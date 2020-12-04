2020 KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi yapılandırma nasıl olacak?

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. 2021 yılına kadar devam eden yapılandırma başvuruları öncesi vatandaşlar yapılandırmanın içeriğini araştırmaya başladı.

Söz konusu yapılandırma kapsamında KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, SGK primleri, vergi borçları gibi borcu olan kişiler yapılandırmaya başvuru yaparak ödemelerini kolayca yapmak istiyor.

Yapılandırma başvurusu nasıl yapılıyor?

Yapılandırma başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden online olarak yapılabildiği gibi bağlı bulunan vergi dairelerine gidilerek de başvuru yapılıyor. Yapılandırma kapsamında ödemeler 2021 yılında başlayacak. Öte yandan ödemeler 2 ayda 1 şeklinde yapılacak olup toplam 18 ay taksit yapılabilecek.

Borçların yapılandırmasına ilişkin başvurular 31 Aralık 2020 tarihine dek devam ediyor. Söz konusu yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borçlarına uygulanan faiz enflasyon farkına göre %90 oranında silinecek. Bu uygulama borcunu peşin ödeyecek olanlar için geçerli olacak.

500 milyarlık borç ödemeleri başladı

Yapılandırma kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borcunun anaparasını ödeyen kişilerin geçime faizleri silinecek. Bağkur prim borcu olan kişilerin ise sigortalılık süresi dondurulacak.

Yeni vergi yapılandırmasında toplamda 500 milyarlık bir borcun yapılandırılacağı da belirtiliyor. Söz konusu yapılandırmada 30 Ağustos 2020 tarihi ve öncesinde olan borçlar yapılandırılacak. Yapılandırmadan Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri faydalanabilecek.

Bağkur prim borcu olan vatandaşların 31 Ekim 2020 tarihi ve öncesinde olan borçlarının iki ay ödenmemesi durumunda prim borçları silinecek ancak sigortalılık halleri dondurulacak.

Yeni vergi yapılandırması kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlardan biri de isteğe göre taksitlendirme fırsatıdır. Yapılandırma kapsamında vatandaşlara 6, 9, 12 ve 18 ay olmak üzere farklı taksit seçenekleri sunulacak. Taksitler ise eşit şekilde bölünerek ödenecek.

Yapılandırmaya başvuru yapmak isteyen kişiler başvurularını online olarak yapabilecek. Başvuru yapmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7