2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu

KOSGEB, ülkemizde tarım ve hayvancılık sektörünün devamlılığı için önemli yatırımlar yapmaktadır. KOSGEB destekleri sayesinde tarım ve hayvancılık alanda çalışan vatandaşlarımız önemli ölçüde rahatlamaktadır. Vatandaşlarımız KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı’na nasıl başvurulacağını, hangi sektörlere desteklerin olduğunu merak etmektedir. Program kapsamında 6 milyon TL destek yapılacak.

KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı

KOSGEB bu kez teknolojiye destek veriyor. Ar-ge ve yenilikçi faaliyetler sonrasında elde edilen yeni ürünlere, bu ürünleri ticari hale getirmeye, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için ve bu ürünlerin uluslararası alanda da satılabilmesi adına destek programı yayınladı. Geçen yıl bu kapsamda tam olarak 5 milyon liralık bir destek verildi. Bu program 2020 yılında da devam edecek. Bu programa kayıt yaptırabilmek için kobi bilgi sistemine kayıt yaptırmanız gerekiyor. Türk ticaret kanununa tanımlı olan tüzel ya da gerçek işletmeler üzerinden de proje sunulabilmektedir. Bu destekten yararlanacak olan kişilere önden %25 bir destek ödemesi yapılacak. Programda %100’lük personel desteği de vardır. Bu destek toplamda 6 alanı kapsamaktadır;

Makine-teçhizat desteği

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

Yazılım giderleri desteği

Personel gideri desteği

Eğitim ve danışmanlık desteği

Tanıtım ve pazarlama giderleri.

Düşük ve orta teknoloji alanlarına yapılacak olan destekte geri ödemeli üst limit 700.000 TL olarak belirlendi. Geri ödemesiz destek ise 300.000 TL olarak açıklandı. Yani bu alana toplamda 1 milyon liralık deste verilecek. Orta ve yüksek teknoloji alanlarına yapılacak olan destekte ise geri ödemeli üst limit 3.500.000 milyon TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olarak toplamda 5 milyon TL’lik bir destek verilecek. Orta-yüksek ve yüksek bazda yatırımlarda ise geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olarak toplamda 6 milyon liralık bir destek olacak.

Kobi Tekno Yatırım Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

KOSGEB İdare Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan Kobi Tekno Yatırım Destek Programından şu kişiler yararlanabilir;

KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları, kanun çerçevesinde kurulan vakıflar ya da uluslararası fonların desteklediği ar-ge ya da yenilik projelerinde,

Yurtdışındaki teknoloji bölgeleri, araştırma yerleri, enstitüler, bilim merkezleri, kuluçka yerleri, hızlandırıcılar, ar-ge ve yenilik çalışmalarında,

Yurtiçindeki teknoloji geliştirme yerleri, bu yerlerde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler,

Kamu araştırma merkezlerinde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler,

Patent ile koruma altına alınan ürünler,

Doktora çalışmalarından sonra ortaya çıkan çalışmalar,

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) alan kişiler.

Kobi Tekno Yatırım Destek Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yatırıma ilişkin bilgi dokümanları,

Fizibilite raporları,

Uygulama esaslarını içeren programdan yararlanma koşulunun yerine getirildiğine dair belge,

Başvuru sahibinin projesinde yer alacak olan personelin özgeçmişleri,

Giderlere ilişkin faturalar, teknik özellikleri içeren dokümanlar,

Kullanılacak olan makinelerin ithal edildiği tarihte yeni olduğunu gösteren gümrük beyannamesi,

Danışmanlık hizmetini içeren iş ve zaman planı.

Kobi Tekno Yatırım Destek Programı Süresi ve Destek Miktarı

Destek Süresi Yatırım Projesi Süresi: Asgari 36 Ay İşletme Giderleri Desteği 1 yıl süreli Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) 5.000.000 TL Destek Oranları İşletme Ölçeği Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli) Mikro İşletmeler

%70 Yüksek Teknoloji: +%5 %100* *(Yerli malı belgesi kapsamında alınmasıyla destek oranına %15 ilave yapılır. Kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.) Orta ve Küçük İşletmeler %60 Yüksek Teknoloji: +%5 Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği

Bu programın girişimcilere olan birçok katkısı vardır. Bu alanda çalışmalar yapan kişilere finansman desteği verilmektedir. Kobilerin orta ve yüksek düzeyde teknolojik çalışmalarda bulunmaları için gerekli desteklerin verilmesi sağlanmaktadır. Kobileri yerli üretime teşvik etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sayede istihdam alanlarının oluşması sağlanacaktır.