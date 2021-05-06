1100 TL yardım ne zaman ödenecek? 1100 TL kapanma yardımı ne zaman yatacak?

Pandemi nedeni ile sıkıntı yaşayan haneler için verilecek olan destek parası verilmeye başlandı. 1100 TL tutarındaki destek paraları kişilerin T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıldığını açıklamıştı. Bu açıklamasının yanı sıra destek parasına ilişkin açıklamada yaptı. Bu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nın Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda hem esnafa hem de memura müjdeler yer aldı.

1100 TL nakdi yardım nasıl alınır?

Covid-19 salgın sebebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL yardım parası verecek. Başvuruların sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 başvuruları e-devlet aracılığı ile vatandaşlar T.C Kimlik numaralarının son hanesine göre alınmaya başlayacaklar. Süreç yine e-devlet üzerinden takip edilebilecek. Tüm değerlendirmeler hane bazlı olacak.

Sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Eğer ki aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa bu başvurulardan teki kabul edilecek. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen kapsamlarda birisi bulunursa başvuru değerlendirilmeyecek.

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

Nakdi yardım ödemesi ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı doğrultusunda 1100 TL nakdi yardımın ihtiyacı olanlara verileceğini bildirdi. Destekten yararlanmak için ise bir başvuru söz konusu değil. İhtiyaç sahipleri e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden hak sahibi olup olmadığını kontrol edebilir.

Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yanık yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bu süreçte ihtiyaç sahibi olan evlere gereken yardımın yapılacağını kimsenin yalnız bırakılmayacağını yardımların daha hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi.

Destekten yararlanmak için herhangi bir başvurunun gerek olmadığını belirten Bakan Yanık, yapılacak olan yardımların hızlı bir şekilde olacağını dile getirdi. Yardımdan yararlanacak olan vatandaşlar e-devlet aracılığı ile “Sosyal Yardım Sorgula” seçeneği sayesinde kontrol işlemi yapabilirler.

Yardımlar T.C kimlik numarasının son hanelerine göre yapılacak. Bu doğrultuda,

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."