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2020 vergi affı ve yapılandırma neleri kapsıyor? İlk taksit ödeme tarihi ne zaman?

Vergi borcu olanlara müjdeli haber geldi. Vergi yapılandırması TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunca kabul edildi. Düzenlenmenin ardından vergi borcu olan vatandaşlar 2020 vergi affı ve yapılandırma neleri kapsıyor ve ilk taksit ödeme tarihi ne zaman araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 19:42
2020 vergi affı ve yapılandırma neleri kapsıyor? İlk taksit ödeme tarihi ne zaman?
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2020 yılında düzenlenen vergi affı ile birlikte faizlerin belirli bir kısmının silinmesi merak konusu oldu. Yapılan düzenlemeyle düşük faiz ve ana para ödemesi yapılacak ve ödemeler taksitlendirerek yapılabilecek.

500 milyar liralık vergi yapılandırmasına vatandaşların ilgili büyük oldu. Vatandaşlar borçlarını rahat bir şekilde ödeme şansı yakalarken yapılandırmaya ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle yeni gelişmelere ortaya çıkmaya başladı.

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması

2020 yılında yapılan vergi düzenlemesine ilgi büyük olurken vatandaşlar hangi alanlarda vergi borçlarının düzenleneceğini araştırmaya başladı. Düzenleme kapsamında SGK, gelir, KDV, motorlu taşıtlar ve birçok alanda olan borçlar silinecek.

Yapılandırmaya dahil olan tüm borçlar şu şekilde;

  • Trafik para cezaları,
  • Her türlü vergi, harç ve resimler,
  • Vergi cezaları ile gecikme faizi,
  • Gecikme zamları,
  • Askerlik, seçim ve nüfus para cezaları,
  • RTÜK İdari Para Cezaları,
  • Karayolu Taşıma Kanununda kesilen para cezaları,
  • Karayollarından usulsüz geçişler nedeni ile kesilen para cezaları (Köprü),
  • İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri,
  • Emlak vergisi,
  • Çevre temizlik vergisi,
  • Ecrimisil borçları,
  • Öğrencilerin KYK, Yurt-Kur’a olan borçları,
  • Öğrenim kredisi borçları,
  • Vergi dairelerine intikal eden katkı kredileri,
  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
  • TOBB üye aidatları,
  • Belediyelere su, atık su borçları ve katı atık ücret borçları,
  • Sigorta primleri,
  • Topluluk sigortası primleri,
  • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
  • İşsizlik sigorta primi,
  • Sosyal güvenlik destek primi,
  • İdari para cezaları,
  • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme zamları,
  • TÜRMOB üye aidatları,
  • TESK üye aidatları kapsamaktadır.

Düzenleme dışında kalan borçlar


Düzenlemenin dışında tutulan borçlar ise şu şekilde;

  • Adli para cezaları,
  • Şeker fiyat farkı,
  • Sigara cezaları,
  • İdari para cezaları (Kapsama Girenler Hariç),
  • Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı,
  • Kılavuzluk ve römorkçülük hizmet payları,
  • Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,
  • Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı.

Borç yapılandırma başvurusu

Düzenleme kapsamında borç yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar yapılabiliyor. Bunun yanı sıra borçlu olunan kuruma başvuru yapılacak ve ödemeler vergi ise vergi dairelerine, belediyeye ise belediyelere başvuru yapılacak. Prim borcu olanlar ise SGK’ya başvuru yapacak.

Taksitlendirme sonucunda ilk taksitini ödeyen kişilerin gecikme faizlerinin %90’ı silinecek. SSK borç yapılandırmasında en fazla 18 taksit yaptırırken ödemeler 2 ayda 1 yapılacak ve toplam ödeme süresi 36 aya çıkacak.

Vergi yapılandırma ne zaman ve nasıl olacak?

Vergi yapılandırma başvuruları için yıl sonuna kadar süre tanındı. Başvurular sonucunda ödeme yapacak kişilerin borçlarında gecikme faizi ile gecikme zammı yurtiçi üretici fiyat endeksine göre belirlenen %0,35’lik faiz oranı uygulanacak. Taksitler 2 ayda 1 şeklinde ödenecek ve en fazla 36 ay vade yapılacak. Ödemeler 2021 yılının Ocak ayında başlayacak.

Borç yapılandırmasına kimler başvuru yapabilir?

  • Mirasçılar,
  • Mükellefler,
  • Cezaya muhatap olanlar,
  • Kefiller,
  • Limited şirket ortakları,
  • Kanuni temsilciler,
  • Borçlu olan kişiler,
  • Sorumluluk düzenlemeleri nedeni ile amme borçlusu sayılan kişiler.

GSS borçları

Genel Sağlık Sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sorun yaşamamaları adına işsiz olan kişilere prim borçlarını ödemeleri için kolaylık sağlanacak. Söz konusu kişilerin yalnızca ana para ödemesi yaparak prim borcu ödemesi sağlanacak. GSS borcu olanlar ödemelerini 30 Nisan tarihine kadar yapabilirken, 2021 yılının Nisan ayına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Hacizler durdurulacak mı?

Yapılandırmaya başvuru yaparak ilk taksit ödemesine başlayan kişilerin haciz ve adli takip işlemleri de durdurulacak.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
VergiBorçYapılandırma
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