2020 Temmuz ayı çlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş tarafından duyuruldu

Her ay yapılan açlık ve tokluk araştırması Temmuz sonuçları Türk-İş tarafından duyuruldu. Yapılan araştırmalar 4 kişilik bir çekirdek aile baz alınarak hesaplandı. Çıkan sonuçlara göre açlık sınırı 2,406 TL yoksulluk sınırı ise 7,838 TL olarak tespit edildi. Hesaplamaların yapılmasındaki temek amaç ise çalışanların temel ihtiyaçlardaki maddelerinde gerçekleşen fiyat değişiklikleri bütçelere nasıl yansıdığını hesaplamak ve çalışanların ihtiyaçlarını tespit etmek.
Türk-İş temmuz ayı açlık ve yokluk sınırını açıkladı!
Ankara’da ikamet eden 4 kişilik bir çekirdek ailenin bu ayki gıda harcaması %1,01 oranında azalmaktadır. Geçtiğimiz 7 ayda fiyat artışı %11,27 olarak tespit edilmiştir. Gıda enflasyonu ise son 12 ay içinde %15,96 oranında bir artışa sahiptir. BU total oran bir yıl olarak ele alındığında %12,47 olmaktadır.