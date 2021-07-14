15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda çalışmak zorunda olan çalışanlar çift mesai ücreti alacak

15 Temmuz resmi tatil ve Kurban Bayramı'nda çalışacak olan kamu görevlilerine çift mesai ücreti verileceği açıklandı. Bizde siz değerli okuyucularımıza haberin içeriğini derledik.

Asgari ücretli işçi için günlük çalışma ücreti net 94,20 TL ödenirken, 15 Temmuz ve 4,5 günlük bayram tatilinde çalışmasının ardından asgari ücretli işçiye 518,10 TL ödeneceği açıklandı.

Fazladan mesai yapan işçiler ve memurlara ek ödeme yapılacağı kesinleşti. Bu günlerde çalışan herkesin hakkı verileceği kaydedildi.

Hem resmi tatil hemde bayram vesilesi ile çalışanların bu açıdan yüzü gülecek.

Tatil olacak günler ise;

15 Temmuz Tam gün

19 Temmuz Yarım gün

20 Temmuz Tam gün

21 Temmuz Tam gün

22 Temmuz Tam gün

23 Temmuz Tam gün