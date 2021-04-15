15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası son günlerde sık sık toplantılar yapmaya başladı. Son dönemlerde ekonominin kötü gidişine bağlı olarak Merkez Bankası sık sık toplantılar yapıyor. Vatandaşlarımız Merkez Bankası ne zaman toplantı yapacak, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta yapılacak sorularının yanıtlarını arıyor. Faiz yükselecek mi? Faiz kararı ne olacak? İşte detaylar…

Milyonlarca vatandaşımız Merkez Bankası toplantısından çıkacak olan faiz kararını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili bazı uzmanlar herhangi bir faiz yükselmesinin beklenmediği yönünde ifadeler veriyor.

Merkez Bankası Ne Zaman Toplanıyor?

Merkez Bankası Faiz Artırır mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün yani 15 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak. Toplantının saati ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

22 ekonomist, foreks tarafından yapılan ankete katıldı. Bu ekonomistlerden 21 tanesi faizin aynı şekilde kalacağını söyledi. 1 ekonomist ise 100 baz puan artacağını ve %20 seviyesine çıkarılacağını söyledi. 2021 yılının sonuna kadar 12 ekonomist ise faizin %15,50 seviyelerinde kalacağını öngördü.

Yıl sonu için yapılan ankette en düşük faiz tahmini %13 oldu. En yüksek ise %18 olacağı tahmin ediliyor. Geçen ay yapılan ankette ise yıl sonu beklentileri %14,25 olmuştu. Merkez Bankası Ocak ve Şubat aylarında faizleri %17 seviyelerinde tuttu. Geçen ay 100 baz puan beklenti vardı ancak Merkez Bankası 200 baz puan artışı yapmış ve faizler %19 olarak belirlenmişti.