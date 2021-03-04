2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!

1984 senesinde kurulan ve o zaman diliminden bugüne inşaat sanayisinin hem yurt içi hem de yurt dışı temsilini gerçekleştiren sivil toplum örgütü İnşaat Malzemesi Sanayiciler Deneği (İMSAD), sektörün gerçek gücünün ortaya çıkarılması ile güç birliğinin sağlanması amacıyla sanayici üyelerin yanında olmaktadır. Sektör deneklerinin ve paydaş üyelerinin de üyeliğe kabul eden denek; Türkiye’de öneği bulunmayan bir çatı kuruluşu niteliğindedir. Yani İMSAD inşaat malzeme sektörünü bir araya toplayan bir denek görevi görmektedir.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayiciler Deneği (İMSAD), 2021 Şubat sektör raporunun bildirisini gerçekleştirdi. Yayımlanan rapor kapsamında; inşaat malzemelerinin sanayi üretimi aralık ayı itibari ile geçen senenin aynı ayı baz alındığında %23,1 büyüme göstermiş, 2020 senesinin son çeyrek kısmında üretim; 2019 senesinin son çeyrek kısmına göre %19 oranında bir büyüme yaşadı.

Covid-19 pandemisiyle meydana gelen yeni şartlar sebebiyle inşaat malzemelerinin sanayide yapılan üretiminin senenin ikinci çeyreği kapsamında %8 oranlarına düştüğü gözlemlenmişti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekteyse durum değişti ve inşaat sektörünün aldığı destekler ile daha fazla talep yaratması; inşaat malzeme sanayilerinin üretim senesinin oldukça büyük bir büyüme ile kapanmasına neden oldu.

İnşaat malzemelerinin sanayi üretimine bakıldığında Aralık ayında gerçekleşen geçen senenin aynı ayı kapsamında %23,1 büyüme kaydetti. Böylelikle senenin son çeyrek diliminde üretim; 2019 senesinin son çeyreği kapsamında %19 artışa uğradı. İnşaat malzemelerinin sanayi içi üretimiyse 202 senesinde 2019 baz alındığında %9,1 büyüme ile kapattı.

Senenin son iki çeyreği kapsamında, yurt içinde mevcut inşaat işlerinde geçen canlanmayla birlikte özellikle dış pazarlarda talep artışına uğrandı.

2020 senesinde 22 adet alt sektör 21’inde üretimi 2019 senesine göre artışa geçti. 8 alt sektörün üretimleri ise aynı zaman diliminde çift haneli, yüksek oranlara doğru büyüme gösterdi.

En büyük üretim artışının gözlemlenmesi ise %35,5 şeklinde gerçekleşti ve parke ile yer döşeme alt sektöründe yaşandı. Çimentonun üretilmesi %28,4 büyüme kaydederken hazır beton üretiminin yaşadığı büyüme %25,9 olarak gözlemlendi. Seramik kaplama malzemelerinin üretilmesi %25,4 ve armatür, musluk, vana ile valflerin üretimiyse %24,8 oranında artışa uğradı.

İnşaat malzemeleri sanayisinin içeriğinde yer alan metal sanayisinde ise malzemelerin üretim artışı sınırlı bir şekilde gerçekleşmeye devam etti. Demir çelikten çubuklar ve profil üretimlerinde %6, demir çelik inşaat ürünleri üretimleri %2,3 büyüme yaşadı. İnşaat camlarının üretiminde %1,8 ve plastik inşaat malzemeleri üretimleri %0,6 büyüme gösterdi. Üretimde yaşanan daralmalar sonucunda yalnızca bir tane alt sektör etkilendi. Bu sektör ise elektrikli aydınlatma ekipmanı oldu.

2020 senesinde yapılan ihracat 21,16 milyar dolar oldu!

İnşaat malzemelerinde gözlemlenen ihracat 2020 senesinde %1,5 daralma gösterdi ve bunun sonucunda 21,16 milyar dolarlık bir seviyede gözlemlendi. Covid-19 pandemisinden dolayı ihracatta daralma kendini en çok senenin ikinci çeyreğinde gösterdi. Bu çeyrek kapsamında önemli bir daralma meydana geldi. Üçüncü çeyrek kapsamında ise iyice toparlanan ihracat süresi dördüncü çeyrekte büyük artışa uğradı. Bu bağlamda ihracatta yaşanan senelik kayıp azalma gösterdi ve ihracat sene geneline bakıldığında %1,5 gerilemeye uğrayarak kapandı. 2020 senesinde yaşanan ihracat, 2019 senesinin 325 milyon dolar altında kalarak sezonu kapattı.

Salgından dolayı birçok üretim sektörü durgunlaşmış olsa da inşaat malzemesi üretim sektörü bunlardan bir tanesi olmamıştır. Covid-19 pandemisinden dolayı senenin ilk diliminde büyük bir ölçüde daralmaya giden inşaat malzemeleri ithalatı senenin ikinci yarısında büyük artışa uğradı. Ağustos ayı itibari ile startı verilen ithalatta yaşanan artış kesintisiz bir şekilde Aralık ayına kadar devam etti. Senenin ikinci yarısında ise yaşadığı büyümeyle ithalat da desteklenmiş oldu. Böylelikle sene geneline bakıldığında ithalat 2019 senesine göre %3,5 artışa geçerek 740 milyon dolar seviyesine ulaşmış oldu.