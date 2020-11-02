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2020 Vergi Affı hangi konuları kapsıyor? Vergi affı ve yapılandırmasına dahil edilen durumlar hangileridir?

Özellikle pandemi sürecinde en merak edilen konulardan bir tanesi haline gelen vergi affı ve yapılandırma işlemleri meclisten geçerek yürürlüğe girdi. Vatandaşlar ise konu hakkında, hangi borçların af ve yapılandırma kapsamına alındığı merak ediliyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 18:02
2020 Vergi Affı hangi konuları kapsıyor? Vergi affı ve yapılandırmasına dahil edilen durumlar hangileridir?
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2020 yılının belki de en beklenen haberlerinden bir tanesi olan vergi affı konusu meclise gelerek yürürlüğe girdi. Vatandaşlar ise vergi afları konularında hangi konuların affa sahip olabileceğini araştırmaya başladı.

Kamuya olan vergi borçlarına yapılandırma

Vergi yapılandırmasında en dikkat çeken af konusu kamuya olan vergi borçlarına getirilen aflar oldu. Buna göre, SGK, gelir, KDV, MTV, özel tüketim ve kurumlar vergisi, KYK, Köprü geçiş borçları, gümrük vergisi, faiz, gecikme zamları, sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları, idari para cezaları vergi affının ve yapılandırmaların yapılabileceği konular oldu.

Vergi yapılandırma ve af kapsamına giren borçlar;

  • Trafik para cezaları, 
  • Her türlü vergi, harç ve resimler, 
  • Vergi cezaları ile gecikme faizi,
  • Gecikme zamları, 
  • Askerlik, seçim ve nüfus para cezaları,
  • RTÜK İdari Para Cezaları,
  • Karayolu Taşıma Kanununda kesilen para cezaları, 
  • Karayollarından usulsüz geçişler nedeni ile kesilen para cezaları (Köprü),
  • İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri,
  • Emlak vergisi,
  • Çevre temizlik vergisi, 
  • Ecrimisil borçları,
  • Öğrencilerin KYK, Yurt-Kur’a olan borçları,
  • Öğrenim kredisi borçları,
  • Vergi dairelerine intikal eden katkı kredileri, 
  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, 
  • TOBB üye aidatları, 
  • Belediyelere su, atık su borçları ve katı atık ücret borçları, 
  • Sigorta primleri, 
  • Topluluk sigortası primleri, 
  • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
  • İşsizlik sigorta primi, 
  • Sosyal güvenlik destek primi, 
  • İdari para cezaları, 
  • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme zamları,
  • TÜRMOB üye aidatları, 
  • TESK üye aidatlar

Kapsama alındı.

Vergi affı ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar

  • Adli para cezaları, 
  • Şeker fiyat farkı, 
  • Sigara cezaları,
  • İdari para cezaları (Kapsama Girenler Hariç),
  • Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı,
  • Kılavuzluk ve römorkçülük hizmet payları,
  • Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, 
  • Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı. 


Konuları vergi affı kapsamına girmemektedir.

Borç yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?

Yapılan düzenlemelere göre yapılandırmaların yasa çıktıktan sonra başvurular ile gerçekleşeceği belirtilmiştir. 2020 yılının sonuna kadar başvuru yapılabileceği belirtilirken başvurular vergi borcunun olduğu kurumlara yapılacak. Bunlara ek olarak vergi ve SSK borçlarının yapılandırmalarında ilk iki taksit için gecikme zamlarının %90’ı silinecek açıklamaları yapıldı. SSK borçlarında borç yapılandırmalarında en fazla taksit sayısı 18 olarak belirlenirken ilk iki ay ödenecek taksitlerle birlikte ödemeler 36 ayda bitmiş olacak.

Vergi yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılacak?

Yapılandırma işlemleri için belirlenen süre 2020 yılının sonuna kadar denilirken başvuruların kısa süre içerisinde yapılması gerektiği açıklamaları dikkat çekiyor. Borçların gecikme faizleri ve gecikme zamları aylık %0,35 olarak hesaplanırken bu konularda Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) önemli olacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse faizler ve ek ödemelerin %90’ı silinecek ve geri kalan borçlar 2 ayda bir olacak şekilde 36 ayda ödenebilecek. Başvurular yapıldıktan sonra ödemeler 2021 yılının Ocak ayı itibari ile başlayacak.

Borç yapılandırmalarından kimler faydalanabilir?

  • Mirasçılar,
  • Mükellefler,
  • Cezaya muhatap olanlar,
  • Kefiller,
  • Limited şirket ortakları,
  • Kanuni temsilciler,
  • Borçlu olan kişiler,
  • Sorumluluk düzenlemeleri nedeni ile amme borcu olan kişiler bu yapılandırmalardan faydalanabilir.

GSS borçları

Anne ve babaları nedeni ile bakılmaya muhtaç ve yükümlü olmayanların, iş sahibi olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için farklı ödeme yöntemleri belirlenmiş durumda. Bu süreçte GSS borcu olanların sadece ana paralarını ödemeleri yeterli olacaktır. Prim borçlarının sadece ana parasını ödeyenlerden gecikme faizleri alınmayacaktır. Borcu bulunanlar ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar hastanelerden ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Nisan 2021 tarihinden sonra ise GSS borcu olanlar sağlıktan ücretsiz olarak faydalanamayacaklardır.

Hacizler durdurulacak mı?

Faiz ve gecikme zamları ödemeleri konusunda yapılandırma ve aflardan faydalanan kişiler başvuru yaptıktan sonra ilk borcu gününde ödedikleri takdirde adli takipler durdurulmuş olacaktır. Öte yapılandırma ve vergi affı konularında bilgi almak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirler.

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 18:02
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Yapılandırma2020 Vergi AffıKapsama Giren Durumlar
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