1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete açılacak? Yapımı hızla devam ediyor!

Ülkemizde son yıllarda devasa projeler yapılıyor. Bu projeler vatandaşımıza hizmet amacıyla yapılmaktadır. Son olarak Çanakkale’de yapımı devam eden 1915 Çanakkale köprüsü gündeme geldi. Yapımı hızla devam eden Çanakkale köprüsü için geri sayım başladı. Vatandaşlarımız 1915 Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

1915 Çanakkale köprüsünde kedi yolu tamamlandı. Köprüye Montajla bağlanan ana kabloların işlemleri ise neredeyse tamamlanmak üzeredir. O köprünün ana hatlarında bulunan 296 çelik kablonun 220 ikincisi karşıdan karşıya çekilmiş durumdadır. Diğer kablolar ise fabrikalar tarafından bölgeye gönderildi. Kablolar bu ay sonuna kadar bağlanacak. Sonrasında ise Tabliye blokların montajı başlanacak.

1915 Çanakkale köprüsünün temelini, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017 tarihinde atmıştı. 1915 Çanakkale köprüsünün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması bekleniyor. Ülkemizde Avrupa ile Asya’yı bağlayan dördüncü köprü olacak.

Dünyayı 4 Kere Saracak

İnşaat sektörünün çalışmalarına devam etti tam kapanma sürecinde, 1915 Çanakkale köprüsünün yapım çalışmaları da devam etmektedir. 1915 Çanakkale köprüsünü toplam uzunluğu 4330 metre olarak ölçüldü. Köprüde kedi yolu bitti. Şu sıralar ana kabloların montajı yapılıyor. Montaj aşaması da tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Köprünün sağa ve sol tarafına toplamda 148 adet, ortadaki açıklığında ise 144 tane çelik kablo çekiliyor. Ayrıca köprünün güney ve kuzey tarafında 110 tane çelik kablo çekilecek. Şimdiye kadar toplamda 222 tane kablo çekildi. Kabloların montajı bu ay sonunda bitirilmesi planlanıyor.

1915 Çanakkale köprüsünün yapım aşamasında kullanılan ana halatların toplam uzunluğu Dünya’nın etrafını tam dört kez saracak uzunlukta tasarlandı. Toplamda 296 tane çelik kablo çekiliyor. Bu kabloların uzunluğu 162.000 km’yi buluyor. Bu kabloların uzunluğu dünyayı dört kez dolaşabilir.

Köprünün deniz üstündeki yolunda toplamda 86 tane Tabliye bloğu üretiliyor. Kabloların montajı tamamlandıktan sonra vinçlerin kaldırma gücü ile Tabliyeler ana hatlara bağlanacak. Bu Tabliyelerin montajına ise yaz aylarında başlanılması planlanıyor.

Dünyanın En Büyük Asma Köprüsü

1915 Çanakkale köprüsünün bunların dışında çok büyük bir özelliği bulunuyor. Tasarımının yanı sıra dünyanın en büyük asma köprüsü olma özelliği ile dikkat çekiyor. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığa sahip olan 1915 Çanakkale köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü olarak birinci sıradaki yerini aldı. Köprünün kule bağlantıları Türk bayrağının renklerini temsil eden kırmızı ve beyaza boyanıyor. Köprünün toplam uzunluğu 318 metreyi buluyor. Köprüdeki kulelerin üst kısmında Çanakkale Savaşı’nda Seyit on başının namluya sürdü top mermisini simgeleyecek unsurlar bulunacak.

Köprünün yan açıklıkları 770 metreyi buluyor. Toplam uzunluğu ise 3565 metre olması planlanıyor. Toplamda 365 ve 690 metrelik viyadüklerle buradaki toplam geçiş 4600 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Köprünün üzerindeki geliş gidiş yolları üç şeritli olacak. Bu şeritlerin toplam genişliği 45 metreyi bulacak. Ayrıca köprünün her iki tarafında da onarım ve bakım için yürüme yolları bulunacak.

1915 Çanakkale Köprüsü Ne Zaman Açılıyor?

O 1915 Çanakkale köprüsü ve otoyolu Projesi içerisinde altı ücret toplama istasyonu, iki bakım işletme merkezi, dört otoyol hizmet tesisi, 12 tane kavşak, 115 tane menfez, 43 tane alt geçit, beş tane köprü, 38 tane üst geçit köprüsü, altı tane alt geçit köprüsü, dört tane viyadük, iki tane yaklaşım viyadüğü, bir tane asma köprü yapılacak. 1915 Çanakkale köprüsü ve otoyolu projesinin 18 Mart 2022 yılında tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor. Bu köprü sayesinde Çanakkale Boğazını 6 dakikada geçebileceğiz. Bu devasa projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Ülkemizde hemen hemen her geçen yıl ayrı bir büyük proje yapılmaktadır. Bu projeler tüm dünyanın gıpta ile baktığı projelerdir. Önek verecek olursak, İstanbul Boğazı’nda şimdiye kadar üç tane büyük köprü yapılmıştır. Çanakkale Boğazını birbirine bağlayan yollarda eksiklik vardı. 1915 Çanakkale köprüsü sayesinde Çanakkale boğazı birbirine bağlanmış olacak. Karşı tarafa geçmek isteyenler uzun bir yol dolanıyordur. Bu köprü sayesinde artık Çanakkale Boğazını karşıdan karşıya geçmek sadece 6 dakikaya iniyor.