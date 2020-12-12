2020-2021 Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri

2020-2021 Yılı Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı kararlar kapsamında 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı (Mükerrer Sayılı) Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar kapsamında, yürürlüğe giren 2020 yılında yapılacak olan hayvancılığa desteklere ilişkin usul ve esasları kapsayan karara dayanılarak hazırlanmış olan tebliğ, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliklerin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerlerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal ürerim ve yetiştiricilere destekler sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

2020-2021 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvuru Tarihleri

Yayımlanan tebliğ kapsamından hayvancılık sektörüne yapılacak olan destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvancılık desteklemeleri çeşitli kalemlerde 2021 yılında verilmesi planlanan hayvancılık desteklemeleri aşağıdaki gibidir:

Büyükbaş Hayvancılık Destekleri Nedir?

Buzağı Destekleri kapsamında, İşletmedeki buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21*100 başa kadar %75’i 101-500 başa kadar %50’si ödenecektir.

Islah amaçlı süt analiz destekleri kapsamında, Malak desteği için, birinci dönemde başvuru yapmayan kişilerin ikinci döneme başvuru yapma hakları vardır. Birinci dönemde başvuruda bulunması durumunda eksiklerinden kaynaklı desteklerden yararlanamayan kişiler ikinci dönemde tekrardan eksiklerini gidererek destek başvurusuna başvurabilirler.

Dişi Manda Desteği Kapsamında, dişi mandanın doğum günü 1/1/2020 tarihinden önce ise destek alınabilir. İşletmeler ile dişi mandalar 31/12/2020 tarihi itibariyle TÜRKVET’te kayıtlarının olması gereklidir. Dişi mandalar destekten yararlanabilmesi için 1 Ocak 2020 tarihinden önce doğmuş olması gereklidir.

Düve Alım Desteği kapsamında, en fazla 20 baş olacak kadar desteklemeden yararlanılabilir. Desteğin miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olması imkansızdır.

Besilik Erkek Sığır desteği kapsamında, Sığırların yurt içinde doğması, küpelenmesi, TÜRKVET’e kayıtlarının olması ve bu yıl içerisinde kesilmiş olması gereklidir. Besilik erkek sığırların, belirli kilosu ve karkas ağırlık şartlarının sağlanması talep ediliyor. En fazla 200 baş sığıra destek verilmektedir.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında, hayvan genetiklerinin yerlerinde korunması ve geliştirilmesi desteği için, hayvansal üretim için iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere, sözleşmedeki taahhüt ettikleri destek şartlarının yerine getirilmesi durumunda destek verilecektir.

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri Nedir?

Çobanlara destek kapsamında, TÜRKVET’e kaydı olan en az 100 küçükbaş hayvan varlığına sahip olunması gereklidir. Her bir işletmede sadece bir çobana destek verilmektedir. Köydeki ve mahalledeki ortak otlatma yapan çobanlarda bu destekten yararlanabilirler. Bu destek için işletmede en fazla 99 baş olmak üzere toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunması gereklidir.

Anaç Koyun Ve Keçi Desteği Kapsamında, hayvanların yaşlarının 6 Aralık 2020 itibariyle 15 aylık olması durumunda destekten yararlanılabilir. Yetiştiricilik ve göçer hayvancılık yapan üreticilerin üye oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilir. 6 Kasım 2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınır. 4 Aralık 2020 tarihine kadar KKBS’ye kaydedilir ve KKBS’den alınan üyeliklerin isim ve işletme bilgilerine sahip olan listeler 11 Aralık 202 tarihine kadar il ve işçe müdürlüklerine iletilir.

ve göçer hayvancılık yapan üreticilerin üye oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilir. 6 Kasım 2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınır. 4 Aralık 2020 tarihine kadar KKBS’ye kaydedilir ve KKBS’den alınan üyeliklerin isim ve işletme bilgilerine sahip olan listeler 11 Aralık 202 tarihine kadar il ve işçe müdürlüklerine iletilir. Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği kapsamında, 2020 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar. Anaç koyun ve keçiler, 10/8/2018-15/8/2019 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. KKBS veri tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun ve keçilere artış oranında ilave destek verilir.

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında, desteklemeden faydalanmak için damızlık koyun ya da keçilerin 15 Mayısıs 2021 tarihine kadar doğum yapmış olması gereklidir. Bu tarihe kadar girilen kayıtların ardından destekleme ödemeleri yapılacaktır. Koyun ve keçilerin aşı, doğum ve yavrularının verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olması gereklidir. En az 50 baş koyun/ keçisi bulunan yetiştiricilere, ıslah yapılacak olan ırktan olması şartıyla, 50 baş koyun ve keçi için bir baş koç ve teke olmak üzere en fazla 5baş için destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Diğer Hayvancılık Destekleri Neler?

