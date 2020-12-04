18 yaşının altında olan kişilerin banka hesabı açma şartları ve istenen evraklar

Bankalar 18 yaşın altında olan kişilere banka hesabı açarken veli imzasına göre hesap açmaktadır. Ancak bazı bankalar her yaş grubuna uygun olarak geliştirdiği özelliklerle banka hesapları açabiliyor.

Çocuklar için banka hesabı nasıl ve ne zaman açılabilir?

18 yaşından küçük kişiler veli onayı ile banka hesabı açabilir. Ebeveynler çocuklarına banka hesabı açarak küçük yaştan itibaren onlar için birikim yapmak istiyor. Bankalar 18 yaşından küçük veya okullarına devam eden öğrenciler için ücret almaz.

18 yaşından küçük olan çocukların banka hesabı açarken hazırlaması gereken evraklar ise şu şekildedir;

18 yaşını doldurmayan vatandaşın velisi veya vasisinin kimlik fotokopisi, kimlik bilgileri,

Bu bireylerin velisinin veya vasisinin banka hesabi açtırmak için vereceği onaylı ıslak imzalı izin belgesi,

Hesap açtırılacak olan vatandaşın kimlik bilgileri yeterlidir.

Yukarıdaki şartların dışında 18 yaşından küçük olan üniversite öğrencileri KYK kredisi veya bursu için banka hesabı açmak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin banka hesaplarını açabilmelerine imkan sağlanmaktadır. 18 yaşından küçük olan üniversite öğrencilerinin banka hesabı açarken hazırlaması gereken evraklar şu şekildedir;

Öğrenci T.C. Kimlik Belgesi

Öğrenci Kimlik Kartı

İkametgah

İlgili bankaca gerekli görüldüğü ve istendiği takdirde okuldan onaylı ve mühürlü öğrenim belgesi

18 yaş altına banka hesabı açan ve kart veren bankalar

Kredi kartları 18 yaşından küçük olan kişilere verilmez. Ancak ön ödemeleri kartlar olarak bilinen kartlarla öğrenciler kart ile işlem yapabiliyor. 18 yaşından küçüklere banka kartı veren bankalar şunlardır;

Ziraat Bankası

18 yaş altında olan kişilere banka kartı verir. Banka ayrıca büyüyen çocuk fonu ile çocukların büyüye kadar para biriktirmesine imkan veren mevduat hesabı da vardır.

İş Bankası

İş Bankası 12-18 yaş arasındaki çocuklara ilk imza hesabı ile şubeye dahi gitmeden hesap açıyor. Ayrıca bankanın kumbara fonlar sayesinde çocuklar için birikimde yapılabiliyor.

Halkbank

Büyüyen çocuk hesabı adı altında banka 18 yaş altı kişilere kart çıkartmaktadır.

Garanti BBVA

Banka 18 yaş altı kişilerin velileri ile başvuru yapması halinde banka hesabı açmaktadır.

Akbank

Banka Kumbaralı mevduat hesabı ile 18 yaş altı çocuklara banka hesabı açmaktadır.

Finansbank

Faizsiz kumbara hesabı ile çocukların geleceği için para biriktirilmesini sağlayan mevduat hesabını veli izni ile açabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank Genç Bankomat kartını 18 yaş altında olan kişilere veli izni ile açmaktadır.

ING Bank

TEB

ING Turuncu Çocuk Hesabına başvuru yapan 18 yaş altı kişiler veli izinleriyle banka kartı alabiliyor.

Banka şubeleri ve mobil uygulaması üzerinden veli izniyle 18 yaş altındaki kişilere banka hesabı veriliyor.

Kuveyt Türk

Digital Kaşif Hesabı ile 18 yaş altı kişilere birikim hesabı açılmaktadır.

Yapıkredi

Banka ilk imza birikim hesabı kapsamın 18 yaş altı kişilere hesap açmaktadır.

Denizbank

12 yaş ve üzerinde olan çocuklara ek kart imkanı sağlamaktadır.

Şekerbank

Şeker Çocuk hesabı ile çocuklara açılan banka hesaplarında 5 yıl vade ile çocukların geleceği için yatırım yapılmaktadır. Yatırılacak ücret ise en az 50 TL olmalıdır.

18 yaşın altındaki lise öğrencileri için banka hesabı açan bankalar

Lisede staj yapan veya izinli olarak bir işte çalışan 18 yaşının altındaki çocuklar banka hesabı açmak isteyebiliyor. Veli olmadan 18 yaşın altındaki çocuklara hesap açan bankalar şunlardır;

Ziraat Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Akbank

Denizbank

Finansbank

Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası

Ön ödemeli kartlar

18 yaşın altındaki kişilere kredi kartı verilmez. Kredi kartlarının birçok kampanya avantajı onları cazip kılmaktadır. 18 yaşın altındaki kişilerinde bu imkanlardan faydalanabilmesi için ön ödemeli kredi kartları hazırlanmıştır. Bu kartlara yüklenilen miktar kadar harcama yapılır ancak bankanın kredi kartları için verdiği fırsatlardan yararlanılabilir. Ön ödemeli kartlar şu şekildedir;

PTT, İninal Kart adıyla ön ödemeli kart vermektedir. Bu karttan aylık 2 TL kullanım ücreti kesilir.

Vodafone Pay kart ile 12 yaşından büyük kişiler alışveriş yapabiliyor ve kartın sunduğu fırsatlardan yararlanabiliyor.

Garanti Bonus kartları 12 yaşından büyük kişiler için hazırlanmıştır. Bu kart ile Hepsiburada sitesinden yapılan alışverişlerde özel indirimlerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Akbank’ın hazırladığı Tosla alışveriş kartını 5 TL karşılığında alabilirsiniz. Bankanın anlaşmalı olduğu kurumlardan yapılan alışverişlerdeki fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Tosla kartın anlaşmalı olduğu yer arasında Carrefoursa, Teknosa ve Yemek Sepeti gibi kurumlar bulunmaktadır.

Turkcell Paycell kartlarda 12 yaş ve üzerinde olan kişiler tarafından kullanılabiliyor. Bu kartların ücreti 9,99 TL olup aylık 1 TL kart ücreti kesilmektedir. Kartın bir diğer özelliği ise tüm bankamatiklerden işlem yapılabilmesi ve Turkcell bayileri üzerinden para yatırılabilmesidir.