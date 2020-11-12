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2020 Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazetede yayınlandı mı? Vergi ve borç yapılandırması başvuruları ne zaman başlayacak?

Vergi borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Mecliste yapılan görüşmelerden sonra Vergi ve borç yapılandırmasına ilişkin yasa kabul edildi. Peki kabul edilen yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Yapılandırma arasında hangi borçlar yer alacak?

12 Kasım 2020 Perşembe 19:39
2020 Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazetede yayınlandı mı? Vergi ve borç yapılandırması başvuruları ne zaman başlayacak?
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Son haberlere göre; Bir süredir beklenen vergi yeniden yapılandırma yasasına ilişkin önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul olduğu açıklandı. İlk olarak 20 maddesi kabul edilen yasanın çıkarılmasıyla gözler Resmi Gazeteler çevrilmiş durumda. Teklif, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan borç yapılandırmayı kapsamaktadır. Peki 2020 vergi yapılandırması ne zamandan itibaren başlayacak? Vergi Borçlarını Yeniden Yapılandırma Yasası Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Ne zaman yürürlüğe girecek?

Meclis, son vergi yeniden yapılandırma yasasını kabul etti. Coronavirüs salgınının olumsuz etkisini azaltmak için yasal öneri uzun zaman aldı. Buna göre; katma değer vergisi, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve alacaklı hazine alacaklarının arasında bulunduğu bu kanun vatandaşların gündemine geldi. Peki, 2020 vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Vergi Yapılandırma Ne Zaman Başlıyor? Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı Mı, Meclisten Geçti Mi?

Meclis toplantısının ardından bu hafta yapılan müzakereler nedeniyle borç yapılandırmasının olumlu olması halinde, borç yapılandırmasının önümüzdeki hafta Hükümet Gazetesi'nde açıklanması bekleniyorken vatandaşların vergi yapılandırmasının ne zaman başlayacağı sorusuna cevap aramaya devam etmektedir.

Vergi Yapılandırma Teklifi Kabul Edildi!


Vergi borcu, Türkiye Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen teklifle 18 taksitte geri ödenebilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıt vergisi (MTV), özel tüketim ve işsizlik sigortası kanunu kabul teklifi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ve hazine alacağını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırmalar arasında yer alacak.  Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı yapılandırma arasında olacak.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Desteği 2023 Sonuna Kadar Uzatılabilecek

İşsizlik ödeneğine hak kazanan işsizlerin iş bitiminden itibaren 90 gün içinde çalıştırılması ve 12 ay sürekli iş sözleşmesi ile çalışması halinde, işsizlik ödeneğinin alındığı süre için hesaplanan uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. Cumhurbaşkanı; Mesleki yeterlilik belgeli kadın, genç ve kişi çalıştırılması durumunda, işverene ödenen katkı payına bir önceki yıl ortalamasına ek olarak, çalışanlar için 12 ay, kadın, genç veya engelli ise 18 ay ve işverene ödenen gelir vergisi stopaj teşviki ile Vergi yardımı uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olacak.

Kısa Çalışma Süresi 30 Haziran 2021'e Kadar Uzatılabilecek

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlüğe girmesi, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, Kısa Süreli Çalışma Ödeneği başvurusunu 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanı, İşverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan katkı payını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir. Başvuru sahiplerinden ücretsiz izne ayrılan işveren tarafından istihdam edilenler için günlük 39,24 TL, başvurularının kabul edilmediğini beyan edenler için hane başına günlük 34,34 TL ödenmektedir. İstihdam gününden itibaren çalıştırılacak sigortalılar için işsizlik sigortası ödeneği tutarının günlük 44,15 TL, işverenin çalıştırdığı ilave çalışanlar için günlük 39,24 TL olması öngörülmektedir.

2121 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Nedeniyle KDV İstisnası

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının ülkemizde oynanmasından dolayı UEFA, katılımcı futbol kulüpleriyle bu etkinlikte görevli olan tüzel kişiler arasından işyeri, kanuni ve iş merkezi ülkemizde bulunmayanlar kişilere, bu müsabakalardan dolayı yapılacak mal teslimi ve hizmetlerle bunların yapacakları mal teslimleriyle hizmetleri KDV'den istisna olacaktır.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
VergiBorçYapılandırma
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