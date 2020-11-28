2020 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

7256 Sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma işlemlerine yoğun ilgi gösteriliyor. KYK, MTV ve SGK gibi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Yapılandırma işlemleri için ise; kişinin borcu 31 Ağustos 2020’ den öncesine ait olan borçlar ve 17 Kasım 2020 zamanına kadar kesinleşmiş borçları kapsamaktadır.

VERGİ YAPILANDIRILMASINA NASIL BAŞVURU YAPILMAKTA

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun çerçevesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı borçlu kişilerin başvurulardaki koşullarını hafifletti. Böylelikle borçlu kişiye verilen imkanlar daha genişledi.

Bu çerçevede, borçlarına yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar Vergi Dairesi’ne gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile borçları için yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Borçlarına yapılandırma başvurusu yapacak olanlar; İnteraktif Vergi Dairesinden Başvuru işlemlerini 7/24 yapabilecek.

Borçlarına yapılandırma uygulayan vatandaşlar, ödemelerini de online bir şekilde İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tamamlayacak. İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile başvuruda bulunan vatandaşlar için öncelikle bir plan belirlenecek. Bu plan kapsamında borcuna yapılandırma uygulayan vatandaş; tanımladığı kredi kartı ile peşin ya da taksitli bir şekilde ödeyebilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

YAPILANDIMA DÜZENLEMESİNDE BURAYA DİKKAT!

Yapılandırma başvurusunda bulunan kişinin borcu; 31 Ağustos 2020’den öncesine ait olmalı ve 17 Kasım 2020 tarihinde kesinleşen bir borç olmalıdır. Yapılandırma başvurusu yapılan borcun üzerine açılan bir dava varsa, kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden yazılı bir şekilde başvurması gerekmektedir.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ BELLİ OLDU!

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakçı, öncelikle borçları için yapılandırma yapmak isteyen bireylerin sene sonuna kadar zamanı olduğunu belirtti. Konuşmasına;

“Borç yapılandırmalarından sonraki ödemeler en fazla 18 eşit taksite bölünecektir ve bu taksitlerin ödemesi iki ayda bir yapılacaktır. İlk taksitin tarihine kadar peşin ödemede bulunan vatandaşlar için işleyen faizler ortadan kalkacaktır. Faiz yerine Yİ-ÜFE’ nin baz alındığı tutarı da %90 oranında düşecek. İlk taksit ödemelerinin alınma tarihi ise Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik primi idari cezaları, ilan ve reklam vergisi, gecikmelerde uygulanan cezalar, su, atık y, katı atık ücreti, yol katılımı payı, muhtelif ücretler, faiz zammı, diğer vergi ve harç borçları ve zam faizleri de yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecek olarak belirlendi.” sözleri ile devam etti.

Yani borçlarına yapılandırma uygulayan bireyler, en fazla 18 ay taksit imkanından yararlanabilecek ve ilk taksit ödemelerini 2021 senesinin Ocak ayında gerçekleştirecek.