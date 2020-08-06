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2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu
2020 Temmuz ayı çlık ve...

2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu

Türk-İş 2020 Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Her ay düzenli olarak hesaplanan bu oran baz alınırken nelere dikkat ediliyor, hesaplama kaç kişi üzerinden yapılıyor sorularının yanıtı oldukça merak ediliyor. Bir ailenin asgari düzeyde sağlıklı beslenmesi için ne kadar gelire ihtiyacı var işte merak edilenler…

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:01
2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu
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Her ay yapılan açlık ve tokluk araştırması Temmuz sonuçları Türk-İş tarafından duyuruldu. Yapılan araştırmalar 4 kişilik bir çekirdek aile baz alınarak hesaplandı. Çıkan sonuçlara göre açlık sınırı 2,406 TL yoksulluk sınırı ise 7,838 TL olarak tespit edildi. Hesaplamaların yapılmasındaki temek amaç ise çalışanların temel ihtiyaçlardaki maddelerinde gerçekleşen fiyat değişiklikleri bütçelere nasıl yansıdığını hesaplamak ve çalışanların ihtiyaçlarını tespit etmek.

Türk-İş temmuz ayı açlık ve yokluk sınırını açıkladı!


Bu ay gerçekleşen hesaplamalarda mutfak ihtiyacı karşılamasında fiyatların düşmesi sonucu düşüş yaşanmakta. Düşen mevsim meyvesi ve sebzelerinin fiyatları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmedeki asgari sınırını aşağıya çekmiş bulunmakta. Düşen meyve sebze fiyatları günlük 80 kuruş azaldı. Tüm hesaplamalar yapıldığında 4 kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmek için ihtiyacı olan asgari ücret 2,406 TL olarak hesaplanmış bulunmakta. Beslenme dışındaki diğer temel ihtiyaçlar ise öneğin; barınma, giyinme, eğitim vb. gibi harcamalar ise hesaplandığından bu tutar 7,838 TL olarak tespit edildi. Yapılan bu hesaplama bir aile kapsamından baz alınmış olup bekar yaşayan biri için hesaplandığında ise 2,919 TL olmaktadır.

Ankara’da ikamet eden 4 kişilik bir çekirdek ailenin bu ayki gıda harcaması %1,01 oranında azalmaktadır. Geçtiğimiz 7 ayda fiyat artışı %11,27 olarak tespit edilmiştir. Gıda enflasyonu ise son 12 ay içinde %15,96 oranında bir artışa sahiptir. BU total oran bir yıl olarak ele alındığında %12,47 olmaktadır.



Son Güncelleme: 06.08.2020 14:02
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