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1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler

Türkiye basınında yankı uyandıran 1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 28 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:41
1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler
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 Öncesi sigorta kaydı bulunan kişiler Emeklilik birçok çalışanın hayalidir. Çalıştığı dönem boyunca belirli prim ödeyen ve şartları yerine getiren kişiler emekli olmaya hak kazanmaktadır. Belirli şartları bulunan emeklilik dışında erken emeklilik durumu da vardır. Kişilere verilen maaşlar ise kişinin ödediği primler ve sigorta başlangıç tarihi gibi birçok değişkene göre belirlenmektedir. 1999 öncesi ve sonrası olarak değerlendirilen emeklilik, bu tarihe göre değişik şartlarda insanların emekli olmasını sağlamaktadır. Bu neticede 1999 öncesi sigorta kaydı bulunan kişiler 3600 prim gününü doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanmaktadır. Yine aynı başlangıç tarihi olan kişilerin erken emekli olması için 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlerinin olması gerekir.

1999’dan önce SGK girişi olanlara iyi haber


1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişiler, 3600 prim gününü doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanırlar. Bu kişilerde yaş şartı da aranmaktadır. 15 yıllık çalışma süresince primlerini düzenli ödeyen kişiler devlet tarafından belirlenen yaşa eriştiklerinde emekli maaşı almaya başlarlar.

Belirlenen şartları yerine getiren kişilerin emekliliklerini erken yaşta yaşamaları için sigorta girişlerinin 8 Eylül 1999 öncesinde olması gerekir. Eğer kişinin girişi erken yaş için belirlenen tarihten önce ise kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurmaları halinde emekli maaşlarına kavuşurlar. Bu şartlar sadece belirlenen tarihler arasında sigorta kaydı bulunan kişilere uygulanmaktadır. 2002 sonra girişi bulunan kişiler için yaş şartı değişmiştir.

Erken emekliliği mümkün kılan yöntemler

  • Çocuk sahibi anneler, çocuklarına sigorta girişinden sonra sahip oldularsa çocukları üzerinden artı prim katkısı alır.
  • Askerlik süresini prim günü olarak saydırabilen erkekler bu sayede, askerlik borçlanmalarını ödeyerek erken emekliliğe hak kazanıyor.
  • %40 ve üzeri engeli bulunan ya da çalışırken iş gücünü %60 ve üzeri kaybeden vatandaşlar başvurmaları halinde malulen emekli olurlar. Malulen emeklilik, normal emekliliğe göre daha erken emekli olma şansı doğurur.
  • Ağır iş kolu olarak geçen işlerde çalışan kişiler erken emekli olma imkanına sahiptir. Bu işler sırasıyla madencilik, gazetecilik ve gemi çalışanı olarak açıklanabilir.

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 22:41
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