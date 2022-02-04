20 lira ile işyeri açılabilecek yerler! En çok kazandıran iş yerleri hangileri ?

20 bin lira veya üstü parası olan kişiler parasını değerlendirmeye çalışırken birçok kişi kendi iş yerini kurmak istiyor. Az sermaye ile çok kazandıran işleri arayan vatandaşlar intenette araştırmalara koyuldu. İş yeri açmadan önce dikkat edilmedi noktalar varken çoğu vatandaş bu maddeleri görmeden işe koyuluyor sonuç ise hüsran ile sonuçlanıyor. Sizler de elinizdeki para ile faydalı işler yapmak istiyorsanız bu maddelere dikkat etmelisiniz.

Çevrenizdeki kişiler size fikirleri sunabilir, her fikri önemsemeyin. Aklınızda tutun ama uygulamaya hemen geçmeyin. Anlamadığınız bir işe atılmadan önce mutlaka öğrenin, anlamaya çalışın.

20 bin lira az gözükse de bu tutar ile ileride çok güzel bir işiniz olabilir. Aksi halde kaybettiğiniz tutar sizi daha sonra üzebilir. Bu yüzden riske atmadan zaman alarak plan çerçevesinde hareket etmelisiniz.

Eğer düşündüğünüz iş hakkında bilgi birikimi veya tecrübeniz yoksa ilk önce karar verdiğiniz işi öğrenmelisiniz. Tercih edilen, talebin fazla olduğu sektörler her zaman yatırıma dönüşebilir.

Az sermaye işe yapılabilecek iş fikirler

20 bin lira iş için az bir meblağ olsa da birçok kişi için yüksek miktar sayılmaktadır. Az sermaye ile bayilik veren firmalar varken 20 bin lira oldukça değerli gözüküyor.

20 bin lira ile bayilik veren firmalarını araştırabilirsiniz.

Küçük büfe tarzı dükkanlar açarak para kazanabilirsiniz.

Kadınlara hitap eden kozmetik, parfüm, takı aksesuar gibi satışlar yapabilirsiniz. Bu tür işletmeler her zaman kazanıyor.

Öğrencilere odaklı kırtasiye, okul çantası, okul kıyafeti, gibi yerler açarak öğrencilerin hedefi olabilirsiniz.

Çay ocağı gibi işletmeler açarak mahalle kıraathaneleri kurabilirsiniz.

Ev yemeklerinin satışının yapılacağı küçük dükkanlar açarak karlı bir alışveriş yapabilirsiniz.

20 bin lira birçok iş yapılırken aynı zamanda tarım sektörüne de girebilirsiniz. 20 bin lira ile hayvancılık işine girerek koyun türlerinden satın alarak başlayabilirsiniz. Alım satım işlerinde oldukça karlı olan tarım sektöründe ilerleyen zamanlarda yüksek miktarda paralar kazanabilir kendinizi büyütebilirsiniz.

Çin’den toplu mal alarak giyim dükkânı açabilir veya elektronik malzeme dükkânı kurabilirsiniz.

Günümüzde birçok kişi tarafından sevilen fastfood dükkânı açarak gıda sektörüne girebilirsiniz. Küçük kafe tarzı işletme ile fastfood ürünleri sermayenizi yükseltebilirsiniz.

Dükkân veya işyeri kiralayarak, çiçek dükkânı, av malzemeleri, pet shop, veya tuhafiye dükkanı da açabilirsiniz

Oto tamir dükkanı düşünürseniz otomobilden anlayan birileri ile işinize devam edebilirsiniz.

Seracılık, organik çilek domates gibi sağlıklı meyve yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

20 bin liraya bayilik veren firmalar

20 bin liraya bayi almak isteyen vatandaşlar bayilikler hakkında bilgi almak için araştırmalara koyuldu. Günümüzde bayilik alarak geçimini sağlayan birçok işletme bulunurken ilk olarak otomobil bayilikleri rövanşta. Otomobil markaları, birçok otomobil malzemeleri satan bayilikler popüler olurken tercih edilenler arasında yer alıyor.

Damacana su bayilikleri veya çiğ köfte bayilikleri ile geçimini sağlayan vatandaşlar geçimini sağlarken rakiplerinin de olduğunu unutmuyor. Aynı zamanda prefabrik konut yapımları ile bayilik kurabilirsiniz.