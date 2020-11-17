2020 Vergi Borcu yapılandırma başvurusu ekranı

Vergi borçları yapılandırılıyor. 7256 sayılı düzenleme kapsamında vergi borcu yapılandırma imkanı ortaya çıktı. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde İntenet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden yapılacak olan vergi borcu yapılandırma işlemleri kapsamında 18 taksit ve 26 ay vade imkanı sunulacak. Vergi borçları SGG, SGK, MTV ve KYK gibi borçları da kapsamaktadır. Vatandaşlarımız vergi borcu yapılandırma sorgulama işleminin nereden yapılacağını merak ediyor.

Vergi borçlarına yapılandırma imkanı doğdu. Artık e-devlet üzerinden vergi borcu yapılandırması yapabileceksiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı prim ve vergilere ilişkin düzenleme çerçevesinde vergi borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. Bu yapılandırma kapsamında çevre temizlik vergisi, motorlu taşıt vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük, emlak, ceza ve gecikme faizleri, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi gibi vergi borçlarına yapılandırma imkanı ortaya çıktı. KYK ve SGK borcu olan kişileri de yakından ilgilendiren konuya göre 18 aylık taksit imkanı vardır. Ayrıca 36 ay vade imkanı da sunuldu.

Vergi Borcu Yapılandırma İşlemi

7256 sayılı düzenleme kapsamında vergi borcu yapılandırma imkanı ortaya çıktı. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlarımız intenet vergi dairesini kullanarak yapılandırma yapabilirler. Bunun için öncelikle e-devlete üye olmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra karşınıza şu sayfa çıkacaktır.

Bu yapılandırma kapsamında çevre temizlik vergisi, motorlu taşıt vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük, emlak, ceza ve gecikme faizleri, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi gibi vergi borçlarına yapılandırma imkanı ortaya çıktı.

Vergi Borcu Yapılandırması Hangi Borçları Kapsamaktadır?

Çıkarılan vergi borç yapılandırması yasası Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, gümrük müdürlükleri, belediyeler, özel idareler ve YİKOB borçlarını kapsamaktadır. Ayrıca çevre temizlik vergisi, motorlu taşıt vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük, emlak, ceza ve gecikme faizleri, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi gibi vergi borçları da yapılandırılabilmektedir. Çiftçilere ait olan Tarım Kredi Kooperatifi borçları da kapsama alındı. TESK, Barolar Birliği, TOBB, TÜRMOB, KOSGEB gibi krediler de yapılandırma kapsamındadır. Geriye kalan tüm detayların bu ay içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacağı düşünülüyor.

Yapılandırma Katsayısı

Yapılandırmanın kapsamına bakacak olursak, 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra yapılan borçlar bu kapsama alınmayacak. Gümrüklere ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılacak olan ödemeler Ocak 2021’de başlayacak. SGK ödemeleri ise 2021 Şubat ayında alınmaya başlayacak.

Yİ-ÜFE olarak %0,35 baz alınacak. Faiz ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE geçecek. Borçlar iki ayda bir yapılabilecek. 6 ila 18 aylık taksit imkanı da sunulacak. Peşin ödeyeceklere %90 indirim, 2 aylık ödemeden sonra borcunu tamamen ödeyenlere %50 indirim sağlanacak.

Adli ve idari para cezaları ile Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında Covid-19 cezaları ve yasak yerlerde sigara içilmesine ilişkin vergi borçları kapsam dışında tutulmaktadır.

Bu kanundan faydalanmak isteyenlerin ilk iki taksitini zamanında ödemesi gerekmektedir. Sonrasında 1 yıl içerisinde 2 taksit daha aksatılırsa bir kere daha ödeme şansı verilecek. Geciken 2 taksitin devamında yine gecikmeler olursa gecikme zammıyla beraber ödeme imkanı sağlanacak.

Daha önce 2018 yılında yapılandırma kanunu çıkarılmıştı. Bu yılda ödemeye başlayanlar şu an 13. Taksitlerini ödüyorlar. Borçlarını ödemeye devam edenlerin isteğine bağlı olarak yeni yapılandırma kanununa geçiş yapmalarına imkan sağlanacak. Böylelikle ödeme için yeniden zaman kazanmış olacaklar.

SGK Kapsamındaki Vergi Borçları

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik primleri, idari para cezası ödemeleri, rücu alacakları, yersiz gelir ve aylıklardan ortaya çıkan alacakların da yapılandırma kapsamına alındığı bildirildi. GSS için gelir testi yaptırmayan kişiler, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları halinde geriye dönük borçları silinmiş olacak. GSS borcu olanların prim borçlarını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri durumunda gecikme zammına tabi tutulmayacaklar.

Bu düzenleme Bağ-Kur’luları da kapsayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından iki ay sonrasındaki borçlarını ödeyemeyen ya da yapılandırmayan bu kişilerin sigortalı olmaları durdurulacak.

Belediyelere de 120 aylık ödeme planı düşünülüyor. Spor kulüplerine ve özel idarelere de 72 aylık bir süre düşünüldü. Borçlar bu kapsamda 36 aylık vadeyle ödenebilecek.