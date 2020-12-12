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2020-2021 Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri

2020-2021 yılı hayvancılık destekleri nelerdir? 2020-2021 yılı hayvancılığa destek ödemeleri ne kadardır? 2020-2021 yılı hayvancılığa destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Hayvancılığa destek ödemesi başvuruları ne zaman yapılacak? Tarım ve hayvancılık ile ilgilenen vatandaşlar hayvancılığa destek ödemelerinin ne zaman ve ne kadar yapılacağı ile şarların neler olduğunu araştırmaya başladılar.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:09
2020-2021 Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri
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2020-2021 Yılı Hayvancılığa Destek Başvuru Tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı kararlar kapsamında 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı (Mükerrer Sayılı) Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar kapsamında, yürürlüğe giren 2020 yılında yapılacak olan hayvancılığa desteklere ilişkin usul ve esasları kapsayan karara dayanılarak hazırlanmış olan tebliğ, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliklerin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerlerinde korunması ve geliştirilmesi,  kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal ürerim ve yetiştiricilere destekler sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.  

2020-2021 Yılı Hayvancılık Destekleme Başvuru Tarihleri

Yayımlanan tebliğ kapsamından hayvancılık sektörüne yapılacak olan destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvancılık desteklemeleri çeşitli kalemlerde 2021 yılında verilmesi planlanan hayvancılık desteklemeleri aşağıdaki gibidir:

Büyükbaş Hayvancılık Destekleri Nedir?

  • Buzağı Destekleri kapsamında,  İşletmedeki buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21*100 başa kadar %75’i 101-500 başa kadar %50’si ödenecektir.
  • Islah amaçlı süt analiz destekleri kapsamında, Malak desteği için, birinci dönemde başvuru yapmayan kişilerin ikinci döneme başvuru yapma hakları vardır. Birinci dönemde başvuruda bulunması durumunda eksiklerinden kaynaklı desteklerden yararlanamayan kişiler ikinci dönemde tekrardan eksiklerini gidererek destek başvurusuna başvurabilirler.
  • Dişi Manda Desteği Kapsamında, dişi mandanın doğum günü 1/1/2020 tarihinden önce ise destek alınabilir. İşletmeler ile dişi mandalar 31/12/2020 tarihi itibariyle TÜRKVET’te kayıtlarının olması gereklidir. Dişi mandalar destekten yararlanabilmesi için 1 Ocak 2020 tarihinden önce doğmuş olması gereklidir.
  • Düve Alım Desteği kapsamında, en fazla 20 baş olacak kadar desteklemeden yararlanılabilir. Desteğin miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olması imkansızdır.
  • Besilik Erkek Sığır desteği kapsamında, Sığırların yurt içinde doğması, küpelenmesi, TÜRKVET’e kayıtlarının olması ve bu yıl içerisinde kesilmiş olması gereklidir. Besilik erkek sığırların, belirli kilosu ve karkas ağırlık şartlarının sağlanması talep ediliyor. En fazla 200 baş sığıra destek verilmektedir.
  • Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında, hayvan genetiklerinin yerlerinde korunması ve geliştirilmesi desteği için, hayvansal üretim için iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere, sözleşmedeki taahhüt ettikleri destek şartlarının yerine getirilmesi durumunda destek verilecektir.

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri Nedir?

