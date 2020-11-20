2. el araba fiyatları düşecek mi?

Covid-19 nedeniyle ekonominin zora düşmesi 2. El araç fiyatlarını da beklenenden fazla arttırdı. Araç almak isteyen vatandaşlar artan fiyatlar karşısında araba almaktan vazgeçerken araba pazarlarında ki fazla fiyatlar vatandaşların ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusunu sormasına neden oldu.

Özellikle dövizin sürekli artışta olması, pandemi süreci ve sıfır araç bayilerinde ki fiyat yükselişleri nedeni ile artış gösteren ikinci el araba fiyatlarının akıbeti hakkında konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, piyasalarda bir düşüş olduğu söylerken fiyatların aşağı çekileceği konusunda konuşmanın doğru olmayacağını dile getirdi.

10 araç satılırken bu süreçte 3 araç satılıyor

Erkoç, ‘Piyasalarda düşüş var ama tamamen durdu dersek nankörlük yapmış oluruz. 10 araç satılırken şu anda 3 araca düştü. Bunun en büyük sebebi yıl sonuna yaklaşmamız. Bayilerde sıfır araç bulunamıyordu ama artık gelmeye başladı. Sıfır araç çoğalınca insanlar da 2018 model aracı sıfır fiyatına almak yerine bayiden sıfır aracı tercih ediyor. Önceden bayilerde gün dahi veremiyorlardı ancak şimdi indirim ve kampanyalar bile başladı. Geçmiş yıllara da bakarsak ikinci el piyasası kış aylarında durulurken bahar ve yaz aylarında hareketli geçer. Biraz satışlardaki düşüşü normal olarak görüyoruz.’ Diye konuştu.

Vaka sayılarında ki artış ve kısıtlamaların gelmesi sonrasında fiyatların arttığını ancak düşüşün de yaşanmaya başladığının altını çizen Erkoç fiyatların daha yükselmesi için ancak dünyada araba üreticilerin kepenk kapatmaları ile yaşanacağını bunun da olanaksız olduğunu dile getirdi.

İkinci el araç fiyatlarının bu süreçte ki artışları nedeni ile %10’luk bir gerileme yaşandığını dile getiren Erkoç’a Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık destek çıktı. Yanık, ‘satışlar tamamen durmadı ancak çok azaldı’ dedi. Ayrıca Yanık, fiyat artışlarının durduğu bundan sonra düşüş beklediklerini belirtti.

Fiyatlar geri gelmez ancak sabitlenmesi gerekir

Yüzde 30 – 40 arasında bir azalma var

Yanık, ‘İnsanlar fiyatlar aşağı doğru gelecek diye umut ediyor. Ancak öyle bir şey zor. Geri gelmez ama sabitlenmesi lazım. 100 bin TL'ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Araba piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?’ diyen yanık ayrıca fiyat artışlarının önüne geçilebilirse araçların fiyatlarının bir nebze düşeceğini ancak kimsenin eski fiyatları beklememesi gerektiğini vurguladı.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş’ta konu ile ilgili yorumlarda bulunurken ‘Kurdaki düşüş beklentisi araç alım kararını ertelemiş durumda. Bu hafta başı itibariyle bir durgunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Bir oran vermek gerekirse yüzde 30-40 arasında bir azalma söz konusu’ dedi.

NTV’de soruları yanıtlayan Karakaş, ‘1 ve 2 yaşındaki otomobillerde kurun etkisiyle bir fiyat düşmesi beklentisi mevcut, öte yandan bazı bayiler de kampanyalar yapacak, sonuçta bu yaş aralığındaki araç fiyatlarında yüzde 10 kadar düşüş olacaktır’ dedi.

İkinci el pazarında kartlar yeniden dağıtılacak

Koronavirüste yaşanan ikinci dalga nedeni ile fabrikalarda ki üretimlerin artması nedeni ile fiyatların çok yukarı çekildiğini dile getiren Karakaş, ‘Tedbirler var ve daha yeni tedbirler de gelebilir. Bir kapanma dönemine girilirse, ki Avrupa'da birçok fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını biliyoruz. Eğer kapasiteler yüzde 20-30'lara inerse sıfır araç tedariğinde yine bir stok sıkıntısı ile karşılaşacağız. Bir yandan da regüle olan bir piyasa ile karşı karşıyayız, bu da yeniden fiyatlama anlamına geliyor. Aslında ikinci elde kartlar yeniden dağıtılacak’ dedi.

Araç alınmalı mı yoksa beklenmeli mi?

Araba almak isteyen vatandaşlara tavsiye veren Karakaş, ‘Bu dönemde uygun faiz oranlı krediler hem de panik satışlar sebebiyle ortaya çıkabilecek fiyat indirimleri ile araç almak mantıklı olacaktır. Eğer Mart ayındaki gibi bir kapanma ile karşı karşıya kalırsak, yine normalleşmeye geri dönüldüğünde yüzde 10-15 tekrar bir fiyat artışı yaşanacak. Bunların tamamı kur, pandemi ve fiyat istikrarı ile ilgili’ diye konuştu.

Aralık ayında fiyatlarda çok fazla düşüş beklenmesi doğru değil

Sıfır araçların Aralık ayında fiyatlarının düşeceği yönünde ortaya atılan iddialara da cevap veren Karakaş böyle bir ihtimalin olmadığını dile getirerek, ‘Fiyat düşürme değil faiz indirimli kampanyalar düzenlenecek, ellerindeki stoku eritmeye çalışacaklardır. Stokları eritemezlerse fiyatlarda da indirim yapabilirler. Fakat bu ikinci ihtimal 2021'e sarkacaktır. Bu sebeple Aralık ayında ciddi bir indirim beklentisi olmasın. Bayiler bu dönemde daha önce spota düşen, karaborsaya düşen, araç alıp saklayan, satmayan, stok yapılan, nihai tüketiciyle buluşmayan sıfır araçlarla problem yaşıyor. İlan sitelerinde bu araçlar halen satışta. Bu otomobiller nihai tüketiciye ulaştığı takdirde sıfır km bayileri ellerindeki araçları satmaya başlayacaktır. Dolayısıyla sıfır otomobil dünyasında da çok çok yenilikçi kampanyalar beklemiyoruz.’ Açıklamalarında bulundu.