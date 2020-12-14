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2020 Asgari ücret zammı net ve brüt asgari ücret tahminleri

İşçi ve işverenlerin merakla beklediği 2021 yılı asgari ücret de son durum nedir? Bakan Selçuk başkanlığında gerçekleşen toplantıda asgari ücret netlik kazandı mı? Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantıları bitti mi? Yeni yıla ilişkin 2021 asgari ücret tahminleri…

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:25
2020 Asgari ücret zammı net ve brüt asgari ücret tahminleri
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Asgari ücret tespit komisyonu ve Aile, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında 4 Aralıkta ilk toplantı gerçekleşti. Covid-19 sebebiyle online olarak gerçekleştirildi.

İkinci toplantı 15 Aralık’ta olacak

Zehra Zümrüt Selçuk’un sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile gerçekleşecek toplantının ev sahipliğini TİSK 15 Aralık tarihinde yapacaktır şeklinde duyurdu. Aynı zamanda III. toplantının Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşeceğini belirtti.

2020 yılı Asgari Ücret nedir?

2020 yılı için Asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Tam olarak iççiler bu asgari ücreti yılın ilk üç ayında aldıklarını söylenebilir. Geri kalan zaman diliminde kısa çalışma ödeneği, pandemi süreci ile birlikte birçok çalışan bu verilen rakamı da tam olarak alamadı.

Tahminlere göre net asgari ücrette yüzde 12 artış olursa 2 bin 603 TL, yüzde 15 artış yapılırsa 2 bin 673 TL’ye yükselecektir.

2021 asgari ücret net ve brüt tahminleri nelerdir?

Her yıl sonu düzenlenen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantıları merak edilmeye devam ediyor. Bu yıl ise gündemdeki yerini tekrar almış bir vaziyette. Açıklanan tahmin oranları aşağıdaki gibidir; 

Orta Vadeli Programın 2021 enflasyon hedefine göre: asgari ücret için yüzde 8 oranında bir artış olacağı. Bu tahminlere göre brüt asgari ücret 3 bin 178 TL net asgari ücret 2 bin 510 TL olabilir. 

Merkez Bankasının enflasyon hedeflerine göre: Asgari ücret oranında yüzde 9.4 artış olursa, brüt asgari ücret 3 bin 220 TL net asgari ücret 2 bin 542 TL olur. 

TCMB’nin 2021 yılı için enflasyon hedeflerine refah payı 3 puan olarak eklenirse yüzde 12.4’lük artış olur burada da brüt asgari ücret 3 bin 308 TL net asgari ücret 2 bin 612 TL olur hedeflenen oranlara göre.



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTespit KomisyonuNet Ve BrütZehra Zümrüt Selçuk
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