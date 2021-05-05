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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

29 nisan-17 Mayıs tarihleri arasında olacak tam kapanma kararının ardından, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara 1100 TL nakdi yardım yapılacak. Vatandaşlar, 1100 TL yardım başvurusunu nasıl gerçekleştireceğini merak etmektedir. 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bu haberimizde 1100 TL sosyal yardım başvurusu ile alakalı detayları sizler için derledik. İşte 1100 TL sosyal yardım başvurusu ...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:15
1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
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1100 TL nakdi yardım bir önceki Sosyal Destek porgramı kapsamında yardım alanlarla toplam 2 milyon haneye 1100 TL nakdi yardım sağlanacak. 1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Başvurular kişinin kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleşmektedir. Kimlik numarasının son hanesi;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurusunu yapabilir.

Hafta sonu günlerinde ise  sınırlama bulunmamaktadır ve herkes başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.

Aşağıdaki linkten 1100 TL yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Daha önce başvuruda bulunup, ödemelerini alan kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatacak. İlk kez başvuruda bulunan kişilerin ise banka hesap bilgileri sistemde yoksa PTT kartlarına yatacak. Banka bilgisi ve PTT kartı olmayan kişilerin ödemeleri,Ramazan Bayramı’na kadar kişilerin evlerine teslim edilecek.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:15
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