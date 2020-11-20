İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

2. el araba fiyatları düşecek mi?

2. El araç fiyatlarında ki artışların ne zamana kadar devam edeceği araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Pek çok vatandaş, 2.El araç fiyatları düşecek mi? sorusunu araştırıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 21:14
2. el araba fiyatları düşecek mi?
Takip Et:

Covid-19 nedeniyle ekonominin zora düşmesi 2. El araç fiyatlarını da beklenenden fazla arttırdı. Araç almak isteyen vatandaşlar artan fiyatlar karşısında araba almaktan vazgeçerken araba pazarlarında ki fazla fiyatlar vatandaşların ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunu sormasına neden oldu.

Özellikle dövizin sürekli artışta olması, pandemi süreci ve sıfır araç bayilerinde ki fiyat yükselişleri nedeni ile artış gösteren ikinci el araba fiyatlarının akıbeti hakkında konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, piyasalarda bir düşüş olduğu söylerken fiyatların aşağı çekileceği konusunda konuşmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

10 araç satılırken bu süreçte 3 araç satılıyor

Erkoç, ‘Piyasalarda düşüş var ama tamamen durdu dersek nankörlük yapmış oluruz. 10 araç satılırken şu anda 3 araca düştü. Bunun en büyük sebebi yıl sonuna yaklaşmamız. Bayilerde sıfır araç bulunamıyordu ama artık gelmeye başladı. Sıfır araç çoğalınca insanlar da 2018 model aracı sıfır fiyatına almak yerine bayiden sıfır aracı tercih ediyor. Önceden bayilerde gün dahi veremiyorlardı ancak şimdi indirim ve kampanyalar bile başladı. Geçmiş yıllara da bakarsak ikinci el piyasası kış aylarında durulurken bahar ve yaz aylarında hareketli geçer. Biraz satışlardaki düşüşü normal olarak görüyoruz.’ Diye konuştu.

Vaka sayılarında ki artış ve kısıtlamaların gelmesi sonrasında fiyatların arttığını ancak düşüşün de yaşanmaya başladığının altını çizen Erkoç fiyatların daha yükselmesi için ancak dünyada araba üreticilerin kepenk kapatmaları ile yaşanacağını bunun da olanaksız olduğunu dile getirdi.

İkinci el araç fiyatlarının bu süreçte ki artışları nedeni ile %10’luk bir gerileme yaşandığını dile getiren Erkoç’a Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık destek çıktı. Yanık, ‘satışlar tamamen durmadı ancak çok azaldı’ dedi. Ayrıca Yanık, fiyat artışlarının durduğu bundan sonra düşüş beklediklerini belirtti.

Fiyatlar geri gelmez ancak sabitlenmesi gerekir


Yanık, ‘İnsanlar fiyatlar aşağı doğru gelecek diye umut ediyor. Ancak öyle bir şey zor. Geri gelmez ama sabitlenmesi lazım. 100 bin TL'ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Araba piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?’ diyen yanık ayrıca fiyat artışlarının önüne geçilebilirse araçların fiyatlarının bir nebze düşeceğini ancak kimsenin eski fiyatları beklememesi gerektiğini vurguladı.

Yüzde 30 – 40 arasında bir azalma var

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş’ta konu ile ilgili yorumlarda bulunurken ‘Kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararını ertelemiş durumda. Bu hafta başı itibariyle bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 arasında bir azalma söz konusu’ dedi.

NTV’de soruları yanıtlayan Karakaş, ‘1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 kadar düşüş olacaktır’ dedi.

İkinci el pazarında kartlar yeniden dağıtılacak

Koronavirüste yaşanan ikinci dalga nedeni ile fabrikalarda ki üretimlerin artması nedeni ile fiyatların çok yukarı çekildiğini dile getiren Karakaş, ‘Tedbirler var ve daha yeni tedbirler de gelebilir. Bir kapanma dönemine girilirse, ki Avrupa'da birçok fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını biliyoruz. Eğer kapasiteler yüzde 20-30'lara inerse sıfır araç tedariğinde yine bir stok sıkıntısı ile karşılaşacağız. Bir yandan da regüle olan bir piyasa ile karşı karşıyayız, bu da yeniden fiyatlama anlamına geliyor. Aslında ikinci elde kartlar yeniden dağıtılacak’ dedi.

Araç alınmalı mı yoksa beklenmeli mi?

Araba almak isteyen vatandaşlara tavsiye veren Karakaş, ‘Bu dönemde uygun faiz oranlı krediler hem de panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Eğer Mart ayındaki gibi bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, yine normalleşmeye geri dönüldüğünde yüzde 10-15 tekrar bir fiyat artışı yaşanacak. Bunların tamamı kur, pandemi ve fiyat istikrarı ile ilgili’ diye konuştu.

Aralık ayında fiyatlarda çok fazla düşüş beklenmesi doğru değil

Sıfır araçların Aralık ayında fiyatlarının düşeceği yönünde ortaya atılan iddialara da cevap veren Karakaş böyle bir ihtimalin olmadığını dile getirerek, ‘Fiyat düşürme değil faiz indirimli kampanyalar düzenlenecek, ellerindeki stoku eritmeye çalışacaklardır. Stokları eritemezlerse fiyatlarda da indirim yapabilirler. Fakat bu ikinci ihtimal 2021'e sarkacaktır. Bu sebeple Aralık ayında ciddi bir indirim beklentisi olmasın. Bayiler bu dönemde daha önce spota düşen, karaborsaya düşen, araç alıp saklayan, satmayan, stok yapılan, nihai tüketiciyle buluşmayan sıfır araçlarla problem yaşıyor. İlan sitelerinde bu araçlar halen satışta. Bu otomobiller nihai tüketiciye ulaştığı takdirde sıfır km bayileri ellerindeki araçları satmaya başlayacaktır. Dolayısıyla sıfır otomobil dünyasında da çok çok yenilikçi kampanyalar beklemiyoruz.’ Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2. El AraçPiyasaDüşecek MiIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi

Popüler Haberler

BİM – A101 – ŞOK 21-22 Kasım açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? BİM – A101 – ŞOK market çalışma saatleri
2. el araba fiyatları düşecek mi?
24 Kasım 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler
Yıllık izin ücreti hesaplama ve çalışma zamanına göre yıllık izin süresi hesaplamaları
Masterchef Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama nasıl yapılır?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Damla Cercisoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocukluk dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Sokağa çıkma yasağı başladı mı, hangi gün, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?
Gözlük reçetesi kaç gün geçerlidir?
2020 MEB sınav görev ücretlerine zam yaptı! 2020 Sınav görev ücreti ne kadar oldu?
TMO fındık alımı ne zaman başlayacak?
Sosyal hizmetler ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1.000TL nakdi yardım şartları ve başvuru yolları
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş kimdir, nereli yaşı kaç?
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir?
Gündüz bakım evleri ve kreşler açık mı?
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.