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1100 TL başvuru şartları nelerdir, kimler pandemi yardımı alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Yanık, açıklamasında 2 milyon aileye 1100 TL yardım yapılacağını belirtti. Peki bu destekten kimler faydalanabilir? 1100 TL’lik yardım almak için başvuru şartları nelerdir?

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:53
1100 TL başvuru şartları nelerdir, kimler pandemi yardımı alabilir?
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Pandemi nedeniyle yapılan uygulamalardan biri de tam kapanma yasağı oldu. Tam kapanma nedeniyle vatandaşların zor durumda kalmaması için bazı destek paketleri hazırlandı. Bu destek paketlerinden birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıkladığı  1100 TL’lik yardım ödemesi oldu. Yanık’ın: "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." şeklinde belirttiği destek ödemesinden kimler yararlanabiliyor? Yardımı almak isteyen vatandaşlar ne yapmalı?

 

1100 TL destek ödemesi başvuru şartları

Tam kapama sürecinde yaşanan maddi zorlukları azaltmak amacıyla yapılan yardım paketleri devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Derya Yanık 1100 TL yardım ödemesi yapılacağını, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber gerçekleşeceğini söyledi.

Yanık, yardım programının  SYDV tarafından pandemi nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik, başvuru şartsız yapılacağını aktardı. Derya Yanık: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." İfadelerini kullandı.

Hak sahibi olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Bu yardım için hak sahipliği durumunuzu öğrenmek istiyorsanız e-devlet aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünü kontrol edebilirsiniz.

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor?

Başvurular e-devlet üzerinden hızlıca yapılıyor. 

e-devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0-Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8-Cuma günleri başvuru yapabilirsiniz.

Cumartesi ve pazar günlerinde ise herkes başvuru yapabilmektedir.

Kimler bu yardımdan faydalanacak?

Tam kapanma nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Vatandaşlar kimlerin bu yardımdan yararlanacağını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında önceden e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu yardımı kimlerin alacağını öğrenmek için intenet üzerinden e-devlete giriş yaparak bu yardımı alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz.

183 milyon lira ilave kaynak

Bu destek ödemelerinin daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı duyuruldu. Banka ya da hesap bilgisi bulunmayan ve ayrıca PTT kartı da kullanmayan kişilerin destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar evlerine teslim edilecek. Bakanlık, diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:53
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