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2 milyar dolar kaç TL yapar? 2 milyar dolar Türk Lirası karşılığı

Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in gece saatleri sırasında Tayland'a kaçarak 2 milyar dolar ile ortadan kaybolmasıyla iddialar gündeme bomba gibi düştü. Thodex mağdurlarının yoğun bir şekilde şikayetleri devam ederken internet sitesinin kapanması da dikkat çekti. 2 milyar ile kaçan Thedox CEO'su ardından 2 milyar dolar kaç TL aramaları başlandı. 2 milyar kaç TL ediyor? İşte yanıtı...

22 Nisan 2021 Perşembe 16:10
2 milyar dolar kaç TL yapar? 2 milyar dolar Türk Lirası karşılığı
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Kripto para borsası gündeminde Thodex isimli sitenin kapatılması ile kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile Tayland'a kaçması en çok tartışılan konu olarak yer alıyor. Kullanıcıların Thodex hesaplarına ulaşımı tam olarak keilirken yaklaşık 391 bin olarak tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç da Özer'in son hareketinin dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış şeklinde olduğunu belirtti.

Kripto para alım satım platformu Thodex'de 400 bin kişinin hesabının yer aldığı ve bunlardan 291 bininin aktif hesaplı olduğu aktarılırken bu hesaplardaki toplam rakmın da tahmini olarak 2 milyar dolar civarlarında olduğu belirlendi.

Thedox'un CEO'su Faruk Fatih Özer sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yeni ortaklık sebebiyle devir işlemi yapılacağını, kullanıcıların önce 6 saat sonra da 4-5 gün boyunca siteyi kullanamayacağını duyurmuştu.

Saat 20.00'de başlayan ve 6 saat sürecek olan bakımın bitmesinin ardından gece saat 02.00'den sonra kullancıların Thodex hesaplarına ulaşılamadı. Kullanıcılar boş bir sayfa ile karışlaştı.

2 milyar dolar kaç TL?

1 dolar 8,299296 TL'dir

2 milyar dolar 16.598.592.000 TL'dir.




Son Güncelleme: 22.04.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Milyar2DolarThodex
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