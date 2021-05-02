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1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?

Pandemi sürecinde devletten gelen yardım desteği başvuruları merak konusu oldu. Herkes tarafından beklenen yardımlar kimlere verilecek soruları da gündem de yerini aldı. Verilen 1100 TL değerinde yardım desteği için başvuruların nasıl yapılacağı araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda birçok vatandaşın soruları yanıtlandı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

02 Mayıs 2021 Pazar 16:20
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını doğrultusunda birçok vatandaşın mağduriyet yaşamasına karşılık Cumhurbaşkanı açıklaması ile 1000 TL destek verileceği söylendi. Pandemi süreci içerisinde verilen bu yardım desteği tam kapanma ile birlikte arttırıldığı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Bu ödenekten yararlanmak için yapılması gereken başvuru e-devlet üzerinden gerçekleşmekte.

 Pandemi destek ödemesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamalar arasında esnaf, memur ve daha başka sektörler için yapılacak destek yardımına değindi.

Erdoğan, ‘’ İhtiyaç sahiplerine ve pandemi sürecinde mağduriyet yaşayan ailelere hane başına verdiğimiz  tutarı 1100 TL olarak arttırarak yeniden yapılandırmaya başladık. Bu yardımlar için 2 milyar 540 milyon lira değerinde para desteği hazırladık. Devlet adına yapılan destekler ve haricinde Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ihtiyaç sahiplerine verilmesi üzerine 183 milyon lira değerinde kaynak gönderildi.  Mağduriyetleri gidermek için elimizden geleni yapmaya hazırız pandemi süreci tüm dünyayı etkilemesi halinde Türkiye bu süreci iyi atlatanlar arasında yer almakta. Belediyelerimizden de destek projeler gelmekte’’ ifadelerinde bulundu.

Nasıl başvuru yapılıyor?

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine verilen yardım olarak bilinen 1100 TL için başvurular başladığı ilan edildi. Başvurular intenet üzerinden e-devlet aracılığı ile yapılıyor. T.C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaparak arama butonuna yardım desteği yazarak komutanlar halinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Milyonlar tarafından yapılan başvuruda herhangi bir karışıklığa neden olmamak için T.C kimlik numarasının son hanesine göre sınıflandırma yapılarak ödemeler gerçekleştirilecek.

Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

E-devletten yapılan başvuru için tekrardan şifre ve T.C kimlik numarası ile giriş yapılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş sağlanarak ‘’Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama’’ kısmına girilir. Sonrasında ise 1100 TL yardım başvurusu için sorgulama butonuna basılır.

Başvuru yapılan yer ile sorgulama kısmı aynı ekranda yer alacaktır. Dolayısıyla başvurular yapıldıktan sonra rahatlıkla son durumu görebilirsiniz. Başvurular kısmından erişim sağlanır.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram öncesi verilen destekler hakkında açıklamaları;

Pandemi sürecinde mağdur olan vatandaşlarımız için verilen 1000 TL yardım desteği ve 750-500 TL arasında yer alan kira ödemelerini 1 ay daha uzatıyoruz. Memurların ve emeklilerin maaşları ise 10 mayıs itibariyle yatırılıyor. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla kredi ikanı sunduğumuz vatandaşlara yardım amaçlı ödeme tarihini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıyoruz. Bunun yanı sıra TESKOMB’tan çekilen krediler esnaflar tarafından ödenmemesi halinde 240 bin kişinin 1 milyar TL tutarında bulunan borcu başka tarih de tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından ödemesi bankaya yapılmıştır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
1100 TLYardımDestekPandemi
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