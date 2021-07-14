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15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda çalışmak zorunda olan çalışanlar çift mesai ücreti alacak

Kamuda çalışanların 15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda çalışmak zorunda olanlar çift mesai ücreti alacağı kesinleşti. Resmi tatil ve bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? Çalışacak olanların merak ettiği soruların yanıtı burada..

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:04
15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda çalışmak zorunda olan çalışanlar çift mesai ücreti alacak
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15 Temmuz resmi tatil ve Kurban Bayramı'nda çalışacak olan kamu görevlilerine çift mesai ücreti verileceği açıklandı. Bizde siz değerli okuyucularımıza haberin içeriğini derledik. 

Asgari ücretli işçi için günlük çalışma ücreti net 94,20 TL ödenirken, 15 Temmuz ve 4,5 günlük bayram tatilinde çalışmasının ardından asgari ücretli işçiye 518,10 TL ödeneceği açıklandı. 

Fazladan mesai yapan işçiler ve memurlara ek ödeme yapılacağı kesinleşti. Bu günlerde çalışan herkesin hakkı verileceği kaydedildi. 

Hem resmi tatil hemde bayram vesilesi ile çalışanların bu açıdan yüzü gülecek.

Tatil olacak günler ise;

15 Temmuz Tam gün
19 Temmuz Yarım gün
20 Temmuz Tam gün
21 Temmuz Tam gün
22 Temmuz Tam gün
23 Temmuz Tam gün

 


Son Güncelleme: 14.07.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
çift MesaiKurban Bayramı15 Temmuz
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