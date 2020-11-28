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2020 Vergi affı başvuru şartları ve son başvuru tarihi

2020 senesinde Meclis'ten geçerek onaylanan ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı düzenlemesine binlerce kişinin başvuruda bulunması bekleniyor. Düzenlemeden faydalanabilmek için başvuruların belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor...

28 Kasım 2020 Cumartesi 13:20
2020 Vergi affı başvuru şartları ve son başvuru tarihi
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Geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen vergi affı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin yaşanması sonrasında vergi düzenlemesinden faydalanacak olanlar başvuru koşulları ve son başvuru tarihi hakkında araştırmalarına başladılar.

Ülkemizde en son 2016 senesinde uygulamaya alınan vergi affı 2020 senesinin son günlerinde de Meclis’ten geçerek uygulanmaya başladı. 2016 senesinde uygulamaya alınan vergi düzenlemesi ile beraber trafik cezaları, vergi cezaları, MTV ve KYK borçları gibi devlete karşı ödenmesi gereken birçok borç kapsamında düzenleme yapılmıştı. Son olarak 2020 senesinde uygulamaya alınan vergi düzenlemesine kimlerin başvurabileceği ve son başvuru tarihinin ne zaman olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Vergi Düzenlemesi hangi borçları kapsamına alıyor?

Vergi düzenlemesi kapsamına vergi, resim ve harçların yanı sıra ödenmemiş askerlik para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları ve KYK öğrenim kredisi borçları ile katkı kredisi alacakları dahil olmaktadır. Kanuna göre 31 Ağustos 2020’den önce kesinleşen vergi usul kanunu bünyesine giren vergi ve cezalar ile 6183 sayılı kamu ve alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun bünyesinde takip edilen ecrimisil, KYK öğrenim kredisi, trafik ve geçiş cezaları gibi idari para cezaları düzenlenebilmektedir. Ayrıca düzenleme ile 31 Aralık 2014 tarihinden önce oluşan ve 100 TL’nin altındaki borçların silinmesi kararı da alınmıştır.

Vergi affı başvurusu nasıl yapılır?


Vergi düzenlemesi başvurusu yapılabilmesi için birkaç farklı yöntem kullanılabilmektedir. İlk yöntem olarak intenet üzerinden aşağıdaki kısımda yer alan adrese gidilerek e-devlet üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.

Giriş yapılması ardından 7256 sayılı Vergi Kanunu’nun seçilmesi ve sonrasında başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Farklı bir yöntem olarak bağlı bulunulan vergi dairesine bireysel olarak gidilerek başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Ancak pandemi döneminde bu yöntemin tercih edilmesi tehlike arz etmektedir. Üçüncü yöntem ise posta yolu ile başvuru yöntemidir.

Vergi affı bünyesinde 1 Şubat 2021 tarihine kadar peşin ödeme yapılması halinde Yi-ÜFE ile hesaplanacak olan tutardan yüzde 90 oranında, idari para cezalarının anaparasından ise yüzde 20 oranında indirimler sağlanacaktır. Borcun peşin olarak ödenebilmesinin yanı sıra 6,9,12 ve 18 taksit şeklinde ödenmesi de mümkün olmaktadır. Vatandaşların ilk 2 taksitin ve takvim senesi içinde 2’den çok taksiti ödememeleri halinde yapılandırma şartlarını ihlal etmiş olacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Vergi affı son başvuru tarihi ne zaman?

2020 senesinde uygulanmasına başlanan vergi affı için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlenmiştir. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 13:20
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Vergi AffıVergi DüzenlemesiVergi KanunuBorç
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