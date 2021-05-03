COVID-19 salgın döneminde başvurusu ile ödemeleri devam eden 1100 TL sosyal yardım paketleri devam etmekte. COVID-19 salgınından dolayı yaşanan olumsuz durumları minimum dereceye indirmek amacı ile açıklanan paketlerin içinde yer alan 1100 TL yardım paketi başvurularının sonuçları yine e-Devlet platformundan sorgulanıyor. Tarihler, 1100 TL sosyal yardımına başvuru yapan bireylerin K.C kimlik numaralarının son hanesi baz alınarak belirleniyor. Aynı zamanda Cumartesi ve Pazar günleri hiçbir başvuru sırası sınırı olmadan tüm vatandaşların başvuru yapabileceği açıklandı. Bakanlığın paylaştığı bütün bilgiler doğrultusunda, 1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Pandemi destek ödemesi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nın Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı’nda yaptığı konuşmasında, memurlar ve esnaflarla ilgili alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekler hakkında açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." İfadesine yer verdi.

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan bir hizmet. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet aracılığı ile yapılabilmekte.

Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor?

e-Devlet üzerinden pandemi sosyal destek başvurusu yapmak için;

T.C kimlik numaranızın son hanesi doğrultusunda;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Günlerinde başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Cumartesi ile Pazar günlerinde ise hiçbir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar kolay bir şekilde başvurularını yapabiliyor.

e-Devlet sosyal yardım başvuru formu

Pandemi sosyal yardım başvuru için aranan şartlar neler?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz – 3 başvuruları, e-Devlet’ten T.C kimlik numarasının son hanesi dikkate alınarak anıyor. Başvuru süreci e-Devlet’ten takip ediliyor. Yapılan başvuruların değerlendirmesi kişiler baz alınarak değil, haneler baz alınarak yapılmaktadır.

Kimler sosyal destek başvurusu yapabiliyor?