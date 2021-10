1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?

Demirin tonu 2021 yılında ne kadar olduğuna dair bir çok kişi araştırma yapıyor. Çünkü meydana gelen paradaki dalgalanmalar demir fiyatlarını da oldukça çok etkiliyor. Bir ton demir ne kadara alınır, kilosu kaç TL, Ekim ayında fiyatlar ne durumda? Gibi soruları birçok vatandaş intenet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Tam olarak fiyat belirlemek mümkün olmasa da 2020 yılına göre flyatların arttığını belirtmemiz yanlış olmaz. Her piyasada olduğu gibi bu piyasada da ürünün kalitesine türüne göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Demiler sekizlik onluk veya on ikilik olarak ayrılmaktadır ve fiyatlarda bu özelliklerine göre değişmektedir.

1 ton demir ne kadar?

Güncel fiyat olarak 2021 yılının ekim ayında bir ton demirin 8.350 TL olduğunu söylememiz mümkündür. Ancak bu tek bir fiyat üzerinden satılabilen bir ürün olmadığı için demirin cinsine göre fiyat değişmektedir. Bununla beraber hangi günde demirin fiyatını sorduğunuzun de elbetti ki büyük bir önemi vardır. Şimdilik belirtmek gerekirse 8lik demir şuan piyasa içinde 8.350 TL olarak, 10luk demir 8.350 ve aynı şekilde 12lik demir de 8.350 TL olarak piyasada alıcı ile buluşmaktadır. Ancak yine de bu fiyatlar demirin hammaddeye olan yakınlığı ulaşım koşulları gibi etkenlerin etkisi ile fiyatlar değişim gösterebilmektedir. Demirin şuan kilosu 8,3 TL olarak alıcı ile buluşmakta ve bizlerde bir ton demirin fiyatını bu fiyat üzerinden bulabilmekteyiz.

Para borsasında olduğu gibi var olan demirin borsasında da dalgalanmalar olabilir ve demir fiyatları da bu borsa üzerinden belirlenir. Bununla birlikte bu fiyatların değişmesinde var olan çevresel koşullarda oldukça etkilidir.

İnşaat sektöründe kullanılan demirin fiyatı geçtiğimiz yıla göre oldukça farklılaşmış ve artmış durumdadır. Bu fiyatların değişmesinde demirin çıkarım maaliyeti, taşıma ve vergi ücretleri oldukça etkili düzeydedir.

İnşaat demirlerinin boy uzunluğu standarttır ancak üç cinse göre farklılık göstermektedir. Şuan mevcut piyasadaki bir boy 8lik demir 4,750 ağrılığındadır diyebiliriz. Bu da hesaplama yapılmasının sonucunda bir boy 8lik demirin 36,7 TL olduğunu göstermektedir. Hurda demirin kilosu ise ortalama olarak 4,55 TL olarak belirlenmiştir. Artış veya düşüşler önceden tahmin edilmesi zor eylemler olduğu için şimdilik doğru sayacağımız sayısal veriler bunlardır.Sizler için merak ettiğiniz demir fiyatı, demir piyasası, demirin fiyatı üzerindeki etkiler, vergiler ve bunlarla birlikte etki eden diğer etmenler, mevcut piyasadaki bir ton demirin fiyatı, hurda demir için kilo fiyatının ne kadar olduğu gibi bir çok bu piyasa ile ilgilinen kişinin merak ettiği soruları derledik.