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2020 Şahane Cuma Black Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?

Büyük indirimlerin olduğu bu günlerin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Black Cuma adı altında çoğu mağaza ürünlerini ucuz fiyata alıcı arıyor. Çoğu ürünün indirimli olarak satışa çıkarıldığı bu günün ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

01 Kasım 2020 Pazar 19:17
2020 Şahane Cuma Black Cuma indirimleri hangi gün başlayacak?
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Black Cuma'e birkaç gün kaldığını size açıklayabiliriz. Amerika'da her yıl Kasım ayında gerçekleşen Kara Cuma adından da anlaşılacağı üzere indirim Kasım ayının belirlenen gününde Cuma günü gerçekleşir. Kara Cuma 2020 ne zaman? Kara Cuma 2020 Kara Cuma indirimleri ABD Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü olarak kabul edilir. Bu günlerde araştırılıyor, Kasım ayına girerken iken, her yıl Kasım ayında gerçekleşen tarihi efsanevi Cuma 2020'nin detaylarını vereceğiz. Efsanevi Cuma indirimleri bu yıl Kasım ayı sonunda başlayacak. Kara Cuma ne zaman 2020 arayışınız sonucunda efsanevi Cuma indirimlerinin ne zaman uygulanacağı sorusuna sitemizde cevap vereceğiz. 27 Kasım 2020'de yürürlüğe girecek olan Kara Cuma indirimleri birkaç gün sürecektir.


Black Cuma 2020, alışveriş yapanların ürünlerinin indirimli satın alımları ne zaman olacak? Black Cuma 2020 ne zaman başlıyor? Efsane 2020 Cuma olduğunda milyonlarca vatandaş Kara Cuma'yı bekliyor ve binlerce kişi aradıklarını satın alacaklar. Bu yıl Kara Cuma 27 Kasım 2020'ye denk geliyor, onlarca web sitesinde ve şirkette indirimler şu anda merak edilenler arasında.

Black Cuma nedir

1932 yılından itibaren Yeni Yıl alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen "Kara Cuma" ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Kanada ve İngiltere'den sonra tüm dünyada sonraki alışveriş festivallerinde, indirim oranı bazen% 90'ı aşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Cuma günleri, mağazalar 05: 00'te açılır ve gece geç saatlere kadar açık kalır. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe konuştuğu gibi, Black Cuma satışları da intenete taşındı.

Kara Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü (Kasım'ın dördüncü Cuma günü) günün adıdır. 1952'den bu yana, Black Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edildi ve birçok tanınmış marka için ciddi indirimler ve teklifler sağladı. Kara Cuma resmi tatil olmasa da Kalifoniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanları için "Şükran Günü'nden sonra" adı verilen bir tatildir. Black Cuma, 2005'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yoğun alışveriş günü olmuştur. Black Cuma'de birçok markanın büyük indirimleri var ve depolar tamamen boşalır.

Kara Cuma terimi ilk olarak ABD'nin Philadelphia kentinde ortaya çıktı. Ancak Kara Cuma terimi, Şükran Günü'nün ertesi günü sokakta oluşan kalabalıkları tanımlamak için kullanılır. Kara Cuma terimi 1961'de ortaya çıktı ve 20 yıllık kullanımdan sonra başka bir anlama geldi. Yıllar geçtikçe, diğer bölgelerde kullanılan Kara Cuma terimi perakendecilerin indirim yapabileceği bir gün haline geldi.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Black FridayIndirim
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