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2020 en ucuz sigara fiyatları listesi

2020 yılında sigara fiyatlarına yapılan zamlar sonrası sigara fiyatları tarihi bir seviyeye çıktı. Vatandaşlar 2020 en ucuz sigara fiyatları ve güncel sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:27
2020 en ucuz sigara fiyatları listesi
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Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrası tarihin en pahalı fiyatları oluştu. 2020 yılında yapılan zamlar sonrası hangi sigaranın fiyatı ne kadar sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu.

Sigara fiyatları şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Yapılan son zamlarla birlikte en ucuz sigara 12 TL olurken en pahalı sigaranın fiyatı 18,5 TL oldu.

İşte son yapılan zamlar sonrası oluşan güncel sigara fiyatları;

TURKTAB

1. Vil...t Mnthl – Sl..s: 15 TL

2. W..ner S..s – Family: 15 TL

3. W..er K..a – TF – R.u.e: 13 TL

4. H. B..e S...s – F...ily: 14 TL

5. H. K..kısız R.D: 13 TL

6. H. B..e – K..a, U..n: 13 TL

7. P..dent K.a – U..n – K..kısız: 13 TL

8. P...nt ...en S..e F.ily: 13 TL

9. V..r: 13,50 TL

10. P..t B..e: 13 TL

11. Medley: 12,50 TL

12. M.C: 12,50 TL

13. H..ar: 12 TL

British American Tobacco

1. K..t: 15 TL

2. K.nt D-R..ge: 15 TL

3. K..t S..th: 15 TL

4. K..t N-Ra..e: 18 TL

5. R...ns: 14 TL

6. V...roy: 14,50 TL

7. P..l M..l: 14,50 TL

8. T..el 2..0: 14 TL

9. T...l 2..1: 14 TL


10. S..sun: 14 TL

11. Sa..un ..6: 14 TL

12. M...pe: 14 TL

Philip Morris

1.M...ro E..e: 16 TL

2. M...o: 18 TL

3. M...o To..h: 17 TL

4. P...nt: 18,50 TL

5. C...ield: 14,50 TL

6. C...eld M..e: 14,50 TL

7. L..M: 14 TL

8. L...M M.e: 14 TL

9. M...tti: 16 TL

JTI

1. W...on S..der: 15 TL

3. W...ton: 16 TL

4. C...l Sl...er: 14 TL

5. C...l R...ork: 15 TL

6. C...el: 15 TL

7. W...on Sl...er: 15 TL

9. W...on: 16 TL

10. C..el Sl..r: 14,5 TL

11. M...e Carlo ...der: 14 TL

12. M...e C...o: 14 TL

13. L..: 14 TL

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
SigaraFiyat
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