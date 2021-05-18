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19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nda Borsa açık mı olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Ülke genelinde resmi tatil olan 19 Mayıs tarihinde, Borsa hizmet verecek mi? Borsa 19 Mayıs'ta açık olacak mı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

18 Mayıs 2021 Salı 14:03
19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı, tatil mi olacak? Borsa 19 Mayıs'ta açık mı?
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19 Mayıs’ta borsa açık olacak mı? Borsa tatil mi olacak? 

Ülke genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu günün resmi tatil olmasından dolayı Borsa 19 Mayıs tarihinde açık mı ? Soruları sorulmaya başlandı. 19 Mayıs çarşamba günü Borsa açık mı sorusunu soranlar, bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İstanbul Borsa, intenet sitesinde resmi tatil günlerini açıkladı. Bu tatil günleri arasında 19 Mayıs tarihinin olup olmadığı ise merak ediliyor.19 Mayıs çarşamba günü borsa kapalı mı? 

Borsa 19 Mayıs tarihinde açık olacak mı?

 19 Mayıs çarşamba  resmi tatil olması nedeni ile borsa açık olmayacak.

Borsa resmi tatil günleri hangi günler?


Son Güncelleme: 18.05.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
Borsa19 Mayıs
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