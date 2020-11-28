İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

2020 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular alınmaya başlandı. 7256 Sayılı Kanun kapsamında; KYK, MTV ve SGK gibi borçları yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Borçlu kişiler, Vergi Dairesi’ne gitmeden başvuruda bulunabilecek. İşte detaylar…

28 Kasım 2020 Cumartesi 03:13
2020 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Takip Et:

7256 Sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma işlemlerine yoğun ilgi gösteriliyor. KYK, MTV ve SGK gibi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Yapılandırma işlemleri için ise; kişinin borcu 31 Ağustos 2020’ den öncesine ait olan borçlar ve 17 Kasım 2020 zamanına kadar kesinleşmiş borçları kapsamaktadır.

 

VERGİ YAPILANDIRILMASINA NASIL BAŞVURU YAPILMAKTA

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı borçlu kişilerin başvurulardaki koşullarını hafifletti. Böylelikle borçlu kişiye verilen imkanlar daha genişledi.

 

Bu çerçevede, borçlarına yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar Vergi Dairesi’ne gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile borçları için yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Borçlarına yapılandırma başvurusu yapacak olanlar; İnteraktif Vergi Dairesinden Başvuru işlemlerini 7/24 yapabilecek.

 

Borçlarına yapılandırma uygulayan vatandaşlar, ödemelerini de online bir şekilde İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tamamlayacak. İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile başvuruda bulunan vatandaşlar için öncelikle bir plan belirlenecek. Bu plan kapsamında borcuna yapılandırma uygulayan vatandaş; tanımladığı kredi kartı ile peşin ya da taksitli bir şekilde ödeyebilecek.


 

İnteraktif Vergi Dairesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

YAPILANDIMA DÜZENLEMESİNDE BURAYA DİKKAT!

Yapılandırma başvurusunda bulunan kişinin borcu; 31 Ağustos 2020’den öncesine ait olmalı ve 17 Kasım 2020 tarihinde kesinleşen bir borç olmalıdır. Yapılandırma başvurusu yapılan borcun üzerine açılan bir dava varsa, kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden yazılı bir şekilde başvurması gerekmektedir.

 

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ BELLİ OLDU!

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakçı, öncelikle borçları için yapılandırma yapmak isteyen bireylerin sene sonuna kadar zamanı olduğunu belirtti. Konuşmasına;

“Borç yapılandırmalarından sonraki ödemeler en fazla 18 eşit taksite bölünecektir ve bu taksitlerin ödemesi iki ayda bir yapılacaktır. İlk taksitin tarihine kadar peşin ödemede bulunan vatandaşlar için işleyen faizler ortadan kalkacaktır. Faiz yerine Yİ-ÜFE’ nin baz alındığı tutarı da %90 oranında düşecek. İlk taksit ödemelerinin alınma tarihi ise Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik primi idari cezaları, ilan ve reklam vergisi, gecikmelerde uygulanan cezalar, su, atık y, katı atık ücreti, yol katılımı payı, muhtelif ücretler, faiz zammı, diğer vergi ve harç borçları ve zam faizleri de yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecek olarak belirlendi.” sözleri ile devam etti.

 

Yani borçlarına yapılandırma uygulayan bireyler, en fazla 18 ay taksit imkanından yararlanabilecek ve ilk taksit ödemelerini 2021 senesinin Ocak ayında gerçekleştirecek.



Son Güncelleme: 28.11.2020 03:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vergi Borcu Yapılandırması 2020Vergi Borcu Yapılandırması Ne ZamanVergi Borcu Yapılandırması Nasıl YapılırVergi Borcu Yapılandırması BaşladımıVergi Borcu Yapılandırması Ne Zaman BaşlıyorVergi Borcu Yapılandırması Var MıVergi Borcu Yapılandırması 2020 Son DakikaVergi Borcu Yapılandırması çıktı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Popüler Haberler

2020 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırmada ne kadar faiz indirimi uygulanıyor?
İnternet hızı ne zaman düzelecek? 28 Kasım internet neden yavaşladı, ne sorun var?
Palu ailesi olayında son durum ne? Palu ailesi neden yeniden yargılanıyor? Palu ailesi olayı nedir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Kasım 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Fox TV Bir Annenin Günahı bitti mi, final yapacak mı?
CTE 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları
2021 Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? Diyanet 2021 Ramazan bayramı tarihi
THY yeni kargo şirketi kuruyor! THY yeni hava kargo şirketi ne zaman açılacak?
Bugün internette sorun mu var? İnternet neden yavaşladı? 28 Kasım twitter çöktü mü? İnternet hız testi yap
Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
En çok kazandıran yeni iş fikirleri - Para kazandırabilecek altenatif iş kolları
2019 Yılı YKS sınav sonuçlarını ÖSYM ne zaman, hangi tarihte açıklayacak?
Devletten ilk kez ev alacaklara 30 bin liralık destek ödemesi! Devlet konut hesabı yardımı şartları ve detayları
Yeni parti marka tescili başvurusuna ret kararı
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Asgari ücret belirleme komisyonu üyeleri kimlerdir, komisyonda kimler var?
Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları
Beni Bırakma dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.