  • Çobanlara destek kapsamında, TÜRKVET’e kaydı olan en az 100 küçükbaş hayvan varlığına sahip olunması gereklidir. Her bir işletmede sadece bir çobana destek verilmektedir. Köydeki  ve mahalledeki ortak otlatma yapan çobanlarda bu destekten yararlanabilirler. Bu destek için işletmede en fazla 99 baş olmak üzere toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunması gereklidir.
  • Anaç Koyun Ve Keçi Desteği Kapsamında, hayvanların yaşlarının 6 Aralık 2020 itibariyle 15 aylık olması durumunda destekten yararlanılabilir. Yetiştiricilik ve göçer hayvancılık yapan üreticilerin üye oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilir. 6 Kasım 2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınır. 4 Aralık 2020 tarihine kadar KKBS’ye kaydedilir ve KKBS’den alınan üyeliklerin isim ve işletme bilgilerine sahip olan listeler 11 Aralık 202 tarihine kadar il ve işçe müdürlüklerine iletilir.
  • Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği kapsamında, 2020 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar. Anaç koyun ve keçiler, 10/8/2018-15/8/2019 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. KKBS veri tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun ve keçilere artış oranında ilave destek verilir.
  • Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında, desteklemeden faydalanmak için damızlık koyun ya da keçilerin 15 Mayısıs 2021 tarihine kadar doğum yapmış olması gereklidir. Bu tarihe kadar girilen kayıtların ardından destekleme ödemeleri yapılacaktır. Koyun ve keçilerin aşı, doğum ve yavrularının verim kayıtları SOYBİS’te kayıtlı olması gereklidir. En az 50 baş koyun/ keçisi bulunan yetiştiricilere, ıslah yapılacak olan ırktan olması şartıyla, 50 baş koyun ve keçi için bir baş koç ve teke olmak üzere en fazla 5baş için destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Diğer Hayvancılık Destekleri Neler?

  • İpekböceği Yetiştiriciliği destekleme kapsamında, İl ve İlçelerdeki Müdürlüklere yada kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2020 yılı bahar döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleşmiş olan kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Başvurular ise İKS’ye kayıtlı üreticiler dilekçe ile yaş koza satışı yapılan kooperatif, işletmeye yapılır.
  • Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği Tiftik Üretimi desteği kapsamında, Kilogram üzerinden yapılan destek için üretici başvurusunu, tiftiğini Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesisine satmış ise işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne ve/veya tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine, işletme tescil belgesi ve dilekçe ile birlikte yapar. Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
  • Atık Desteği kapsamında, Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, yaşı 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.
  • Arılı Kovan Desteği kapsamında, (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan ve en fazla bin adet arılı kovanı olan Arıcılar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır. Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.
  • Damızlık Ana Arı Desteği kapsamında, Arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütünden aldıkları dilekçeye, satış belgesinin aslını da ekleyerek 18/12/2020 tarihine kadar arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.
  • Programlı Aşı ve Küpe Desteği kapsamında, 19/2/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde Şap, Brusella ve Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme kapsamındadır. Destekleme küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar için ödenir. Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekim odası, Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu ile il müdürlüğüne başvuru yapar.  Küpe uygulamaları desteğinde ise; Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden serbest veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri yararlanır. Küpe uygulama desteği, küpelenen ve TÜRKVET’e kaydedilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.
  • DİTAP Desteği açılımı ise şu şekildedir: Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesine verilen kısaltmadır. Bu destek kapsamında, Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler yeni başlatılacak alt projelerle geçmiş yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler için belirlenen ırk, il ve hayvan sayısı kriterlerine göre verilecek.

Hayvancılığı Desteklem Başvuru Tarihleri!

Destekleme Cinsi

Son Başvuru Tarihi  

Açıklama

Buzağı Desteklemesi

Birinci dönem; 31/12/2020 İkinci dönem; 15/6/2021

Buzağı başına 370,00 TL.

Mera Bölgesi İlave 100,00 TL.

Soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılara ilave 175,00TL.

Buzağının annesi Gentürk sperması ile tohumlanmış ise ilave 50,00TL.

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi

01.02.2021

2020 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1 Şubat 2021’e kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Malak Desteklemesi

Birinci dönem; 31/12/2020 İkinci dönem; 1/8/2021

Malak başına 250,00 TL. 

Sokütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200,00 TL.

Suni Tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 TL.

Dişi Manda Desteklemesi

31.12.2020

Dişi manda başına 250,00 TL.

Soykütüğüne kayıtlı mandalara ilave 200,00 TL.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi

04.12.2020

Anaç koyun başına 30,00TL.

