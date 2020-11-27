2020 en ucuz sigara fiyatları listesi

Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrası tarihin en pahalı fiyatları oluştu. 2020 yılında yapılan zamlar sonrası hangi sigaranın fiyatı ne kadar sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu.

Sigara fiyatları şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Yapılan son zamlarla birlikte en ucuz sigara 12 TL olurken en pahalı sigaranın fiyatı 18,5 TL oldu.

İşte son yapılan zamlar sonrası oluşan güncel sigara fiyatları;

TURKTAB

1. Vil...t Mnthl – Sl..s: 15 TL

2. W..ner S..s – Family: 15 TL

3. W..er K..a – TF – R.u.e: 13 TL

4. H. B..e S...s – F...ily: 14 TL

5. H. K..kısız R.D: 13 TL

6. H. B..e – K..a, U..n: 13 TL

7. P..dent K.a – U..n – K..kısız: 13 TL

8. P...nt ...en S..e F.ily: 13 TL

9. V..r: 13,50 TL

10. P..t B..e: 13 TL

11. Medley: 12,50 TL

12. M.C: 12,50 TL

13. H..ar: 12 TL

British American Tobacco

1. K..t: 15 TL

2. K.nt D-R..ge: 15 TL

3. K..t S..th: 15 TL

4. K..t N-Ra..e: 18 TL

5. R...ns: 14 TL

6. V...roy: 14,50 TL

7. P..l M..l: 14,50 TL

8. T..el 2..0: 14 TL

9. T...l 2..1: 14 TL

10. S..sun: 14 TL

11. Sa..un ..6: 14 TL

12. M...pe: 14 TL

Philip Morris

1.M...ro E..e: 16 TL

2. M...o: 18 TL

3. M...o To..h: 17 TL

4. P...nt: 18,50 TL

5. C...ield: 14,50 TL

6. C...eld M..e: 14,50 TL

7. L..M: 14 TL

8. L...M M.e: 14 TL

9. M...tti: 16 TL

JTI

1. W...on S..der: 15 TL

3. W...ton: 16 TL

4. C...l Sl...er: 14 TL

5. C...l R...ork: 15 TL

6. C...el: 15 TL

7. W...on Sl...er: 15 TL

9. W...on: 16 TL

10. C..el Sl..r: 14,5 TL

11. M...e Carlo ...der: 14 TL

12. M...e C...o: 14 TL

13. L..: 14 TL