100 Euro Çocuk Bakım desteğine kimler başvuru yapabilir? 100 Euro Çocuk Bakım Desteği başvuru şartları

Devletin çocuk bakım desteğiyle çalışan annelere destek veriyor. Sadece çalışan annelerin başvurabildiği 100 Euro desteğine küçük çocuğu olan annelerin çocukların gereksinimlerini karşılayabilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca 100 Euro desteğine başvuruda bulunup ve başvurusu da kabul edilenlere, iki sene süresince destekten faydalanabiliyorlar.

100 Euro Çocuk Bakım desteğine kimler başvuru yapabilir?

Bu destekten 0 ile 60 ay arasında bebeği olan, çalışan anneler başvurabilir. Bu destek yardımından büyük illerde yaşayan anneler faydalanabilir. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya illerinde yaşayan kişiler başvuru yapabilir. Bundan dolayı çalışmayan ve sigortası olmayan kişiler bu desteğe başvuru yapamaz. 4C kapsamında kamu görevlisi ve memur unvanı ile çalışan kadınlara da bu destekten yararlanamıyor.

Çocuk Bakım Desteği neleri içeriyor?

AB ile Türkiye’nin beraber olarak destek sağladığı Kurumsal Çocuk Bakım Projesi adı altında bu destekten yararlanan çalışan annelerin çocuklarının kreş, bakım evi vb. ödemelerini daha rahat ödeyebilmelerini amaçlıyor. Bu destek, annelere en çok iki sene süresince verilebilmektedir. İlk ay, çocuk bakım desteğinin yanında bir kere olmak üzere 100 EURO da kırtasiye desteği sağlanıyor. Çocuk bakım desteği, en çok iki sene olmakla beraber çocuğun yetmiş iki ayını doldurduğunda veya ilkokula başladığında iki sene dolmasa bile yardım kesiliyor.

Çocuk Bakım Desteği başvuru şartları

Bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Desteğe başvuru şartları şu şekilde;

-Başvuruda bulunan annenin çocuğu ile birlikte oturması gerekir.

-Annenin SGK kapsamında işveren yanında çalışıyor olması gerekir.

-Annenin aylık ortalama kazancının brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekir.

-Annenin çocuğunu MEB’e veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan anaokulu, kreş birine düzenli olarak göndermesi gerekir.

Bağ-kurlu olan kişiler bu destekten yararlanamıyor. Desteğe her başvuran kişiye de verilme gibi bir durum olmuyor. Günümüzde 10.250 anne destekten faydalanıyor.

Çocuk bakım desteğinde belli bir kontenjan olmasından dolayı Ankara, Antalya ve İzmir’de 1.500, İstanbul’da 3.250, Bursa’da 1.250, Elazığ’da 500, Malatya’da ise 750 anneye veriliyor. Her anne sadece bir çocuğu için desteğe başvurabilir.

100 Euro Çocuk Bakım Desteğine nasıl başvuru yapılır?

Başvurular, e-devlet sisteminden rahatlıkla yapılabilir. İlk olarak e-devlet’ten ön kayıt yaptırmak yani randevu almak, ardından randevuya giderken istenen belgeleri götürmek ve yetkili kişiye teslim etmek gerekiyor.

Başvurular, belirtilen SGK proje ofislerine yapılıyor ve belgelerin de proje ofislerine götürülmesi gerekiyor.

E-devlet üzerinden randevu almak için şu adımların izlenmesi gerekir;

-E-devlet sisteminden başvurmak için ilk olarak https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurumsal-cocuk-bakim-hizmetleri-yoluyla-kayitli-kadin-istihdaminin-desteklenmesi-projesi-4623 adresini tıklayın.

-Sonrasında T.C kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

-Başvuru sırasında size çalışıp çalışmadığınıza, toplam kaç sene çalıştığınıza, şayet işinizden ayrıldıysanız neden ayrıldığınıza, mesleğinize, çocuğunuzun yaşına, hane toplam gelirinize yönelik birtakım sorular sorulacak.

-Bu bilgilerin SGK veri tabanında kayıtlı olan bilgiler ile aynı olması gerekir.

-Bütün bilgileri girdikten sonra başvuru tamamlanıyor.

Ayrıca ön kayıt sırasında doldurduğunuz başvuru formunu kesin kayıt esnasında yetkili kişiye teslim edeceğinizden başvuru formunun çıktısını alın.

E-devlet üzerinden başvuru yani ön kayıt sırasında son sayfada yer alan ‘Doküman’ seçeneğine tıkladığınızda, kesin kayıt için randevuya giderken yanınızda olması gereken tüm belgelerin çıktısını alabilirsiniz. İstenen bu belgeleri randevu gününe kadar tamamlayarak yanınızda götürmelisiniz.

Kesin kayıt için proje ofisindeki randevuya gitmeden önce Halk Bankası’ndan, bir TL birde Euro hesabı açtırın.

100 Euro Çocuk Bakım Desteği başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvurunuz onaylandıktan sonra kesin kayıt işlemleri için gereken belgeler şu şekilde;

-İmzalı başvuru formu

-İmzalı banka muvafakat name formu(Ödemeler, Halk Bankası’na yapıldığı için bu formun Halk Bankası’ndan alınması ve doldurulduktan sonra imzalanarak teslim edilmesi gerekiyor)

-Anne ve çocuğun T.C kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

-Çocuğun vesikalık fotoğrafı

-Çalışma belgesi

-Okul öncesi bakım veya eğitim kurumundan alınan çocuk kayıt bilgi formu ve taahhütnamesi

Bu belgelerin SGK il müdürlüğü proje kayıt ofislerinde tesliminden sonra anne, Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname’yi imzaladığında annenin başvurusu tamamlanmış ve projeye katılmış olacak.

Yaz tatilinde Çocuk Bakım Desteği veriliyor mu?

Yaz tatillerinde şayet çocuk, bakımevi, kreş veya anaokuluna tam gün gidiyor ise annelere çocuk bakım desteği verilmeye devam edilir. Böylelikle yaz aylarında da desteği almaya devam etmek isteyenler çocuklarını bakım evine veya kreşe gittiğini gösteren belgeyi proje ofislerine yazılı olarak göndermeleri gerekir.

Ayrıca yaz aylarında projeden çıkarılmıyor yani kişinin kaydı silinmiyor. Yaz aylarında kesilen ödeme, daha sonra kaldığı yerden devam ediyor.