Anaç Keçi başına 35,00 TL.

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği

04.12.2020

İkinci yıl sürüye damızlık olarak katılan 15 aylık dişi ve koyun başına 100,00 TL.

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteklemesi

29/1/2021

Koyun keçilere 100 TL. Koç tekeleri alan 500 TL.

Arılı Kovan Desteklemesi

18.12.2020

Arılı Kovan başına 15,00 TL.

Damızlık Ana Arı Desteklemesi

18.12.2020

Damızlık ana arı başına 80 TL.

İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayımlanacak.

Kozabirlik dağıttığı kutu başına 100 TL. Yaş koza kg/ 70 TL

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği

31.12.2020

Her bir sertifikalı çoban istihdamı için işletme başına 5.000,00 TL.

Düve Alım Desteği

Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla ayrıca belirlenecek.

En fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.

Besilik Erkek Sığır/Manda Desteklemesi

İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur

Hayvan başı 250 TL. destekleme ödemesi yapılır.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi

Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla ayrıca belirlenecek.

Oğlak tiftiğine 30 TL. Anamal tiftiğine 28 TL. Tali Tiftiğine 20 TL.

Atık Desteği

Aşılama sonrası en geç 72 saat sonra İl/İlçe Müdürlüklerine bildirim

Atık büyükbaş; 1.000,00 TL.

Atık küçükbaş; 150,00 TL.

Hastalıktan Ari İşletme Desteklemeleri

Sertifika tanziminden sonra İl/İlçe  Müdürlükleri tarafından hakediş düzenlenecek.

Hayvan başı 450,00 TL. Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 80 TL

Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları

  

Büyükbaş Aşı Uygulama ​1,50 TL/baş

Küçükbaş Aşı Uygulama ​1,00 TL/baş

Büyükbaş Küpe Uygulama ​1,50 TL/baş

Küçükbaş Küpe Uygulama ​1,00 TL/baş​

 

Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) Desteği

  

Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden düzenlenen satış sözleşmesini KES’e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir.

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteği

  

Büyükbaş Koruma 600 TL/baş

Küçükbaş Koruma 90 TL/baş

Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş

Arı Koruma 40 TL Kovan

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş

Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş

Koruma kapsamında aşağıdaki illerde, karşılarında yer alan ırk ve sayıda hayvan için destek ödemesi yapılmaktadır.

Irk

İl

Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı ( Baş/Arılı Kovan/Yaş Koza)

Boz Sığır Irkı

Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

2.500

Boz Sığır Irkı (Pedigrilli Koruma Desteği)

Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

500

Yerli Kara Sığırı

Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman

3.000

Yerli Kara Sığırı (Pedigrilli Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

500

Yerli Güney Sarısı Sığırı

Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye

3.000

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı

Erzurum, Kars, Artvin

1.000

Kilis Sığırı (Güney Anadolu Kırmızısı)

Hatay, Şanlıurfa, Mersin

2.000

Zavot Sığırı

Ardahan, Kars

1.000

Sakız Koyunu

İzmir

1.000

Kıvırcık Koyunu

Kırklareli

1.000

Gökçeada Koyunu

Çanakkale

1.500

Karagül Koyunu

Tokat

1.000

Çine Çaparı Koyunu

Aydın

500

Hemşin Koyunu

Artvin, Erzurum

1.000

Norduz Koyunu

Van

1.000

Dağlıç Koyunu

Afyonkarahisar, Konya

1.500

Tuj Koyunu

Ardahan, Kars

200

Karakaçan Koyunu

Balıkesir

200

Kilis Keçisi

Kilis, Hatay

1.000

Honamlı Keçisi

Antalya, Isparta

1.000

Abaza Keçisi

Artvin

500

Kaçkar Keçisi

Artvin

500

Osmanlı Keçisi

Ardahan

500

Ankara (Tiftik) Keçisi

Siirt, Kırıkkale

1.500

Halep Keçisi

Gaziantep, Hatay

1.000

Norduz Keçisi

Van

500

İspir Keçisi

Rize, Erzurum

500

Mahalli Keçisi

Diyarbakır

1.000

Kafkas Arısı

Ardahan, Artvin

12.000

İpekböçeği (Bursa beyazı)

