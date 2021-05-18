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19 Mayıs'ta borsalar kapalı mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu hafta Çarşamba günü kutlanacak. Bu özel günün resmi tatil olması nedeni ile vatandaşlar borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 19 Mayıs'ta borsalar kapalı mı?

18 Mayıs 2021 Salı 20:42
19 Mayıs'ta borsalar kapalı mı?
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Borsada işlemi olan vatandaşlar yarın resmi tatil olduğu için açık olup olmadığını merak ediyorlar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile resmi tatilin olması vatandaşları nerelerin açık olup olmadığı hakkında meraklandırdı.

Borsa bugün açık mı?

Borsa İstanbul, yayımlanan resmi tatiller takvimi kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Borsa, 20 Mayıs itibari ile hizmetine devam edecek. Borsa İstanbul, özel bankalarla aynı süreçte yer aldığından dolayı aynı zamanlar içinde çalışmalarını yürütecek.

Borsa İstanbul’un görevleri nelerdir?

Mali piyasa bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akım işinde düzenleme yapan ve bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe verilen addır. Genel anlamda para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. 

Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerle borsalarının görevleri şu şekildedir:

  • Yatırımcılar arası etkin bir risk paylaşımını sağlayabilmek,
  • Pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek bir yerde toplanmasını ve bunların özel bir şekilde yatırımcılar ile paylaşımını sağlamak,
  • Bunların yanı sıra sermayenin etkin bir şekilde yayılımını sağlamak.

Son Güncelleme: 18.05.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Borsa19MayısResmitatil
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