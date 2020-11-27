2020 Black Cuma indirimli konut projeleri

ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk cuma günü başlayan Black Cuma alışveriş çılgınlığı için geri sayım başladı. Black Cuma’da etkisini göstermek isteyen inşaat firmaları da konut sektöründe önemli indirim kampanyaları hazırlıyor.

AND Pastel’de yüzde 15 indirim

AND Gayrimenkul, AND Pastel projesi ile 27-29 Kasım tarihleri arasında yüzde 15’e varan indirimler uygulayacak. Alışveriş günlerine özel olarak düzenlenen kampanya yalnızca 3 gün ve seçilen 15 dairede geçerli olacak.

Referans Bahçeşehir’de yüzde 20+ yüzde 10 indirim

Kiler GYO, Bahçeşehir projesinde 27-29 Kasım tarihlerinde Efsane Hafta Sonu kampanyası başlatılıyor. Üç gün sürecek kampanyada indirim oranı yüzde 20 + yüzde 10 olacak. Proje kapsamında 2+1’den 5+1’e kadar pek çok konut indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.