Bursa, Bolu, Eskişehir

150(kg)

İpek böceği  (Bursa beyazı alaca)

Bursa, Bolu, Eskişehir

150(kg)

 

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslar ele alınarak yapılmaktadır. Yeni başlatılması planlanan projeler ve daha önceki yıllarda başlatılmış olan ve devam etmesi planlanan alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Irk ve Proje Sayısı

İl ve Proje Sayısı

Hayvan Sayısı          ( baş)

Akkaraman Koyunu (32)

Aksaray (2), Ankara(1), Bingöl (1), Çankırı (2), Çorum (2), Kayseri (3), Karaman (2), Kırşehir (2), Konya (4), Malatya (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (4)

201.600

Şavak Akkaraman Koyunu (9)

Elazığ (4), Erzincan (4), Tunceli (1)

56.700

Ankara ( Tiftik) Keçisi (6)

Ankara (5) Siirt (1)

37.800

Dağlıç Koyunu (1)

Afyonkarahisar (1)

6.300

Eşme Koyunu (1)

Uşak (1)

6.300

Güney Karaman Koyunu (3) Karakoyun)

Mersin (3)

18.900

Hemşin Koyunu (4)

Artvin (4)

25.200

Honamlı Keçisi (3)

Antalya (2), Burdur (1)

18.900

İvesi Koyunu (10)

Adana (1), Gaziantep (2), Klis (1), Mersin (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa (3)

63.000

Kangal Akkaraman Koyunu (8)

Sivas (8)

50.400

Karacabey Merinosu Koyunu (4)

Balıkesir (1), Edine (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1)

25.200

Karayaka Koyunu (8)

Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2), Giresun (1)

50.400

Karakaş Koyunu (3)

Diyarbakır (3)

18.900

Karya Koyunu (3)

Aydın (1), Denizli (2)

18.900

Kıl Keçisi (22)

Adana (2), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman (1), Mersin (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tokat (1), Yozgat (1)

138.600

Kıvırcık Koyunu (8)

Aydın (1), Balıkesir (1), Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1)

50.400

Kilis Keçisi (4)

Gaziantep (2), Kilis (2)

25.200

Koçeri Koyunu (2)

Batman (2)

12.600

Maltız Keçisi (1)

Kırklareli (1)

6.300

Morkaraman Koyunu (11)

Ağrı (2), Bingöl (5), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1)

69.300

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7)

Ankara (2), Eskişehir (2), Karaman (2), Konya (1)

44.100

Ramlıç Koyunu (3)

Afyonkarahisar (1), Eskişehir (2)

18.900

Pırlak Koyunu (6)

Afyonkarahisar (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya (2)

37.800

Pırıt Koyunu (2)

Isparta (2)

12.600

Sakız Koyunu (1)

Çanakkale (1)

6.300

Zom Koyunu (2)

Diyarbakır (2)

12.600

Türk Saanen Keçisi (3)

Çanakkale (2), İzmir (1)

18.900

TOPLAM (27 ırk / 167 Alt Proje)

56 İl

1.052.100

Anadolu Mandası (18)

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat

30.000

 

Yetiştirici ve üretici örgütlerine üyelik şartı aranan desteklemelerin ödemelerinde, belirtilen oranların çiftçiyi güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacaktır. Kalan miktar ise üreticinin hesabına aktarılacaktır.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılmış olan 2021 yılı ödeneğinden karşılanacaktır. Bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından banka aracılığı ile ödemeler yapılacaktır.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek. Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacaktır.



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
2020-2021 Yılı Hayvancılık Destek ÖdemesiHayvancılıkDestekÖdemeYetiştiricilik
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