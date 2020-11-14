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2020 GİB Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

2020 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Yapılandırma başvuru takvimi ve merak edilenler.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:40
2020 GİB Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?
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Vergi yapılandırma başvuru takvimi merak edilmeye başlandı. TBMM’de onaylanan kanun teklifi ve Cumhurbaşkanlığı onayı sonrasında Resmi Gazete’de yayınlanamsı beklenen yapılandırma başvuruları için geri sayım başladı.


16 Kasım Pazartesi yürürlüğe girmesi beklenen vergi yapılandırmasına kanunun çıktığı tarihi müteakip yıl sonuna kadar müracaat edilebilecek. Yapılandırmayla en çok 18 taksit yapılabilecek ve taksitler iki ayda bir ödenebilecek. İlk taksite kadar peşin ödemelerin yapılması halinde faizler silinecek. Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutardan ise yüzde 90 indirim yapılacak.

Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

Vergi yapılandırma başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021’de yapılacak.



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:40
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Anahtar Kelimeler:
GİBVergi Yapılandırma
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