1100 TL devlet kapanma yardımı ne zaman verilecek? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, açıklamasında memurlara ve esnafa müjde verdi.

1100 TL yardım başvurusu: 1100 TL nakdi yardım nasıl alınıyor?

Pandemiden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza 1000 TL yardım parası vermekte. Yardıma yapılan başvuruların sonucu e-Devlet’ten sorgulanabilmekte.

Sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı

ACSHP Pandemi Sosyal Destek Faz-3 için başvurular, e-Devlet’ten T.C kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Başvuru tarihlerini e-Devlet’ten takip etmek mümkün. Başvuru değerlendirmeleri kişi baz alınarak değil, hane baz alınarak yapılmakta.

Aynı haneden birden fazla başvuru yapıldığında, tek başvuru olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru yapan bireyin hanesinde aşağıda belirtilmiş olan kapsamlarda yer alan birinin bulunması durumunda değerlendirme yapılmayacaktır:

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalanan vatandaşlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan vatandaşlar destekten yararlanamıyorlar.

1100 TL Nakdi Yardım hangi tarihlerde verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren hesaplara yatacağını belirtti. 1100 TL’lik nakdi yardım desteğinin de bu tarih itibari ile yatırılması bekleniyor.