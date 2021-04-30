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1100 TL devlet kapanma yardımı ne zaman verilecek? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Esnafa aylık 1000 TL gelir desteği ile 750 TL ve 500 TL aralığındaki kira desteğinin 1 ay daha uzatıldığı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan, “İhtiyaç sahibi ailelere hane başına verilen 1000 TL’lik nakdi yardımı 1100 TL’ye çıkartarak yeniden başlatıyoruz” dedi. Peki, 1100 TL devlet kapanma yardımı ne zaman verilecek? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

30 Nisan 2021 Cuma 18:11
1100 TL devlet kapanma yardımı ne zaman verilecek? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, açıklamasında memurlara ve esnafa müjde verdi.

1100 TL yardım başvurusu: 1100 TL nakdi yardım nasıl alınıyor?

Pandemiden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza 1000 TL yardım parası vermekte. Yardıma yapılan başvuruların sonucu e-Devlet’ten sorgulanabilmekte.

ACSHP Pandemi Sosyal Destek Faz-3 için başvurular, e-Devlet’ten T.C kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Başvuru tarihlerini e-Devlet’ten takip etmek mümkün. Başvuru değerlendirmeleri kişi baz alınarak değil, hane baz alınarak yapılmakta.

Sosyal yardım başvuru ve sorgulama ekranı

Aynı haneden birden fazla başvuru yapıldığında, tek başvuru olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuru yapan bireyin hanesinde aşağıda belirtilmiş olan kapsamlarda yer alan birinin bulunması durumunda değerlendirme yapılmayacaktır:

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalanan vatandaşlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan vatandaşlar destekten yararlanamıyorlar.

1100 TL Nakdi Yardım hangi tarihlerde verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren hesaplara yatacağını belirtti.  1100 TL’lik nakdi yardım desteğinin de bu tarih itibari ile yatırılması bekleniyor.




Son Güncelleme: 30.04.2021 18:11
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1100 TLDevletKapanmaYardımı
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