19 Mayıs'ta borsalar kapalı mı?

Borsada işlemi olan vatandaşlar yarın resmi tatil olduğu için açık olup olmadığını merak ediyorlar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile resmi tatilin olması vatandaşları nerelerin açık olup olmadığı hakkında meraklandırdı.

Borsa bugün açık mı?

Borsa İstanbul’un görevleri nelerdir?

Borsa İstanbul, yayımlanan resmi tatiller takvimi kapsamında 19 Mayıs Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Borsa, 20 Mayıs itibari ile hizmetine devam edecek. Borsa İstanbul, özel bankalarla aynı süreçte yer aldığından dolayı aynı zamanlar içinde çalışmalarını yürütecek.

Mali piyasa bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akım işinde düzenleme yapan ve bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe verilen addır. Genel anlamda para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar.

Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerle borsalarının görevleri şu şekildedir: