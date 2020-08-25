İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 25 Ağustos 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

25 Ağustos 2020 Salı 15:49
2020 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Takip Et:

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ailelere devletten destek yapılmaya devam ederken alınan son kararla birlikte kaymakamlıklara talimat verildi. Verilen talimatlara göre çocuk okutan ailelere 500-900 TL arasında yardım yapılacak. Başvurular kaymakamlıklara yapılacak denilmiştir.  

Çocuklu ailelere müjde kaymakamlıklardan

 

Çocuklu ailelere yapılacak yardımlar okul öncesi, ilk öğretim, lise ve üniversitede çocukları okuyan çocuklar için verilecek. Muhtaçlara yapılan yardımlar ve evde bakım maaşları ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldıktan sonra sırada çocuk okutan aileler var denildi. Maddi zorluklardan dolayı çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan ailelere sosyal devlet anlayışına uygun olarak 500-900 TL arasında yardım yapılacak. 

Çocuk eğitim maaşı başvuruları başladı

 

Sosyal devlet anlayışına uygun olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar günden güne artmaktadır. Devlet tarafından yapılan yardımlara her şehirden her okuldan öğrencilerin velileri başvuru yapabilecek.  


Okul öncesi de sisteme eklendi

 

Yapılan açıklamalarda okul öncesi dönem için 500 TL, ilk öğretim için 750 TL, orta öğretim ve lise için 800 TL ve üniversite öğrencisi olan aileler için 900 TL yardım yapılacağı belirtildi.  

Kolay başvuru ekranı kullanımda

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince açılan kolay başvuru ekranları kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma bürolarına aktarılacak. Buradan da ihtiyaç sahibi ailelere PTT ve Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli olarak ödeme yapılacaktır.  

Çocuğu olmayan ailelere 600 TL yardım yapılacak

 

Tüm bu yardımlar sonrasında çocuğu olmayan aileler de seslerini duyurabilmek için kaymakamlıklara koştu. Yapılan görüşmeler sonrasında yetkili merciilerden yeni bir açıklama geldi. Son yapılan açıklamalara göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan ailelere 600 – 821 TL yardım yapılacağı belirtildi. 

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 15:49
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!

Popüler Haberler

Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Günlük burç yorumları 26 Ağustos 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ağustos 2020
Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi limitleri ve başvuru şartları
2020 Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımı için dilekçe doldurma ve başvuru yolları
Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Adım adım hesap dondurma işlem detayları
Kına gecesi nedir? Kına gecesi nasıl kutlanır?
Mentörlük nedir? Volkan Demirel'in yeni görevi takıma mentörlük
Bursluluk sınavı sorularının hangi konulardan çıkacak? MEB bakanından açıklama
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Bim market indirimli aktüel ürünler 28 Haziran – 5 Temmuz 2019 kampanyalı ürünler kataloğu
İşkur işbaşı eğitim programı ve kursiyer maaşları ne kadar?
Portekiz asgari ücret ne kadar? Portekiz yaşam şartları nasıl?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.