2020 Danimarka asgari ücret tutarı

Son yıllarda artan döviz kurları vatandaşları diğer ülkelerin asgari ücretini araştırmaya itti. Dolar ve Euro bazında asgari ücret hesaplaması yapıldığında ülkemizde oldukça düşüm bir asgari ücret ortaya çıkıyor.

Asgari ücret hesaplamalarında döviz kurlarını dikkate almak gerekiyor ancak sosyal yaşamında bu değerlendirmenin içinde yer alması gerekir. Özellikle son günlerde Danimarka’nın para birimi araştırılıyor. Şuan ki güncel kura göre 7.46 Danimarka kronu 1 Euroya denk gelmektedir. Ekonomik olarak ülkemize benzeyen Danimarka’da sosyal yaşam oldukça pahalıdır.

Danimarka asgari ücreti ne kadar?

Danimarka emek harcama şartları

Danimarka asgari ücret olarak dünyanın en yüksek tutarını veren ülkelerden biridir. 2018 yılında Danimarka asgari ücreti 40.101 Danimarka kronuydu. Bu tutar 5.376 Euroya denk gelmektedir.

Danimarka minimum haftalık emek harcama saatine göre 2. Ülke konumunda yer alıyor. Çalışanlar haftalık 33 saat çalışmaktadır. 33 saatten sonraki çalışma saatleri mesaiye girer. Ancak Danimarka’da yurt dışından gelen kişiler haftalık en fazla 15 saat çalışabilmektedir.

Danimarka fiyatlar

Yapılan araştırmalara göre Danimarka’da 1 yatak odalı ev kirası 10.000 Danimarka kronudur. En ucuz kira tutarı 4.000 krondur. Market alışverişinde ise 1 litre süt 6.80 kron, 500 gram ekmek 15 kron, 12’li yumurta 23 kron, 1 kg peynir 74 krondur.

İçki fiyatlarında ise 1 litre şarap 55 kron, yarım litre bire 12 kron, 1.5 litre su 8.50 krondur. 1 paket Marlboro marka sigara ise 44 Danimarka kronudur. Ayrıca Danimarka’da etin kilosu 86 krondur.