1000 TL maddi yardım hangi esnaflara verilecek, şartları neler? 1000 TL esnaf yardımına kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında esnaflara 1000 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 1000 TL esnaf yardımı gündem oldu.

1000 TL destek yardımlarının hangi esnaflara verileceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı açıklamasında koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf ile yine salgından ekonomik olarak etkilenen 806 bin 871 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 239 bin 438 kişi ve esnafa 3 ay boyunda her ay 1000 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Hibe olarak verilecek destek ödemelerinden taksi, dolmuş ve servis işletmecileri, pazarcılar, terziler, oto tamircileri, lokantacılar, pastaneciler, kuaförler ve berberler, pansiyon ile yurt gibi işletmeler, kreşler ve düğün salonu işletmecileri yararlanabilecek.

1000 TL maddi desteğin yanı sıra salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafadesteği de verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerdeki esnaflara 750 TL, şehirlerdeki esnaflara da 500 TL kira desteği verileceği duyurdu.

1000 TL destek ödemesi ve kira yardımlarının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmasa da, başvuruların yeni yıla kadar alınması ve 2021 yılının ilk aylarında ödemelerin yapılması bekleniyor.

1000 TL destek yardımı ve kira desteklerinin başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.