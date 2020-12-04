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1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son durum ne?

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son durum ne sorusu gündem olurken, ÇİMTAŞ firmasından köprü inşaatına ilişkin açıklama yapıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 21:08
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son durum ne?
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Avrupa ve Asya yakalarının Çanakkale Boğazı üzerinden birleştirilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çalışmalarına devam ediliyor. Son olarak dördüncü tabliyesi yüklenen gemi Avrupa Yakası’ndaki Karakova bölgesine ulaştı.

Açıldığında dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olacak köprü mimari yapısıyla da dikkat çekecek. Mimari olarak üzerinde figürler ve farklı renkleri bulunduracak olan köprü Simgelerin Köprüsü olarak hazırlanıyor. İnşaatı tüm hızıyla devam eden köprünün dördüncü tabliyesinin yüklü olduğu GMK-1 adlı gemi 18 saatlik yolculuğun ardından Avrupa Yakası’ndaki Karakova’ya ulaştı. 48 metre uzunluğu, 45 metre genişliği ve 700 ton ağırlığı olan tabliyenin gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından montajının yapılacağı bildirildi.

18 Mart 2022’de açılması bekleniyor?

Tasarımı ve mimarisiyle özenle hazırlanan köprü Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı anısına 2023 metre olarak hazırlanıyor. Köprünün kule bağlantıları ise Türkiye Bayrağının renklerinde olurken, iki yakadaki 333 metrelik yüksekliği olan kulelerin en üstünde Seyit Onbaşı’nın namluya sürdüğü top mermisi şeklinde yapılacak

2x3 şerit şeklinde hazırlanacak olan köprünün tabliyesi 45,06 metre genişliğinde, 3,5 metre yüksekliğinde olurken, tabliyenin her iki kısmına da yürüyüş yolları yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü için 2 yaklaşım viyadüğü, 10 alt geçit köprüsü, 6 köprü, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi ve 6 ücret toplama istasyonu hazırlanacak.

Köprü Çanakkale Zaferi’nin 107.yılı olan 18 Mart 2022 tarihinde açılacak.



Son Güncelleme: 04.12.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
Köprü1915 Çanakkale Köprüsü
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