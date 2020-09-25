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2020 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 25 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 05:12
2020 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 25.09.2020 05:12
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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