeleri halinde, bildirilen varlıklar üzerinden tasarruf yapılabilecek.

KDV istisnaları

KDV üzerinde yapılan değişiklikler kapsamında 31 Aralık 2025 tarihine kadar ihraç edilmek üzere üretilen malların vergilerinde indirime gidilecek.

Yapılandırmalar hangi tarihten itibaren yapılandırma esasında olacak?

Yapılan düzenlemeler ve kanunlar gereği, yapılandırma kapsamına giren borçlar 31 Ağustos 2020 yılı öncesindeki cezalar ve vergiler olacak.