İpekböceği Yetiştiriciliği destekleme kapsamında, İl ve İlçelerdeki Müdürlüklere yada kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2020 yılı bahar döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleşmiş olan kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Başvurular ise İKS’ye kayıtlı üreticiler dilekçe ile yaş koza satışı yapılan kooperatif, işletmeye yapılır.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği Tiftik Üretimi desteği kapsamında, Kilogram üzerinden yapılan destek için üretici başvurusunu, tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satmış ise işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne ve/veya tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine, işletme tescil belgesi ve dilekçe ile birlikte yapar. Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

Atık Desteği kapsamında, Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, yaşı 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Arılı Kovan Desteği kapsamında, (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan ve en fazla bin adet arılı kovanı olan Arıcılar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır. Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

Damızlık Ana Arı Desteği kapsamında, Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belgesinin aslını da ekleyerek 18/12/2020 tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.

Programlı Aşı ve Küpe Desteği kapsamında, 19/2/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde Şap, Brusella ve Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme kapsamındadır. Destekleme küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar için ödenir. Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekim odası, Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Küpe uygulamaları desteğinde ise; Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri yararlanır. Küpe uygulama desteği, küpelenen ve TÜRKVET’e kaydedilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.

DİTAP Desteği açılımı ise şu şekildedir: Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesine verilen kısaltmadır. Bu destek kapsamında, Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler yeni başlatılacak alt projelerle geçmiş yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler için belirlenen ırk, il ve hayvan sayısı kriterlerine göre verilecek.

Hayvancılığı Desteklem Başvuru Tarihleri!

Destekleme Cinsi Son Başvuru Tarihi Açıklama Buzağı Desteklemesi Birinci dönem; 31/12/2020 İkinci dönem; 15/6/2021 Buzağı başına 370,00 TL. Mera Bölgesi İlave 100,00 TL. Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılara ilave 175,00TL. Buzağının annesi Gentürk sperması ile tohumlanmış ise ilave 50,00TL. Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi 01.02.2021 2020 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1 Şubat 2021’e kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Malak Desteklemesi Birinci dönem; 31/12/2020 İkinci dönem; 1/8/2021 Malak başına 250,00 TL. Sokütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200,00 TL. Suni Tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL. Dişi Manda Desteklemesi 31.12.2020 Dişi manda başına 250,00 TL. Soykütüğüne kayıtlı mandalara ilave 200,00 TL. Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi 04.12.2020 Anaç koyun başına 30,00TL. Anaç Keçi başına 35,00 TL. Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 04.12.2020 İkinci yıl sürüye damızlık olarak katılan 15 aylık dişi ve koyun başına 100,00 TL. Küçükbaş Soy Kütüğü Desteklemesi 29/1/2021 Koyun keçilere 100 TL. Koç tekeleri alan 500 TL. Arılı Kovan Desteklemesi 18.12.2020 Arılı Kovan başına 15,00 TL. Damızlık Ana Arı Desteklemesi 18.12.2020 Damızlık ana arı başına 80 TL. İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayımlanacak. Kozabirlik dağıttığı kutu başına 100 TL. Yaş koza kg/ 70 TL Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği 31.12.2020 Her bir sertifikalı çoban istihdamı için işletme başına 5.000,00 TL. Düve Alım Desteği Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla ayrıca belirlenecek. En fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz. Besilik Erkek Sığır/Manda Desteklemesi İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur Hayvan başı 250 TL. destekleme ödemesi yapılır. Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla ayrıca belirlenecek. Oğlak tiftiğine 30 TL. Anamal tiftiğine 28 TL. Tali Tiftiğine 20 TL. Atık Desteği Aşılama sonrası en geç 72 saat sonra İl/İlçe Müdürlüklerine bildirim Atık büyükbaş; 1.000,00 TL. Atık küçükbaş; 150,00 TL. Hastalıktan Ari İşletme Desteklemeleri Sertifika tanziminden sonra İl/İlçe Müdürlükleri tarafından hakediş düzenlenecek. Hayvan başı 450,00 TL. Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 80 TL Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları Büyükbaş Aşı Uygulama ​1,50 TL/baş Küçükbaş Aşı Uygulama ​1,00 TL/baş Büyükbaş Küpe Uygulama ​1,50 TL/baş Küçükbaş Küpe Uygulama ​1,00 TL/baş​ Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) Desteği Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden düzenlenen satış sözleşmesini KES’e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir. Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteği Büyükbaş Koruma 600 TL/baş Küçükbaş Koruma 90 TL/baş Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş Arı Koruma 40 TL Kovan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş

Koruma kapsamında aşağıdaki illerde, karşılarında yer alan ırk ve sayıda hayvan için destek ödemesi yapılmaktadır.

