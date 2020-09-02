2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları

İtalya’da genellikle asgari ücret kavramı aslen olmasına karşın resmiyette bulunmamaktadır. Bu süreçte bütün mesleklerde alt maaş sınırları genellikle işçi ve işveren tarafından bilinmektedir.

İtalya’da asgari ücret ne kadar?

İtalya’da resmi para birimi Euro’dur. İtalya’da mimarlar ortalama 2000 ile 2500 Euro tutarında maaş alıyor. Naturel işteki deneyimine göre üst sınırlara çıkarabilmektedir. Mühendisler 2500 Euro ile 3000 Euro, öğretmenler 2000 Euro ile 2300 Euro, doktorlarsa 4800 Euro ile 7000 Euro maaş alıyor.

İtalya’da emek verme şartları nelerdir?

İtalya’da güncel fiyatlar

İtalya sıcak bir ülke olması nedeniyle emek verme saatlerinde genellikle siesta düzeni bulunuyor. Buna göre 12.00 – 15.00 veya 13.00 – 16.00 içerisinde İtalya’da işletmeler yüzde 98’i kapalı olmaktadır. Bu nedenle milyonlarca liralık alışveriş yapmak isteseniz dahi siesta saatleri içerisinde olamayacağı söylenmektedir.

Hikersbay verilerine göre İtalya’da şehir merkezinde daire kiraları 467 Euro’dan başlayıp 1000 Euro’ya kadar olan fiyatlarla karşılaşırsınız. Evinizi şehir merkezi dışında dilerseniz 350 Euro’dan başlayıp 800 Euro’ya uzanmaktadır.

Süpermarketlerdeyse 1 lt süt 1.20 Euro, 12’li yumurta 2.50 Euro, 1 kg peynir 11 Euro, 1 lt şişe şarap 5.00 Euro’dur.