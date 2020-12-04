İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2020 KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma nasıl olacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği vergi borcu yapılandırmasına ilişkin başvuru süreci devam ediyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 2020 KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma nasıl olacak sorularını araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 18:45
2020 KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma nasıl olacak?
Takip Et:

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. 2021 yılına kadar devam eden yapılandırma başvuruları öncesi vatandaşlar yapılandırmanın içeriğini araştırmaya başladı.

Söz konusu yapılandırma kapsamında KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borçları gibi borcu olan kişiler yapılandırmaya başvuru yaparak ödemelerini kolayca yapmak istiyor.

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor?

Yapılandırma başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden online olarak yapılabildiği gibi bağlı bulunan vergi dairelerine gidilerek de başvuru yapılıyor. Yapılandırma kapsamında ödemeler 2021 yılında başlayacak. Öte yandan ödemeler 2 ayda 1 şeklinde yapılacak olup toplam 18 ay taksit yapılabilecek.

Borçların yapılandırmasına ilişkin başvurular 31 Aralık 2020 tarihine dek devam ediyor. Söz konusu yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borçlarına uygulanan faiz enflasyon farkına göre %90 oranında silinecek. Bu uygulama borcunu peşin ödeyecek olanlar için geçerli olacak.

500 milyarlık borç ödemeleri başladı

Yapılandırma kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borcunun anaparasını ödeyen kişilerin geçime faizleri silinecek. Bağkur prim borcu olan kişilerin ise sigortalılık süresi dondurulacak.

Yeni vergi yapılandırmasında toplamda 500 milyarlık bir borcun yapılandırılacağı da belirtiliyor. Söz konusu yapılandırmada 30 Ağustos 2020 tarihi ve öncesinde olan borçlar yapılandırılacak. Yapılandırmadan Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri faydalanabilecek.

Bağkur prim borcu olan vatandaşların 31 Ekim 2020 tarihi ve öncesinde olan borçlarının iki ay ödenmemesi durumunda prim borçları silinecek ancak sigortalılık halleri dondurulacak.

Yeni vergi yapılandırması kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlardan biri de isteğe göre taksitlendirme fırsatıdır. Yapılandırma kapsamında vatandaşlara 6, 9, 12 ve 18 ay olmak üzere farklı taksit seçenekleri sunulacak. Taksitler ise eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Yapılandırmaya başvuru yapmak isteyen kişiler başvurularını online olarak yapabilecek. Başvuru yapmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YapılandırmaVergiBorç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Baraj dizisi oyuncuları kim kimdir?
Volkswagen Amarok 2019 model özellikleri ve fiyat listesi
Uçuş seferleri ne zaman başlar?
15 Ağustos Perşembe bankalar açık mı? Resmi daireler 15 Ağustos'da açık olacak mı?
Fahri sigara denetçisi nasıl olunur? Fahri sigara denetçiliği nedir? Fahri sigara denetçiliği başvuru şartları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
Hafta sonu Tekel bayiler açık mı, alkol satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılıyor mu?
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.