Irk İl Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı ( Baş/Arılı Kovan/Yaş Koza) Boz Sığır Irkı Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 2.500 Boz Sığır Irkı (Pedigrilli Koruma Desteği) Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 500 Yerli Kara Sığırı Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman 3.000 Yerli Kara Sığırı (Pedigrilli Koruma Desteği) Ankara, Çankırı, Konya, Karaman 500 Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye 3.000 Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin 1.000 Kilis Sığırı (Güney Anadolu Kırmızısı) Hatay, Şanlıurfa, Mersin 2.000 Zavot Sığırı Ardahan, Kars 1.000 Sakız Koyunu İzmir 1.000 Kıvırcık Koyunu Kırklareli 1.000 Gökçeada Koyunu Çanakkale 1.500 Karagül Koyunu Tokat 1.000 Çine Çaparı Koyunu Aydın 500 Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum 1.000 Norduz Koyunu Van 1.000 Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya 1.500 Tuj Koyunu Ardahan, Kars 200 Karakaçan Koyunu Balıkesir 200 Kilis Keçisi Kilis, Hatay 1.000 Honamlı Keçisi Antalya, Isparta 1.000 Abaza Keçisi Artvin 500 Kaçkar Keçisi Artvin 500 Osmanlı Keçisi Ardahan 500 Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt, Kırıkkale 1.500 Halep Keçisi Gaziantep, Hatay 1.000 Norduz Keçisi Van 500 İspir Keçisi Rize, Erzurum 500 Mahalli Keçisi Diyarbakır 1.000 Kafkas Arısı Ardahan, Artvin 12.000 İpekböçeği (Bursa beyazı) Bursa, Bolu, Eskişehir 150(kg) İpek böceği (Bursa beyazı alaca) Bursa, Bolu, Eskişehir 150(kg)

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslar ele alınarak yapılmaktadır. Yeni başlatılması planlanan projeler ve daha önceki yıllarda başlatılmış olan ve devam etmesi planlanan alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Irk ve Proje Sayısı İl ve Proje Sayısı Hayvan Sayısı ( baş) Akkaraman Koyunu (32) Aksaray (2), Ankara(1), Bingöl (1), Çankırı (2), Çorum (2), Kayseri (3), Karaman (2), Kırşehir (2), Konya (4), Malatya (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (4) 201.600 Şavak Akkaraman Koyunu (9) Elazığ (4), Erzincan (4), Tunceli (1) 56.700 Ankara ( Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5) Siirt (1) 37.800 Dağlıç Koyunu (1) Afyonkarahisar (1) 6.300 Eşme Koyunu (1) Uşak (1) 6.300 Güney Karaman Koyunu (3) Karakoyun) Mersin (3) 18.900 Hemşin Koyunu (4) Artvin (4) 25.200 Honamlı Keçisi (3) Antalya (2), Burdur (1) 18.900 İvesi Koyunu (10) Adana (1), Gaziantep (2), Klis (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3) 63.000 Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas (8) 50.400 Karacabey Merinosu Koyunu (4) Balıkesir (1), Edine (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1) 25.200 Karayaka Koyunu (8) Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2), Giresun (1) 50.400 Karakaş Koyunu (3) Diyarbakır (3) 18.900 Karya Koyunu (3) Aydın (1), Denizli (2) 18.900 Kıl Keçisi (22) Adana (2), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman (1), Mersin (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (1) 138.600 Kıvırcık Koyunu (8) Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1) 50.400 Kilis Keçisi (4) Gaziantep (2), Kilis (2) 25.200 Koçeri Koyunu (2) Batman (2) 12.600 Maltız Keçisi (1) Kırklareli (1) 6.300 Morkaraman Koyunu (11) Ağrı (2), Bingöl (5), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1) 69.300 Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara (2), Eskişehir (2), Karaman (2), Konya (1) 44.100 Ramlıç Koyunu (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir (2) 18.900 Pırlak Koyunu (6) Afyonkarahisar (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya (2) 37.800 Pırıt Koyunu (2) Isparta (2) 12.600 Sakız Koyunu (1) Çanakkale (1) 6.300 Zom Koyunu (2) Diyarbakır (2) 12.600 Türk Saanen Keçisi (3) Çanakkale (2), İzmir (1) 18.900 TOPLAM (27 ırk / 167 Alt Proje) 56 İl 1.052.100 Anadolu Mandası (18) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat 30.000

Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı aranan desteklemelerin ödemelerinde, belirtilen oranların çiftçiyi güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacaktır. Kalan miktar ise üreticinin hesabına aktarılacaktır.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılmış olan 2021 yılı ödeneğinden karşılanacaktır. Bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından banka aracılığı ile ödemeler yapılacaktır.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.