1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

1100 TL nakdi yardım bir önceki Sosyal Destek porgramı kapsamında yardım alanlarla toplam 2 milyon haneye 1100 TL nakdi yardım sağlanacak. 1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Başvurular kişinin kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleşmektedir. Kimlik numarasının son hanesi;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurusunu yapabilir.

Hafta sonu günlerinde ise sınırlama bulunmamaktadır ve herkes başvurusunu gerçekleştirebilmektedir.

Aşağıdaki linkten 1100 TL yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Daha önce başvuruda bulunup, ödemelerini alan kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatacak. İlk kez başvuruda bulunan kişilerin ise banka hesap bilgileri sistemde yoksa PTT kartlarına yatacak. Banka bilgisi ve PTT kartı olmayan kişilerin ödemeleri,Ramazan Bayramı’na kadar kişilerin evlerine teslim edilecek.