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2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?

Her yıl fiyatında artış gözlemlenen tüplerde bu yıl salgın dönemi ile birlikte daha fazla fiyat artışı gözlemlendi. 2020 yılı tüp fiyatlarını açıklayan Milangaz'ın tüp fiyatlarında döviz kuru artışının etkileri görüldü.

30 Ağustos 2020 Pazar 11:06
2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
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Korona virüs dönemi ile birlikte etkilenen ekonomi döviz kurlarında dalgalanma meydana getirdi. Bu dalgalanma ile birlikte artış görülen döviz kurlarının etkisi yurtdışından ithal edilen ürünlerin fiyatını değiştirdi. Bu konudan en çok etkilenen ürünlerden biri olan tüp fiyatlarında salgın dönemi ile birlikte artış gözlemlendi.

Milangaz tüp fiyatları ne kadar 2020

  • 12 kilogram şişman ev tüpü, 100 TL
  • 12 kilogram uzun mavi tüp 100 TL
  • 2 kilogram piknik tüpü 24 TL


Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kullanımı azalan tüplerde döviz kurlarındaki artış ile birlikte fiyat artışı yaşandı. Tüp firmalarda etkili olan fiyat artışları Milangaz’da 5 ile 10 TL arasında gözlemlendi.

Firma fiyat güncellemelerini resmi olarak açıkladı. Firma isminin güvenilirliği ve bilinirliliğini kullanarak bu artışlarda marka değerini de tüp fiyatlarına eklemiş olarak gözükmektedir. Milangaz markasından tüp almak isteyenler firmanın resmi intenet sitesini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 11:06
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Anahtar Kelimeler:
MilangazTüp Fiyatları 2020
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