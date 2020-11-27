İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

2020 Black Cuma indirimli konut projeleri

AND Gayrimenkul, 2020 Black Cuma indirimli konut projelerini duyurdu. Kampanya kapsamında belirlenen konutlara yüzde 15'e varan indirim uygulanacak.

27 Kasım 2020 Cuma 19:35
2020 Black Cuma indirimli konut projeleri
Takip Et:

ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk cuma günü başlayan Black Cuma alışveriş çılgınlığı için geri sayım başladı. Black Cuma’da etkisini göstermek isteyen inşaat firmaları da konut sektöründe önemli indirim kampanyaları hazırlıyor.

AND Pastel’de yüzde 15 indirim

AND Gayrimenkul, AND Pastel projesi ile 27-29 Kasım tarihleri arasında yüzde 15’e varan indirimler uygulayacak. Alışveriş günlerine özel olarak düzenlenen kampanya yalnızca 3 gün ve seçilen 15 dairede geçerli olacak.

Referans Bahçeşehir’de yüzde 20+ yüzde 10 indirim


Kiler GYO, Bahçeşehir projesinde 27-29 Kasım tarihlerinde Efsane Hafta Sonu kampanyası başlatılıyor. Üç gün sürecek kampanyada indirim oranı yüzde 20 + yüzde 10 olacak. Proje kapsamında 2+1’den 5+1’e kadar pek çok konut indirimli fiyatlarla satın alınabilecek.

 

 

                                                                                                                                   



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
And GayrimenkulBlack Friday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Popüler Haberler

2020 KYK Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak...?
Ceza infaz kurumları açık cezaevleri hükümlülerin korona izinleri iki ay daha uzatıldı
Trendyol 25-26-27 Kasım Black Cuma efsane günler indirimli ürünleri
Sağlık Bakanı Koca 27 Kasım 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 27 Kasım 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin’i kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan'ın biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit karakterini kim canlandırıyor? Sevi Demirçivi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizi oyuncusu Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında ne kadar para toplandı? Başkan Erdoğan açıkladı
Ertelemeli kredi veren bankalar ve erteleme süreleri ( 3 ve 6 ay ertelemeli kredi )
Bu ay kiraya ne kadar zam gelecek? TÜİK enflasyon oranına göre Kasım 2019 kira artış oranı
Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar! ING Bank, ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını düşürdü
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sueda Çil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Nadir Bey karakteri kimdir? Sifu Salman Ataş nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisine katılan Ayşegül Günay kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinin Civan'ı Emre Törün'ün hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.