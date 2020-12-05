2020 Vergi borcu yapılandırma online başvuru ekranı

2020 Yılı Vergi Borcu Yapılandırma: Başvuru Ekranı

Vergi borçlarının yapılandırılması kanununun onay görmesinin ardından borcu olan milyonlarca vatandaş bu yapılandırma uygulamasına nasıl başvuracağını merak ediyor. İşte vergi borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenler!

TBMM tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 2020 yılı vergi borcu yapılandırma işlemi süreci işlemeye başladı. İlgili olan ve borcu bulunan vatandaşlar tarafından, yapılandırma işleminin nasıl yapıldığı ve nasıl başvurulacağı araştırılıyor. İşte detaylar..

Vergi Borcu Yapılandırması Başladı!

Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, işverenlerin başvurularını e-Sigorta aracılığı ile, elden veya posta yolu ile bağlı oldukları SGK İl Müdürlükleri’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapabilecekleri duyuruldu. Yapılandırma işleminin uygulanabilmesi için e-Devlet ya da İntenet Vergi Dairesi’ne web sitesi üzerinden erişim sağlamaları ve gerekli adımları takip etmeleri gerekmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi veya e-Devlet’e giriş sağladıktan sonra arama bölümüne “Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme” yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Daha sonra “yapılandırma işlemleri” bölümünden borçlarınızın hepsini yapılandırma imkanına ulaşabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMAK İÇİN:

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMAK İÇİN:

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-tum-yapilandirilan-vergi-borclari

Genel Sağlık Sigortası Yapmak İçin Başvurmaya Gerek Yok!

Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere, primlerini kendileri ödeyen vatandaşlar, yapılandırma başvurularını e-Devlet üzerinden alabilecekler. Bu ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalı vatandaşların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek elden veya, gitmeyip posta yoluyla başvurmaları mümkün ve yeterli olacaktır.

Bunun yanında genel sağlık sigortası borçları için başvuru koşulu aranmayacaktır. Bütün borçlar otomatik şekilde SGK tarafından yapılandırılacaktır.

Yapılandırmanın İlk Taksit ve Son Ödeme Tarihi

Yapılandırılan miktarı peşin olarak ödemek isteyen vatandaşların, ödemelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar yapma imkanları vardır. Taksitli olarak ödemeyi tercih eden vatandaşlar da aynı şekilde ilk taksitlerini bu tarihe kadar ödeyeceklerdir. SGK borcu olanlar ise ikişer aylık eşit taksitler halinde ödemelerini gerçekleştireceklerdir.

2021 Yılı Yapılandırma Ödemeleri Kaç Taksit?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın verdiği bilgilere göre, başvurular sonrasında ilgili kurumlar, kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırarak ödenecek olan tutarı yayınlayacaklardır.

Borçların anaparası her şekilde tahsil edilecektir. Gecikme faizi ve gecikme cezaları değil, Yurtiçi tüketici Fiyat Endeksi (YİÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacaktır. Enflasyon farkı durumunda ise kolaylıklar sağlanacak. 2016 yılının Ekim ayına kadar enflasyon makul düzeylerde ilerlediğinden dolayı o tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamış olduğu asıl YİÜFE artışları değerlendirilecektir. 2016 yılının kasım ayından sonraki devirde enflasyon orası çok yüksek ilerlediğinden dolayı, yapılandırmayı uygun hale getirmek için Yİ-ÜFE artışı aylık olarak kabul görecektir.

İlgililerden, anaparayı ödemeleri, bu şekilde hesaplanmış olan enflasyon farkı ile istenecektir. Mükellefler 6, 9, 12 ya da 18 aylık taksit seçeneklerini seçebilecekleri gibi, ilk veya ikinci taksitte de tamamını ödeyebileceklerdir. Taksitle ödeme olanağından yararlanmak isteyenler, taksit süresine göre belirli olan faizi ödeyeceklerdir. Taksit faiz borcu, borçlarını 6 taksitte ödeyenler için %4.5; borçlarını 9 taksitte ödeyenler için %8.3; 12 taksitte ödemeyi uygun görenler için %10.5; 18 taksitte ödemek isteyenler için ise %15 olarak uygulanacaktır. Taksitle ödeme sonucunda çıkan toplam miktarın hesap edilmesi, kurumun hesaplayacağı anapara ve enflasyon farkının katsayı ile çarpılması şeklinde bulunacaktır. Öneğin, anapara ve enflasyon farkı 1000 TL olan kişi 6 ayda ödemeyi seçerse, ödeyeceği toplam taksitli tutar 1000 TL X 1.045 = 1045 TL olacak. Bu parayı 174.17 TL’lik 6 taksit halinde ödeyecek. Aynı kişi 18 taksitte ödemeyi seçerse bu kez 1000 TL X 1.15 = 1150 TL’yi 63.89 TL’lik 18 eşit taksitte ödeyecek. Yıllık enflasyon oranının %10-12 seviyesinde olduğu dikkate alındığı taktirde, taksitle ödeme seçeneğini tercih edenler çnemli bir avantaj elde etmiş olacaklardır.

Borç Yapılandırmasını Peşin Ödemek İsteyenlere İndirim Uygulanıyor Mu?

Borçlarının anaparasının ilk taksit süresinde peşin ödemeyi tercih edenler için, hesaplanan enflasyon farkının %90’lık kısmı silinecek, yalnızca %10’luk enflasyon farkı alınacaktır. Borcun anaparasını ilk iki taksit süresi şeklinde ödeyecek olanlardan ise hesaplanan enflasyon farkının %50’si alınacak, kalanı silinecektir. Öneğin, 1 Kasım 2016 tarihinde ödenmesi gereken 10 bin TL anapara vergi borcu bulunan kişinin gecikme faiziyle birlikte toplam borcu normalde bugün 17 bin 710 TL düzeyinde bulunuyor. Anaparanın yüzde 77.10’u düzeyinde ceza söz konusu.

Bu kişiden gecikme cezası almak yerine %16.1 oranında enflasyon farkı istenecektir. Bu da toplam olan borcunun 11.610 TL olarak düşüş yaşaması anlamına gelmektedir. Ödeme peşin yapıldığı taktirde 1610 TL’lik enflasyon farkının yalnızca 161 TL’lik kısmı alınacak, kalan enflasyon farkı alınmayacaktır. Böylelikle borcun anaparasını peşin olarak ödeyen vatandaş, normal şartlarda 17.710 TL ödeyecekken 10.161 TL ödeyecek ve borcundan kurtulacaktır. Borçlarının tarihi daha eski bir zamana dayanan vatandaşlar için avantajlı durum daha yüksektir.