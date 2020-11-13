2020 Vergi yapılandırması emlak vergisi yapılandırması nasıl yapılır?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine göre il özel idaresi olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergileri, atık su, katı atık ücreti, yol katılım payları nedeniyle alacaklar, zam ve faizler yapılandırılabilecek.

Son tarih ne zaman?

Yapılandırma başvurusu için 31 Aralık 2020’ye kadar süre verilmektedir. İlgili Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir ay uzatılabilecek. İlk taksit ödemesi, SGK dışındaki kurumlara borçlar kapsamında Ocak’ta, SGK borçları için de Şubat’ta yapılacak. Cumhurbaşkanı, ilk taksit ödeme süreleri de bir aya kadar uzatılabilir.

Emlak vergisi nasıl yapılandırılır?

Yapılandırma başvurusunun intenetten yapılması beklenirken konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurulardan sonra ilgili kurumlar kanun çerçevesinde borçları yeniden yapılandıracak ve ödenecek tutar belirtilecek. Borçların anaparası her şartta alınacak.

Gecikme faizi ile gecikme cezaları yerine Yİ-ÜFE üzerinden enflasyon farkı alınacak. Mükelleften hesaplama yapılacak enflasyon farkı ve anapara ödemeleri de talep edilecek. Mükellefler; 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit tercihlerinde bulunabilecek ve ilk taksit ile ikinci taksit süresi içerisinde borcun tamamı ödenebilecek.

Taksitle ödeme yapacaklara ise, borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenler yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenlere ise yüzde 15 olarak açıklanmıştır.