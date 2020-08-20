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1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören 1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek 1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:16
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
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8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. 15 yıllık hizmet süresini tamamlayıp prim ödemelerini yapan vatandaşlar yaş koşulunu da sağlaması halinde erken emekli olabiliyor.

Erken emeklilik şartları nelerdir?

1999 ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar beklemeden erkenden emekli olabiliyor. Bu süreçte emekli olma planı yapan vatandaşların şu koşulları sağlaması beklenir;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olması,

Sigorta kollarından herhangi birine mensup olması,

15 yıl hizmet şartını sağlaması,

En az 3600 gün prim ödemesi yapılması,

Yaş şartını sağlıyor olmak.

Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar?

8 Eylül 1999 veya daha önce sigorta başlangıcı olan vatandaşlara verilen emeklilik maaşı bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olanlara göre daha yüksek olmaktadır. 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar en düşük 1600 TL emekli maaşı almaktadır.

Erken emeklilik fırsatları nelerdir?

Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. 1999 ve öncesi sigorta başlangıcı olan vatandaşlar emeklilik avantajlarını araştırıyorlar. Bu avantajlardan ilki emeklilik maaşı olmaktadır. Emeklilik maaşı kıyaslandığında 1999 ve öncesi sigorta girişi bulunanlar daha yüksek emekli maaşı alabilmektedir. Sağlanan diğer avantajlar içerisinde de emeklilik yaşı, prim ödemesi ve hizmet süresi olmaktadır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan bireylerde emeklilik yaşı, ödemeleri gereken prim tutarı ve hizmet süresi daha düşük olmaktadır.


Bağ-Kur emekliliği SKK’ya göre daha zor olmaktadır. 1999 ve öncesinde kolay olması nedeniyle erken emeklilik olanağı Bağ-Kurlu vatandaşlar için de geçerli olmaktadır. Bağ-Kur’da 5400 prim günü değişkenlik göstermezken, bu tarihten sonrasında yaş şartı artış göstermiş ve emeklilik daha zor bir hal almıştır.

Bağ-Kur emekliliğinde prim indirimi

Bağ-Kur’dan emekli olacak olanlar prim indirimi almak istediğinde belirli şartları yerine getirmelidir. Bu indirim olanaklarından yararlanabilmek için ilk etapta hazineden karşılanmayacak kısmının ödenmiş olmasıdır. Prim borcu bulunan Bağ-Kur esnaflarına 535 TL’lik indirim yapılmaktadır.

Emeklilik yaşı nasıl öğrenilir?

Emeklilik yaş şartının ne zaman tamamlanacağına dair detaylar e-Devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. Emeklilik yaş sorgulama için;

e-Devlet’e giriş yapın,

Sistemde e-Hizmetler bölümüne girin,

SGK listesine tıklayın,

Sigorta kolundan seçiminizi yapın,

SGK hizmet başlama tarihini girin.

Son aşamada onaylanmanız durumunda sigorta kolu ile hizmet başlama süresine bağlı olarak ne zaman emekli olabileceğiniz ekranda görülür. Emeklilik yaşı, süresi ve prim gün sayısı bilgileri de kolaylıkla görülebilmektedir.

Emeklilik yaşını öğrenebilmek isteyenler SGK resmi web sayfasından hangi tarihte emekli olabileceğini öğrenebilirler.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:16
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