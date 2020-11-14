2020 GİB Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?

Vergi yapılandırma başvuru takvimi merak edilmeye başlandı. TBMM’de onaylanan kanun teklifi ve Cumhurbaşkanlığı onayı sonrasında Resmi Gazete’de yayınlanamsı beklenen yapılandırma başvuruları için geri sayım başladı.

Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

16 Kasım Pazartesi yürürlüğe girmesi beklenen vergi yapılandırmasına kanunun çıktığı tarihi müteakip yıl sonuna kadar müracaat edilebilecek. Yapılandırmayla en çok 18 taksit yapılabilecek ve taksitler iki ayda bir ödenebilecek. İlk taksite kadar peşin ödemelerin yapılması halinde faizler silinecek. Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutardan ise yüzde 90 indirim yapılacak.

Vergi yapılandırma başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İlk taksit ödemesi Ocak 2021’de yapılacak.