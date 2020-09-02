İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları

2020 yılında İtalya'da asgari ücret ve yaşam koşulları araştırılmaya başlandı. İşte İtalya'da hayat şartları.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:53
2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları
Takip Et:

İtalya’da genellikle asgari ücret kavramı aslen olmasına karşın resmiyette bulunmamaktadır. Bu süreçte bütün mesleklerde alt maaş sınırları genellikle işçi ve işveren tarafından bilinmektedir.

İtalya’da asgari ücret ne kadar?

İtalya’da resmi para birimi Euro’dur. İtalya’da mimarlar ortalama 2000 ile 2500 Euro tutarında maaş alıyor. Naturel işteki deneyimine göre üst sınırlara çıkarabilmektedir. Mühendisler 2500 Euro ile 3000 Euro, öğretmenler 2000 Euro ile 2300 Euro, doktorlarsa 4800 Euro ile 7000 Euro maaş alıyor.

İtalya’da emek verme şartları nelerdir?


 İtalya sıcak bir ülke olması nedeniyle emek verme saatlerinde genellikle siesta düzeni bulunuyor. Buna göre 12.00 – 15.00 veya 13.00 – 16.00 içerisinde İtalya’da işletmeler yüzde 98’i kapalı olmaktadır. Bu nedenle milyonlarca liralık alışveriş yapmak isteseniz dahi siesta saatleri içerisinde olamayacağı söylenmektedir.

İtalya’da güncel fiyatlar

Hikersbay verilerine göre İtalya’da şehir merkezinde daire kiraları 467 Euro’dan başlayıp 1000 Euro’ya kadar olan fiyatlarla karşılaşırsınız. Evinizi şehir merkezi dışında dilerseniz 350 Euro’dan başlayıp 800 Euro’ya uzanmaktadır.

Süpermarketlerdeyse 1 lt süt 1.20 Euro, 12’li yumurta 2.50 Euro, 1 kg peynir 11 Euro, 1 lt şişe şarap 5.00 Euro’dur.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ItalyaAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Kripto para birimi yatırımına ilgi her geçen gün daha da artıyor!
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?

Popüler Haberler

AFAD acil durum toplanma alanı sorgulaması nasıl yapılır?
2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?
2020 İtalya asgari ücret ve yaşam koşulları
Kazakistan'da çalışma sonrasında ne kadar Asgari Ücret alabilir? Kazakistan market fiyatları?
Hemşire olmak için ne yapılması gerekir? Hemşire çalışma şartları nasıldır?
Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar
GSS primi ödemeden isteğe bağlı emekli olunur mu?
ATEG Vakfı Bursu Başvurusu için gerekenler nelerdir?
SGK taban ve tavan ücretleri ne kadar? SGK prim hesaplama detayları
2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi neden yayınlanmıyor? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
E-devlet Miras Sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Arka Sokaklar Pınar neden değişti? Yeni gelen Pınar rolünü kim oynuyor? Elvan Dişli hakkında bilgiler
2019-2020 Öğrenci yardım parası almak için başvuru şartları nelerdir? Öğrenci yardım parası nasıl alınır?
Ramo dizisi Cihangir kimdir? Olgun Şimşek kimdir?
Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Gençliğim Eyvah erken final yapacak mı?
2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler? Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?
İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!
Islah harcı tutarları ne kadar?
Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.